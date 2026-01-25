urgente24
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

El pico de la ola de calor para AMBA llevaría los registros térmicos hasta el récord de temperatura del presente verano, según Servicio Meteorológico Nacional.

25 de enero de 2026 - 20:19
Alta temperatura en el AMBA

Las jornadas agobiantes podrían ser interrumpidas luego de esa jornada por el regreso de las lluvias: tanto Capital Federal como su conurbano (AMBA) atravesaron un domo de alta temperatura durante varios días.

El domingo 25/1 transcurrió con un cielo parcialmente nublado que atemperó las térmicas (24 de mínima y 35 de máxima) y la bóveda celeste quedaría nuevamente semi oculta en la jornada siguiente.

Como precaución, el organismo nacional de meteorología lanzó advertencias de nivel a amarillo. Ese color indica que las temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo. Se espera para el lunes 26 una mínima fr 25 grados que treparía luego hasta 37, 38 o más grados.

La humedad se ubicará en torno al 38 % y eso puede ayudar a que el aire no sea asfixiante. La presión: será buena y alta, en torno a los 1013 hectopascales y los vientos: soplarán entre 15 y 32 km/h desde el Este. La salida del sol poco después de las 6 de la mañana y la noche llegará pasadas las 20 horas.

Posible alivio en la temperatura para el martes 27/1

Se esperan chaparrones en la madrugada y mañana de esa jornada mejorando en la tarde las condiciones de tiempo pero manteniéndose el cielo parcialmente nublado.

Si produciría un descenso térmico leve ya que las marcas oscilarían entre 23 y 34 grados. Un día màs tarde, el miércoles 28, las mediciones bajarían un poco más: 23 de mínima y 31 grados de máxima. Las condiciones se extenderían hasta el jueves 29 de enero: mínima de 21 y máxima de 32.

¿Cómo comportarse dentro y fuera de la casa?

Para que exista una verdadera “ola de calor” debería extenderse por varios días consecutivos una medición que no bajara nunca de los 25 grados.

Entonces, los cuerpos y las propias ciudades no tienen tiempo de recuperarse o “enfriarse”.

Las consecuencias pueden ser graves: deshidratación, agotamiento y complicaciones en personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Las recomendaciones son conocidas: hidrarse con frecuencia, toma agua incluso si no se tiene sed y evita bebidas con cafeína o alcohol.

Vístete con ropa liviana y de colores claros, evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas, buscar sombra y usar protectores solares.

Reducir la actividad física intensa, alimentarse con comidas frescas y ligeras como frutas y verduras. Mantener cerradas cortinas y persianas durante el día, para evitar que el sol caliente los ambientes interiores.

