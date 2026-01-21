Secretario de Comercio de USA, Howard Lutnick, abucheado en Davos

En una entrevista con CBS News en el Foro Económico Mundial, Lutnick había defendido, antes de la cena, el enfoque de Trump hacia Groenlandia pero, a la vez, promocionó la durabilidad de los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea y otros aliados.

"No creo que vaya a haber una revocación de ninguno de los acuerdos comerciales que hemos hecho", dijo Lutnick a Ed O'Keefe, de CBS News.

“Sin duda, habrá cosas que discutiremos entre nuestros 2 países, porque así funciona esto, con amigos y aliados”, dijo Lutnick, refiriéndose a USA y la Unión Europea. “Pero diría que Donald J. Trump entiende lo que quiere, hablará con ellos y lo resolverán”.

"Y creo que el acuerdo comercial de la UE es sólido, firme y continuará", añadió.

Trump anunció nuevos aranceles adicionales a Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Noruega, Suecia, Francia y Finlandia: +10% desde el 01/02 y +25% desde el 01/06, "exigibles y pagaderos hasta que se alcance un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia”.

El nuevo sheriff

Fragmentos del controversial texto del secretario de Comercio de USA en Financial Times:

"(...) Las bolsas de valores de Japón, el Reino Unido, Europa y Corea del Sur están en alza, muchísimo. Esto se debe a que el mensaje es claro: cuando Estados Unidos brilla con fuerza, el mundo brilla. Los inversores globales entienden que el capitalismo y su éxito están protegidos cuando Estados Unidos es fuerte y el mundo respeta a nuestras fuerzas armadas. Cuando ganamos, el mundo gana.

Estamos aquí en Davos para dejar algo meridianamente claro: con el presidente Trump, el capitalismo tiene un nuevo sheriff. Durante décadas, se les dijo a los países que solo había un modelo aceptable. Se vieron obligados a depender de las cadenas de suministro globales y a confiar ingenuamente en que las instituciones globales los respaldarían. Ese modelo dejó a Estados Unidos en el último lugar y debilitó a muchos otros. (…)"

En los próximos días, dejaremos claro que este momento representa una oportunidad extraordinaria para la economía global. Un camino se aferra desesperadamente a un statu quo fallido que protege a las instituciones y principios desfasados en lugar de a las personas. El otro adopta un enfoque que respeta la soberanía, recompensa la productividad y restablece la confianza entre gobiernos y ciudadanos.

Estados Unidos, bajo la Presidencia de Trump, ha elegido con valentía el camino correcto. Al volver a poner a nuestra gente en el centro de nuestra economía, estamos reconstruyendo las bases de una prosperidad duradera. No vamos a Davos para integrarnos. No pedimos permiso ni buscamos aprobación. Estamos aquí para declarar que la era de "Estados Unidos al Último" ha llegado a su fin."

Y así se llegó al desbarajuste en la cena....

