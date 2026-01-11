¡Goodbye, Bessent!

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/2009631671390216537&partner=&hide_thread=false .@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

La entidad que preside Santiago Bausili nunca informó que se había activado una parte del swap, sino que fue el mismo Bessent el que lo hizo en un tuit. Esto ocurrió el 11/11 último. Según el comunicado del BCRA del viernes, la cancelación se produjo en algún momento de diciembre, es decir, no mucho más de un mes después.

Si se tiene en cuenta que en la economía argentina lo que faltan son dólares -mientras el BCRA compra, el Tesoro de Caputo vende- y en todo caso lo ideal es estirar al máximo los plazos para cumplir con las obligaciones en esa moneda, es dable suponer que la celeridad con la que se canceló el tramo del swap con el Tesoro de USA respondió a un pedido de Washington. Esto podría corrroborarse en el énfasis que puso Bessent en su último tuit pero también en anteriores intervenciones sobre el beneficio económico en el que redundó su inversión en la Argentina.

Ese acento es un reflejo de las críticas que se produjeron hacia adentro de USA, bajo distintas interpretaciones, por el salvataje a Milei. Ante esa presión, es la especulación, el Tesoro de USA habría reclamado el rápido pago de lo adeudado. Una tónica parecida puede hallarse en la intervención de USA en Venezuela para derrocar y detener al dictador Nicolás Maduro. Trump no habló en ningún momento de reestablecer la democracia -de hecho, bajo presiones pactó la continuidad del chavismo en el poder- sino del rédito económico que puede tener su país con la reactivación de la actividad petrolera en suelo caribeño.

Al acortarse el margen para la devolución de lo utilizado del swap, es lógico, entonces, que Caputo haya preferido cerrar un REPO, una deuda de corto plazo, con bancos internacionales para la cancelación de los vencimientos del 09/01 antes que solicitar la activación de otro tramo del intercambio de monedas con el Tesoro de USA. Es el 2do elemento.

El BCRA consiguió US$3.000 millones cuya mayor parte se destinó a completar los US$4.200 millones que había que abonar por Bonares y Globales. Entre los bancos que suscribieron el REPO a un año de plazo y a una tasa del 7,4% se destacó la presencia del Back of China (BOC) Previamente, Milei había enfatizado que no iba a romper lazos comerciales con el gigante asiático a pesar de su alineamiento geopolítico con USA.

Aquí aparece el 3er elemento. Si bien es cierto que Trump ‘le autorizó’ a Milei a comerciar con China, tanto el comentario del Presidente como la participación del BOC en el REPO resultan sugerentes en un marco en el que asoma una gran incógnita sobre si USA volverá a ayudar a Milei en caso de que el horizonte financiero se vuelva a complicar.

Después de todo y a pesar de las brutales críticas de Milei durante la campaña, fue China la 1ra en tenderle una mano con la renovación del tramo activado por US$.4800 millones de su propio swap acordado 2009.

El BCRA tampoco confirmó nunca cuánto de los US$20 mil millones del intercambio con USA utilizó, ni para qué. Otra vez hubo que recurrir a información del Tesoro estadounidense, donde figuraba que se habían activado unos US$2.500 millones, una cifra similar al monto con el que Bessent “compró pesos” e inyectó dólares al mercado local, proveyendo liquidez en plena corrida cambiaria en la previa de las elecciones cuando se especulaba con una devaluación producto de una eliminación de las bandas de flotación o de una victoria del peronismo en las elecciones legislativas. No ocurrió ninguna de las 2 cosas.

La “inversión” de Bessent quedó en una letra remunerada del BCRA. En síntesis, el tramo activado del swap se utilizó para ‘darle salida’ en dólares a esos pesos, y ahora se completó el círculo con la cancelación de esa deuda.

¿De dónde salieron esos US$2.500 millones? El BCRA tampoco lo informó. La semana pasada analistas financieros detectaron una alteración en la contabilidad de la autoridad monetaria: mientras bajaba “Otros pasivos” (donde se incluyen los swaps) subía en la misma magnitud -U$2.500 millones- la deuda con “Organismos internacionales”.

Se cree que el BCRA recurrió al Banco de Basilea para pagarle a Bessent. Reina la opacidad. No se sabe cuál fue la tasa de interés involucrada en todo el asunto, tanto para remunerar los pesos como para la que generó la activación del swap, ni la de la deuda que se contrajo para cancelar ésta última. Sólo se sabe, por boca de Bessent, que resultó en “decenas de millones en ganancias” para USA.

