Golpe al corazón industrial: Techint pierde una licitación clave y se la lleva una empresa india

La derrota de Techint ha sido recibida como un golpe simbólico para la industria local. Rocca, uno de los referentes industriales más influyentes del país, ha sido un crítico persistente de las importaciones a bajo costo, especialmente procedentes de China, que según él ponen en riesgo la producción doméstica en múltiples sectores.

Ahora, el “enemigo” surge desde Bombay, en lugar de las tradicionales críticas al gigante asiático, lo que amplifica la sorpresa dentro del empresariado nacional.

image Welspun, la empresa india que ganó la licitación.

El episodio adquiere mayor relevancia en un contexto en el que las industrias locales buscan cada vez más mecanismos para protegerse de la competencia extranjera, denunciando prácticas de importación que consideran desleales y tratando de frenar el ingreso masivo de productos a precios subsidiados, sobre todo provenientes de Asia.

El peso de la licitación

Desde La Nación, agregaron que mientras Techint y otros sectores analizan estrategias para recuperarse o adaptarse, en el Gobierno y en el sector privado ya se preparan reuniones de alto nivel entre líderes empresariales como Martín Rapallini (presidente de la UIA), funcionarios del Ejecutivo y técnicos para debatir sobre la competitividad, reglamentaciones aduaneras y posibles medidas de apoyo a la industria nacional.

La polémica generada por una sola licitación podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el empresariado argentino y el modelo económico vigente, marcando el inicio de una nueva etapa de debates sobre apertura comercial, defensa industrial y el rumbo de la producción local.

