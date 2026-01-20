Donald Trump contra Emmanuel Macron por negarse a la Junta de Paz para Gaza: "Nadie lo quiere"

El funcionario también le dijo a CNN que, aunque no es obligatorio aportar fondos a la junta, los miembros que no realicen un pago de US$ 1.000 millones tendrán mandatos de tres años.

image El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas el 12 de octubre de 2025 a bordo del Air Force One en ruta a Israel. (Foto:Chip Somodevilla/Getty Images).

Según el borrador del estatuto visto por Bloomberg, el presidente Donald Trump actuaría como su presidente inaugural de la Junta por la Paz en Gaza y decidiría a quién se invita a ser miembro. Las decisiones se tomarían por mayoría, y cada Estado miembro presente tendría un voto, pero todas estarían sujetas a la aprobación del presidente.

“Cada Estado miembro tendrá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Carta, sujeto a renovación por el presidente. El mandato de tres años como miembro no se aplicará a los Estados miembros que contribuyan con más de US$1.000 millones en fondos en efectivo a la Junta de Paz durante el primer año de la entrada en vigor de la Carta”, dice el borrador.

Francia teme arbitrariedad en la Junta de Paz para Gaza y hay controversias por pago millonario

Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, la Junta de Paz para Gaza desempeñará un papel esencial en el "cumplimiento de los 20 puntos del plan” de Trump y se dedicará a ofrecer una “supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas a medida que Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo”.

Este cómite para Gaza se ubicará bajo el paraguas de otro organismo de supervisión, la “Junta o Consejo Ejecutivo fundador”, compuesta por hombres de confianza del propio Trump, quien también estará a la cabeza de este segundo organismo que administrará las instituciones y el tejido social del devastado enclave.

La Junta Ejecutiva estará compuesta por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff; el yerno judío de Trump, Jared Kushner; el director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan; el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, Robert Gabriel; el ex primer ministro británico Tony Blair, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

image La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que la Junta para la Paz "no es legal". "Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE.UU. e Israel", declaró.

El directorio estará integrado además por el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; y la política neerlandesa Sigrid Kaag.

Sobre la invitación formal de Trump a distintos países, el diario Politico reveló, citando la oficina del presidente francés Emmanuel Macron, que Francia descartó unirse a la Junta de Paz para Gaza por temor de que esta quiera suplantar a la ONU. La declaración de París señaló que el estatuto de la Junta “va más allá del marco de Gaza y plantea serias cuestiones, en particular con respecto a los principios y la estructura de las Naciones Unidas, que no pueden ponerse en tela de juicio”.

Al respecto, el propio ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo este lunes que el mandato de la junta "en Gaza y otros lugares" y los "amplios poderes" otorgados a su presidente son motivo de preocupación. Según Barrot, Trump, como presidente de la junta, podría aprobar la participación de los miembros, elegir a su propio sucesor y vetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los miembros.

Esto está muy, muy lejos de la Carta de las Naciones Unidas

Israel y Palestina molestos con el Consejo Ejecutivo de Paz para Gaza

“El anuncio sobre la composición del Consejo Ejecutivo de Gaza, que está subordinado al Consejo de Paz, no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, dijo la oficina de Netanyahu el sábado. El primer ministro israelí pidió a su ministro de Relaciones Exteriores que se comunique con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para debatir sobre el asunto.

Los comentarios de Israel se produjeron después de que el comité palestino de tecnócratas –denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés)–, contemplado en el acuerdo de alto al fuego firmado en octubre, comenzara su actividad con una primera reunión en El Cairo, a la que asistió Jared Kushner, el yerno y asesor de Donald Trump.

El jefe del comité palestino, Ali Shaath, asumió formalmente sus funciones y afirmó que su primera medida fue adoptar y firmar la declaración de misión del organismo. “Hoy, como mi primer acto oficial, adopté y firmé la Declaración de Misión del NCAG, reafirmando nuestro mandato de gobierno y nuestros principios operativos”, escribió Shaath el sábado por la noche en la red social X.

Dijo que está "autorizado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y por el Plan de Paz de 20 puntos del presidente Donald J. Trump”, y que su tarea es convertir el período de transición en “una base para una prosperidad palestina duradera”.

Agregó que el comité palestino operará “bajo la guía de la Junta de Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump, y con el apoyo y la asistencia del Alto Representante para Gaza”. Este último fue anunciado el sábado: el ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov fue designado Alto Representante y actuará como enlace entre la Junta de Paz y el comité de tecnócratas que administrará el enclave.

Hungría y Javier Milei dijeron que "sí" a Donald Trump para ingresar a la Junta para la Paz en Gaza

El presidente argentino Javier Milei compartió en la red social X una imagen de la carta de invitación y escribió que será “un honor” participar en la Junta para la Paz / Consejo para la Paz en Gaza. También su homólogo paraguayo, Santiago Peña, fue invitado y dijo asumir “con honor la responsabilidad”.

image

Al igual que ellos, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también fue invitado a ser miembro fundador, dijo el jefe de su oficina de comunicaciones en X, mientras que la agencia AFP informó que el mandatario de Egipto, Abdel-Fattah El-Sisi, estaba evaluando si participar.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido invitado, indicó un funcionario brasileño, al igual que el rey Abdalá II de Jordania, según informó la agencia estatal Petra. El líder húngaro Viktor Orbán sí aceptó la invitación para unirse al consejo, según reveló el domingo el ministro de Relaciones Exteriores del país.

Marruecos, Vietnam, Kazajistán, Hungría y Argentina han aceptado la invitación a formar parte de la Junta para la Paz en Gaza, presidida por Trump

La primera ministra Giorgia Meloni comunicó que Italia también fue invitada a sumarse. “Creo que Italia puede desempeñar un papel de liderazgo, y estamos listos para contribuir a la construcción del plan de paz”, señaló Meloni a la prensa el domingo durante una visita a Seúl.

Además de esos países, el presidente Donald Trump le envió una invitación formal a Rusia y a su socia de Bielorrusia para que ingresen a esta Junta para la Paz en Gaza, que administrará el enclave palestino, pero bajo tutela de Washington.

En declaraciones a la prensa durante una rueda de prensa habitual, el portavoz ruso Dmitry Peskov afirmó: “El presidente Putin también recibió, a través de canales diplomáticos, una invitación para unirse a esta Junta de Paz”.

Más tarde este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia confirmó que el presidente Alexander Lukashenko también recibió una invitación para unirse a la junta.

El servicio de prensa del ministerio señaló que Bielorrusia “valora altamente que la parte estadounidense vea a Bielorrusia como un país dispuesto a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera y liderar con el ejemplo, invirtiendo en un futuro seguro y próspero para las próximas generaciones”.

