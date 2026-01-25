Una empresa india -Welspun- desconocida hasta ahora en el país se adjudicó una licitación estratégica para proveer tuberías destinadas a un megaproyecto de exportación de gas que está en la agenda central del Gobierno de Javier Milei, dejando fuera de juego a Techint, el gigante siderúrgico local que lidera Paolo Rocca, según publicó como primicia La Nación hoy, 25/01.
VACA MUERTA
Golpe al corazón industrial: Techint pierde una licitación clave y se la lleva una empresa india
Una empresa india se quedó con el contrato del gasoducto en Vaca Muerta y sacudió al establishment empresario argentino, empezando por Techint.
El contrato en juego consistía en el suministro de caños para la construcción de un gasoducto de casi 500 kilómetros que unirá Vaca Muerta con Río Negro, con el objetivo de licuar gas para exportarlo al mercado internacional por barco, una iniciativa clave dentro de la estrategia de posicionar a Argentina como exportador de Gas Natural Licuado (GNL).
La empresa que ganó la licitación
La firma india Welspun, con una oferta casi 40% más económica que la propuesta por Techint, se impuso en la compulsa con una propuesta de poco más de US$ 200 millones, aceptando además mayor flexibilidad en las condiciones de pago y garantías, factores que resultaron decisivos para su elección por parte del consorcio adjudicador, conocido como Southern Energy.
Southern Energy agrupa a potentes jugadores del establishment energético local, como Pan American Energy —con Marcos Bulgheroni como figura destacada—, Pampa Energía —liderada por Marcelo Mindlin— y la petrolera de bandera YPF, cuyo jefe Horacio Marín mantiene vínculos estrechos con el presidente Milei.
Según publicó La Nación, la decisión fue discutida largamente en la mesa de los petroleros, donde incluso se propuso facilitar alternativas para que Siat-Tenaris (brazo tubular de Techint) mejorara su oferta. Sin embargo, la brecha era demasiado amplia y los socios decidieron que hacer concesiones pondría en riesgo la viabilidad económica del proyecto.
La derrota de Techint ha sido recibida como un golpe simbólico para la industria local. Rocca, uno de los referentes industriales más influyentes del país, ha sido un crítico persistente de las importaciones a bajo costo, especialmente procedentes de China, que según él ponen en riesgo la producción doméstica en múltiples sectores.
Ahora, el “enemigo” surge desde Bombay, en lugar de las tradicionales críticas al gigante asiático, lo que amplifica la sorpresa dentro del empresariado nacional.
El episodio adquiere mayor relevancia en un contexto en el que las industrias locales buscan cada vez más mecanismos para protegerse de la competencia extranjera, denunciando prácticas de importación que consideran desleales y tratando de frenar el ingreso masivo de productos a precios subsidiados, sobre todo provenientes de Asia.
El peso de la licitación
Desde La Nación, agregaron que mientras Techint y otros sectores analizan estrategias para recuperarse o adaptarse, en el Gobierno y en el sector privado ya se preparan reuniones de alto nivel entre líderes empresariales como Martín Rapallini (presidente de la UIA), funcionarios del Ejecutivo y técnicos para debatir sobre la competitividad, reglamentaciones aduaneras y posibles medidas de apoyo a la industria nacional.
La polémica generada por una sola licitación podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el empresariado argentino y el modelo económico vigente, marcando el inicio de una nueva etapa de debates sobre apertura comercial, defensa industrial y el rumbo de la producción local.
