Foro de Davos: Interesantes debates alertaron sobre los plazos que impondrá usar IA

Dos expertos en IA, Dario Amodei (CEO de Anthropic) y Demis Hassabis (CEO de Google DeepMind) dispararon debates impensados en el foro económico de Davos donde consideraron que la inteligencia artificial general (IAG) podría superar "las capacidades humanas en un horizonte entre uno y cinco años y que ello obligará a una adaptación de las instituciones y los mercados".
Ambos insistieron en que el avance plantea desafíos urgentes que deben manejarse con "rigor técnico y cooperación internacional", describieron el momento actual no como una evolución tecnológica normal, sino como una “adolescencia tecnológica” crítica para la supervivencia de la especie.
Carrera hacia el “nivel Nobel”
“No creo que esa predicción vaya a estar muy lejos de la realidad”, afirmó Amodei al ser consultado sobre su estimación para 2026 o 2027 de acuerdo con lo que publica el medio Infobae, existiría un modelo capaz de hacer todo lo que un humano logra a nivel de un Premio Nobel. El ejecutivo explicó que el motor del avance es un ciclo donde la IA ya ayuda a crear la siguiente generación de modelos.
Velocidad de saltos
La velocidad de salto es tangible: “Tengo ingenieros en Anthropic que ya no escriben código; dejan que el modelo lo haga y ellos solo editan”. Amodei estimó que estamos a solo 6 o 12 meses de que los modelos realicen la labor de un ingeniero de software de extremo a extremo.
Por su parte, Hassabis mantuvo su estimación de un 50% de probabilidades de alcanzar una IAG para finales de la década. Aunque reconoció el progreso en codificación y matemáticas, advirtió que las ciencias naturales imponen obstáculos mayores debido a la necesidad de verificación experimental física.
Google y Anthropic
Tras un año de intensas comparaciones con otros competidores, Hassabis afirmó que "Google DeepMind ha vuelto a la cima de los modelos más avanzados con el lanzamiento de Gemini 3". Subrayó que "lograron recuperar la mentalidad de startup dentro de la organización para acelerar sus ciclos de innovación".
Amodei defendió la viabilidad de los laboratorios independientes, revelando un crecimiento de ingresos vertiginoso: de 100 millones en 2023 a 1.000 millones en 2024, y una proyección de 10.000 millones para 2025.
Ambos líderes coincidieron en que las empresas ganadoras serán aquellas lideradas por investigadores cuyo objetivo principal sea resolver problemas científicos complejos.
Chips como “armas nucleares”
Los riesgos vinculados a la IA ocuparon el centro de la conversación. Amodei fue tajante, considera Infobae, al criticar la venta de semiconductores avanzados a adversarios geopolíticos, comparándolo con la decisión de “vender armas nucleares a Corea del Norte” por simples beneficios empresariales.
Alertó sobre el bioterrorismo y la falta de instituciones preparadas, insistiendo en que "la rapidez del avance constituye una crisis que requiere casi todo nuestro esfuerzo de pensamiento actual".
Mercado laboral y crisis de propósito
En cuanto al impacto económico, Amodei reiteró que hasta la "mitad de los empleos de oficina para principiantes podrían desaparecer en un horizonte de uno a cinco años".
Hassabis coincidió en que este año ya se percibe una ralentización en la contratación de pasantes, pero recomendó a los jóvenes volverse “increíblemente competentes” en el uso de estas herramientas para superar el valor de una formación tradicional.
Sin embargo, el mayor temor del expositor fue la "pérdida de significado y propósito" en un mundo donde la productividad ya no sea la prioridad. Aunque es optimista en que la humanidad encontrará nuevas formas de realización, como la exploración espacial, advirtió sobre la falta de reflexión institucional sobre cómo distribuir esta nueva riqueza de forma justa.
