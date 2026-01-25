Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Si produciría un descenso térmico leve ya que las marcas oscilarían entre 23 y 34 grados. Un día màs tarde, el miércoles 28, las mediciones bajarían un poco más: 23 de mínima y 31 grados de máxima. Las condiciones se extenderían hasta el jueves 29 de enero: mínima de 21 y máxima de 32.

¿Cómo comportarse dentro y fuera de la casa?

Para que exista una verdadera “ola de calor” debería extenderse por varios días consecutivos una medición que no bajara nunca de los 25 grados.

Entonces, los cuerpos y las propias ciudades no tienen tiempo de recuperarse o “enfriarse”.

Las consecuencias pueden ser graves: deshidratación, agotamiento y complicaciones en personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Las recomendaciones son conocidas: hidrarse con frecuencia, toma agua incluso si no se tiene sed y evita bebidas con cafeína o alcohol.

Vístete con ropa liviana y de colores claros, evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas, buscar sombra y usar protectores solares.

Reducir la actividad física intensa, alimentarse con comidas frescas y ligeras como frutas y verduras. Mantener cerradas cortinas y persianas durante el día, para evitar que el sol caliente los ambientes interiores.