Durante las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el sistema de alertas meteorológicas por la persistencia de condiciones favorables para el desarrollo de tormentas fuertes y localmente severas. La situación abarca amplios sectores del paísy presenta distintos niveles de riesgo, con áreas bajo alerta naranja y otras bajo alerta amarilla, detalla el sitio Meteored
SOBRE EL FIN DE SEMANA
Alerta naranja por tormentas fuertes y severas en amplias regiones del país
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta para gran parte del centro y oeste del país. Estiman lluvias intensas, viento fuerte y posible caída de granizo,
El escenario responde a una combinación de factores atmosféricos que favorecen la inestabilidad, generando núcleos de tormenta con fuerte intensidad. Los fenómenos más significativos se concentrarán especialmente hasta que finalice el jueves con impacto directo sobre regiones productivas y zonas rurales. con mejoras en la madrugada
Sectores bajo alerta naranja
En estas áreas con alerta naranja se prevé la presencia de lluvias intensasen cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h.
Los acumulados de precipitación estimados se ubican entre los 40 mm y los 70 mm, con la posibilidad de subir en almbas puntas
Regiones comprometidas
Las regiones más comprometidas bajo alerta naranja comprenden el oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y gran parte de la provincia de La Pampa, Alerta amarilla en gran parte del centro y noroeste argentino
Alerta amarilla
El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para otras regiones del país. En estos sectores se esperan tormentas intensas, aunque con fenómenos localmente fuertes y de menor alcance que los previstos en las zonas de mayor riesgo.
Las tormentas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 75 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, los acumulados previstos se ubican entre los 20 mm y los 40 mm, valores que, si bien son menores, pueden generar impactos puntuales.
Las áreas bajo alerta amarilla incluyen el sur de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, el sur de San Luis, el norte y oeste de La Pampa, además de sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. En estas regiones, los fenómenos serán fuertes pero más acotados en extensión y duración.
Tendencia para los próximos días
Esta situación de tormentas fuertes a severas se mantendrá vigente hasta el viernes. El foco principal de los eventos más intensos se localizará en La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.
Viernes
Durante el viernes podrían registrarse nuevas tormentas, aunque se espera que sean más aisladas, dispersas y de menor intensidad. A medida que avancen los próximos días, la tendencia general indica una progresiva disminución de la intensidad.
Si bien se prevén mejoras temporarias a partir de la madrugada de mañana, las condiciones seguirán siendo inestables
