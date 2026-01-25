Caos en Gmail: Explotan las quejas por filtros colapsados en Google

Quizás te interese leer: 9 autos eléctricos e híbridos que cambiarán el mercado en 2026
El caos que enloquece en Gmail: usuarios furiosos en redes
El panel de estado oficial de Google Workspace confirmó que los problemas arrancaron cerca de las 5 de la mañana (hora del Pacífico) del sábado. Los usuarios experimentaron "clasificación errónea de correos electrónicos" y "advertencias de spam adicionales" que aparecían en mensajes de remitentes conocidos. En pocas palabras: el sistema colapsó.
Para muchos, eso significó encontrar la bandeja principal repleta de promociones, notificaciones de redes sociales y actualizaciones que normalmente iban a carpetas específicas. Otros, directamente, vieron cómo "todo el spam llega directamente a mi bandeja de entrada", según se quejaron en redes sociales. Los filtros de Gmail parecían "de repente colapsar por completo".
Google actualizó su panel de control durante todo el sábado, reconociendo que seguía trabajando para resolver el quilombo. Recién el sábado por la noche, la compañía publicó que el problema se había "resuelto por completo para todos los usuarios". Pero la bronca ya estaba instalada.
"Algunos usuarios de Gmail experimentaron una clasificación incorrecta de correos electrónicos en su bandeja de entrada y retrasos en la recepción", informó la empresa. Además, advirtió que "las advertencias de spam mal clasificado debido al incidente podrían persistir para los mensajes recibidos antes de la resolución del problema". O sea: aunque esté "arreglado", los rastros del desastre pueden seguir apareciendo.
Google promete explicaciones, pero las dudas persisten
La compañía también prometió que "publicará un análisis de este incidente una vez que hayamos completado nuestra investigación interna". Mientras tanto, millones de usuarios se quedaron con la incertidumbre de cómo un servicio tan masivo puede fallar de manera tan estrepitosa.
El episodio volvió a poner en evidencia la fragilidad de los sistemas tecnológicos en los que confiamos ciegamente todos los días.
Y aunque Google dice que ya pasó, la pregunta queda flotando: ¿puede volver a pasar?
