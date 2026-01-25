Caos en Gmail: Explotan las quejas por filtros colapsados en Google

"Algunos usuarios de Gmail experimentaron una clasificación incorrecta de correos electrónicos en su bandeja de entrada y retrasos en la recepción", informó la empresa. Además, advirtió que "las advertencias de spam mal clasificado debido al incidente podrían persistir para los mensajes recibidos antes de la resolución del problema". O sea: aunque esté "arreglado", los rastros del desastre pueden seguir apareciendo.

Google promete explicaciones, pero las dudas persisten

La compañía también prometió que "publicará un análisis de este incidente una vez que hayamos completado nuestra investigación interna". Mientras tanto, millones de usuarios se quedaron con la incertidumbre de cómo un servicio tan masivo puede fallar de manera tan estrepitosa.

image

El episodio volvió a poner en evidencia la fragilidad de los sistemas tecnológicos en los que confiamos ciegamente todos los días.

Y aunque Google dice que ya pasó, la pregunta queda flotando: ¿puede volver a pasar?

