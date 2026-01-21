Se agota el agua en la Tierra y hay alerta máxima: Hemos entrado en "bancarrota hídrica"

"El resultado son sistemas acuáticos quebrados –acuíferos compactados, lagos fantasmas, deltas que se hunden– sin capacidad de recuperarse", agrega.

La quiebra hídrica podría explicarse como la quiebra financiera, pero, con una gran diferencia.

"Muchas regiones han vivido muy por encima de sus posibilidades hidrológicas. Es como tener una cuenta bancaria a la que se le extrae dinero cada día sin que entre un solo depósito. El saldo ya es negativo", explica Kaveh Madani, autor principal del informe de la UNU.

El problema con el agua es que el planeta actualmente paga una factura hídrica que no puede saldar.

"La demanda humana ha agotado irreversiblemente los ahorros acuíferos y secado los pozos del futuro, poniendo en riesgo el conjunto del sistema hídrico del planeta", insiste la ONU en un comunicado.

Consecuencias de la crisis del agua en la Tierra

Esta situación ha traído consecuencias fatales y que muchas veces son invisibles.

De acuerdo con el estudio, 75% de la población del mundo vive en países donde el agua es insuficiente o insegura, y más de la mitad de los grandes lagos de la Tierra se están quedado sin agua.

Aunado a esto, 2000 millones de personas habitan sobre terrenos que se hunden por la sobreexplotación de aguas subterráneas.

Por ejemplo, "en Ciudad de México, el terreno se hunde unos 25 centímetros al año. Una vez que los poros se compactan, no se pueden rellenar fácilmente", detalla un artículo en The Conversation.

Además, se calcula que, se han perdido humedales, en 50 años, equivalentes a toda la superficie de la Unión Europea.

Todo esto son contar que las sequías también están aumentando.

En medio de esto, lo que muchos no saben es que el déficit del agua, a su vez, impacta en los precios de alimentos en el mundo. Así que el problema va más allá de lo meramente ambiental.

Finalmente, el informe hace un llamado urgente a la acción.

"Gestionar la quiebra, no la crisis. Esto implica renegociar el contrato con la naturaleza, transformar la agricultura, repartir justamente un recurso menguante y blindar los ecosistemas que aún producen agua", destaca la ONU.

