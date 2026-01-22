Alerta naranja por tormentas fuertes y severas en amplias regiones del país

Alerta amarilla

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para otras regiones del país. En estos sectores se esperan tormentas intensas, aunque con fenómenos localmente fuertes y de menor alcance que los previstos en las zonas de mayor riesgo.

Las tormentas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 75 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, los acumulados previstos se ubican entre los 20 mm y los 40 mm, valores que, si bien son menores, pueden generar impactos puntuales.

Las áreas bajo alerta amarilla incluyen el sur de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, el sur de San Luis, el norte y oeste de La Pampa, además de sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. En estas regiones, los fenómenos serán fuertes pero más acotados en extensión y duración.

Tendencia para los próximos días

Esta situación de tormentas fuertes a severas se mantendrá vigente hasta el viernes. El foco principal de los eventos más intensos se localizará en La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Viernes

Durante el viernes podrían registrarse nuevas tormentas, aunque se espera que sean más aisladas, dispersas y de menor intensidad. A medida que avancen los próximos días, la tendencia general indica una progresiva disminución de la intensidad.

Si bien se prevén mejoras temporarias a partir de la madrugada de mañana, las condiciones seguirán siendo inestables

