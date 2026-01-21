Dos noticias resonantes para la provincia de Tierra del Fuego, pero de diferentes consecuencias. Por un lado, el Gobierno nacional eliminó el aporte que debían hacer las empresas para acceder al régimen de promoción y por otro lado se intervino el puerto. El gobernador Melella dijo que el puerto funcionaba bien.
TENSIÓN
Tierra del Fuego: Eliminan un aporte clave para las empresas, pero intervinieron el puerto
Una de cal y una de arena para Tierra del Fuego: se eliminó el aporte de las empresas para acceder al régimen de promoción pero intervinieron el puerto.
Arancel 0 para el régimen de promoción de Tierra del Fuego
Mediante la resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este miércoles (21/1) en el Boletín Oficial se redujeron a cero los aportes mensuales que las industrias radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
La resolución firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, de la Secretaría de Industria y Comercio busca compensar la pérdida de competitividad generada por cambios en el escenario tributario y arancelario nacional que afectaban la ecuación económica de las compañías.
La eliminación del pago de aporte había sido solicitada por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), ante el nuevo contexto de desregulación económica donde quedaba en riesgo la producción y el empleo ya que las empresas adheridas al régimen de promoción industrial debían realizar un aporte obligatorio equivalente al 15 % del beneficio obtenido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las ventas de sus productos.
“La plena vigencia del Decreto Nº 333 de fecha 19 de mayo de 2025 y el conjunto de medidas de desregulación económica en curso, el sector industrial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enfrenta un escenario de pérdida crítica de competitividad que requiere una revisión de las cargas vigentes, agregando que este impacto no se limita exclusivamente al segmento de celulares, sino que la totalidad de la actividad productiva de la provincia se vio afectada”, argumentaron desde la UIF y AFARTE.
Intervención del Puerto
En medio de la temporada alta turística en la provincia, se dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, crucial no solo por la actividad turística sino también para el comercio.
En verdad, la decisión había sido oficializada a fines de diciembre pasado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) argumentando una serie de irregularidades detectadas en el uso de los fondos generados por el puerto y la falta de inversiones clave para su seguridad y operatividad.
La intervención tendría una duración inicial de 12 meses y responde a lo ocurrido en 2025 cuando la Legislatura provincial sancionó la Ley N.º 1.596, que habilitó el uso del superávit financiero de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) para financiar parte de la multimillonaria deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la cual supera ampliamente los 22.000 millones de pesos, indicó el portal fueguino Opinión Pública.
Tras la decisión, hubo fuertes críticas de trabajadores del sector portuario y alertas del Gobierno nacional, que señalaron que los fondos portuarios deben destinarse exclusivamente a gastos operativos, inversiones y modernización de la infraestructura portuaria, tal como lo establece el convenio de transferencia celebrado entre la Nación y la provincia en 1992.
En consecuencias, anoche se producía el desembarco de la delegación nacional con el mandato de tomar posesión y poner en funciones al interventor designado.
Ante este hecho, el gobernador Gustavo Melella rechazó este miércoles (21/1) la intervención. Desde su cuenta personal de X insistió en que desde su gestión “no compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.
“Desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”, explicó.
En otro mensaje, negó las acusaciones que motivaron la intervención: “El Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”.
“Desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”, concluyó el gobernador.
