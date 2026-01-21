Tierra del Fuego: Eliminan un aporte clave para las empresas, pero intervinieron el puerto

Intervención del Puerto

En medio de la temporada alta turística en la provincia, se dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, crucial no solo por la actividad turística sino también para el comercio.

En verdad, la decisión había sido oficializada a fines de diciembre pasado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) argumentando una serie de irregularidades detectadas en el uso de los fondos generados por el puerto y la falta de inversiones clave para su seguridad y operatividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavomelella/status/2013940673708200356&partner=&hide_thread=false El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.

No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud. — Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026

La intervención tendría una duración inicial de 12 meses y responde a lo ocurrido en 2025 cuando la Legislatura provincial sancionó la Ley N.º 1.596, que habilitó el uso del superávit financiero de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) para financiar parte de la multimillonaria deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la cual supera ampliamente los 22.000 millones de pesos, indicó el portal fueguino Opinión Pública.

Tras la decisión, hubo fuertes críticas de trabajadores del sector portuario y alertas del Gobierno nacional, que señalaron que los fondos portuarios deben destinarse exclusivamente a gastos operativos, inversiones y modernización de la infraestructura portuaria, tal como lo establece el convenio de transferencia celebrado entre la Nación y la provincia en 1992.

En consecuencias, anoche se producía el desembarco de la delegación nacional con el mandato de tomar posesión y poner en funciones al interventor designado.

Ante este hecho, el gobernador Gustavo Melella rechazó este miércoles (21/1) la intervención. Desde su cuenta personal de X insistió en que desde su gestión “no compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.

“Desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”, explicó.

image Protestas en el Puerto de Tierra del Fuego (Foto: Opinión Pública)

En otro mensaje, negó las acusaciones que motivaron la intervención: “El Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”.

“Desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”, concluyó el gobernador.

