Foro de Davos: Interesantes debates alertaron sobre los plazos que impondrá usar IA

google curso Google aparece como empresa consolidada en IA pero con fuerte competencia

Google y Anthropic

Tras un año de intensas comparaciones con otros competidores, Hassabis afirmó que "Google DeepMind ha vuelto a la cima de los modelos más avanzados con el lanzamiento de Gemini 3". Subrayó que "lograron recuperar la mentalidad de startup dentro de la organización para acelerar sus ciclos de innovación".

Amodei defendió la viabilidad de los laboratorios independientes, revelando un crecimiento de ingresos vertiginoso: de 100 millones en 2023 a 1.000 millones en 2024, y una proyección de 10.000 millones para 2025.

Ambos líderes coincidieron en que las empresas ganadoras serán aquellas lideradas por investigadores cuyo objetivo principal sea resolver problemas científicos complejos.

Chips como “armas nucleares”

Los riesgos vinculados a la IA ocuparon el centro de la conversación. Amodei fue tajante, considera Infobae, al criticar la venta de semiconductores avanzados a adversarios geopolíticos, comparándolo con la decisión de “vender armas nucleares a Corea del Norte” por simples beneficios empresariales.

Alertó sobre el bioterrorismo y la falta de instituciones preparadas, insistiendo en que "la rapidez del avance constituye una crisis que requiere casi todo nuestro esfuerzo de pensamiento actual".

Mercado laboral y crisis de propósito

En cuanto al impacto económico, Amodei reiteró que hasta la "mitad de los empleos de oficina para principiantes podrían desaparecer en un horizonte de uno a cinco años".

Hassabis coincidió en que este año ya se percibe una ralentización en la contratación de pasantes, pero recomendó a los jóvenes volverse “increíblemente competentes” en el uso de estas herramientas para superar el valor de una formación tradicional.

Sin embargo, el mayor temor del expositor fue la "pérdida de significado y propósito" en un mundo donde la productividad ya no sea la prioridad. Aunque es optimista en que la humanidad encontrará nuevas formas de realización, como la exploración espacial, advirtió sobre la falta de reflexión institucional sobre cómo distribuir esta nueva riqueza de forma justa.

