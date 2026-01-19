Davos: Scott Bessent se burló de una posible respuesta de la UE a los aranceles de Trump

El presidente estadounidense ha insistido en que estas medidas deben ser tomadas en serio y no descartó una escalada comercial si no se cumplen sus demandas.

Bessent reforzó esa postura al advertir que los socios de Estados Unidos deberían confiar en la palabra del presidente respecto a sus intenciones, tanto en relación con Groenlandia como con los aranceles propuestos.

Consultado sobre la posibilidad de que la Unión Europea recurra a su llamado instrumento anticoerción, Bessent minimizó la probabilidad de que el bloque la active. Según el secretario del Tesoro, eso sería “insensato”, de acuerdo con la publicación de France24.

Las palabras de Bessent reflejan la percepción de la administración Trump de que Europa carece de una estrategia unificada frente a las presiones estadounidenses, lo que podría debilitar su posición negociadora. Al mismo tiempo, exponen la confianza de Washington en que las amenazas arancelarias pueden forzar concesiones sin enfrentar una respuesta proporcional.

Así comienza Scott Bessent su presencia en Davos, donde se prepara para acompañar al presidente Donald Trump en importantes reuniones con líderes de todo el mundo.

Mientras tanto, la tensión sigue en aumento y el cruce de declaraciones deja en evidencia un deterioro en la relación transatlántica, con el comercio y la geopolítica cada vez más entrelazados en la agenda de la Casa Blanca.

