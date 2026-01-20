La ceremonia de investidura de Mikie Sherrill (partido demócrata) se celebró el martes (20/01) por la mañana en el New Jersey Performing Arts Center, ubicado en la ciudad de Newark, que no es la capital del Estado. Allí, la excongresista demócrata prestó juramento, junto al vicegobernador electo, Dale Caldwell, quien acompañará a Sherrill en esta nueva administración.
Mikie Sherrill (partido demócrata) asumió como gobernadora de Nueva Jersey
Mikie Sherrill asumió como la 57ª gobernadora de Nueva Jersey desde Newark en reemplazo del mandatario saliente Phil Murphy. Otro Estado donde pierde fuerzas Donald Trump.
Según detallaron medios locales como NJ.com, que replica el medio argentino, La Nación, la jura tiene relevancia especial por el lugar elegido. Es apenas la segunda vez desde que Trenton se convirtió en la capital estatal, en 1790, que un gobernador de Nueva Jersey asume fuera de esa ciudad.
Sherrill juró defender la constitución de Estados Unidos y de Nueva Jersey, comprometiéndose a ejecutar su cargo con “diligencia, fidelidad e imparcialidad”
Tras su juramento, todos los presentes se pusieron de pie para aplaudirla. Al culminar la ovación, la demócrata inició su discurso y agradeció a su familia, compañeros de la Academia Naval y maestros por ser una pieza clave para su formación y camino como gobernadora.
La nueva gobernadora destacó a Nueva Jersey como el lugar donde se inventó desde la lámpara de luz hasta el láser y como cuna de artistas icónicos como Sinatra y Springsteen.
Como tantas personas, no estarían aquí hoy sin la gran mentoría de maravillosos maestros, mis compañeros de clase de la Academia Naval, compañeros de barco, miembros del servicio de la Marina, comenzando con el verano de Pleb a estaciones de servicio en todo el mundo. No fue solo mi entrenamiento lo que informó mi sentido de servicio. Fueron todos ustedes”, agregó.
Luego resaltó la historia de su propia familiar para ejemplificar el sueño americano, que consiste en abrir “puertas de oportunidades para todos” sin importar su origen, religión y etnia.
La asunción de Mikie Sherrill no solo marca un cambio de administración, sino también un hito en la historia política de Nueva Jersey.Con 54 años recién cumplidos, la expiloto de helicópteros de la Marina y exfiscal federal se convierte en la segunda mujer en liderar el estado.
Llega al cargo tras derrotar al republicano Jack Ciattarelli por un margen amplio, con el 56,9% de los votos frente al 42,5% de su rival, en una elección con una alta participación y una campaña intensa.
