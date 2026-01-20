Mikie Sherrill (partido demócrata) asumió como gobernadora de Nueva Jersey

La nueva gobernadora destacó a Nueva Jersey como el lugar donde se inventó desde la lámpara de luz hasta el láser y como cuna de artistas icónicos como Sinatra y Springsteen.

Como tantas personas, no estarían aquí hoy sin la gran mentoría de maravillosos maestros, mis compañeros de clase de la Academia Naval, compañeros de barco, miembros del servicio de la Marina, comenzando con el verano de Pleb a estaciones de servicio en todo el mundo. No fue solo mi entrenamiento lo que informó mi sentido de servicio. Fueron todos ustedes”, agregó.

Luego resaltó la historia de su propia familiar para ejemplificar el sueño americano, que consiste en abrir “puertas de oportunidades para todos” sin importar su origen, religión y etnia.

La demócrata agregó

Mi historia estadounidense no comenzó de manera tan auspiciosa. Pero una y otra vez este país le ofreció a mi familia oportunidades que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Desde mi abuelo, que consiguió un buen trabajo sindical después de la guerra, hasta mis oportunidades en la primera clase de mujeres elegibles para roles de combate en la Marina Mi historia estadounidense no comenzó de manera tan auspiciosa. Pero una y otra vez este país le ofreció a mi familia oportunidades que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Desde mi abuelo, que consiguió un buen trabajo sindical después de la guerra, hasta mis oportunidades en la primera clase de mujeres elegibles para roles de combate en la Marina

Mikie Sherrill hace historia

La asunción de Mikie Sherrill no solo marca un cambio de administración, sino también un hito en la historia política de Nueva Jersey.Con 54 años recién cumplidos, la expiloto de helicópteros de la Marina y exfiscal federal se convierte en la segunda mujer en liderar el estado.

Llega al cargo tras derrotar al republicano Jack Ciattarelli por un margen amplio, con el 56,9% de los votos frente al 42,5% de su rival, en una elección con una alta participación y una campaña intensa.

