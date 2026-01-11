La sorpresiva cancelación por parte del Banco Central del tramo activado del swap de monedas por US$20 mil millones con el Tesoro de USA, que fue parte del salvataje financiero pre-electoral de Donald Trump a Javier Milei, abre un interrogante sobre si habrá eventuales ayudas de Washington a la Casa Rosada en caso de que se produjese otro escenario de volatilidad en los mercados.
¡Goodbye, Bessent!
La inmediatez con la que se devolvió el tramo utilizado del swap alimenta la tésis de que le será más difícil a Milei contar con ayuda financiera de Trump si se produce un nuevo escenario de volatilidad.
El BCRA anunció el viernes que “canceló las operaciones” de ese intercambio y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que fue la voz cantante de todas las medidas de ayuda aplicadas desde la Casa Blanca, confirmó que la Argentina “ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap” por lo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) “actualmente no tiene pesos”.
En su mensaje en la red X, Bessent elogió la “fortalecida posición financiera” argentina tras la asistencia norteamericana y señaló que ahora son los mercados los que “cubren las necesidades” del país en esa materia. El funcionario de Trump agregó que en la administración republicana esperan “seguir apoyando entusiastamente” al gobierno libertario. En su respuesta, su par argentino, Luis Caputo, deslizó que sigue contando con “el apoyo explícito” de USA.
Pero hay ciertos elementos que sugieren que posiblemente les sea más difícil a Milei y Caputo contar con el respaldo estadounidense en un futuro si es necesario. En primer término, apuntala esa tésis la inmediatez con la que el Banco Central devolvió el tramo utilizado, lo que produjo además el pago de intereses que, según Bessent, generó “decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.
La entidad que preside Santiago Bausili nunca informó que se había activado una parte del swap, sino que fue el mismo Bessent el que lo hizo en un tuit. Esto ocurrió el 11/11 último. Según el comunicado del BCRA del viernes, la cancelación se produjo en algún momento de diciembre, es decir, no mucho más de un mes después.
Si se tiene en cuenta que en la economía argentina lo que faltan son dólares -mientras el BCRA compra, el Tesoro de Caputo vende- y en todo caso lo ideal es estirar al máximo los plazos para cumplir con las obligaciones en esa moneda, es dable suponer que la celeridad con la que se canceló el tramo del swap con el Tesoro de USA respondió a un pedido de Washington. Esto podría corrroborarse en el énfasis que puso Bessent en su último tuit pero también en anteriores intervenciones sobre el beneficio económico en el que redundó su inversión en la Argentina.
Ese acento es un reflejo de las críticas que se produjeron hacia adentro de USA, bajo distintas interpretaciones, por el salvataje a Milei. Ante esa presión, es la especulación, el Tesoro de USA habría reclamado el rápido pago de lo adeudado. Una tónica parecida puede hallarse en la intervención de USA en Venezuela para derrocar y detener al dictador Nicolás Maduro. Trump no habló en ningún momento de reestablecer la democracia -de hecho, bajo presiones pactó la continuidad del chavismo en el poder- sino del rédito económico que puede tener su país con la reactivación de la actividad petrolera en suelo caribeño.
Al acortarse el margen para la devolución de lo utilizado del swap, es lógico, entonces, que Caputo haya preferido cerrar un REPO, una deuda de corto plazo, con bancos internacionales para la cancelación de los vencimientos del 09/01 antes que solicitar la activación de otro tramo del intercambio de monedas con el Tesoro de USA. Es el 2do elemento.
El BCRA consiguió US$3.000 millones cuya mayor parte se destinó a completar los US$4.200 millones que había que abonar por Bonares y Globales. Entre los bancos que suscribieron el REPO a un año de plazo y a una tasa del 7,4% se destacó la presencia del Back of China (BOC) Previamente, Milei había enfatizado que no iba a romper lazos comerciales con el gigante asiático a pesar de su alineamiento geopolítico con USA.
Aquí aparece el 3er elemento. Si bien es cierto que Trump ‘le autorizó’ a Milei a comerciar con China, tanto el comentario del Presidente como la participación del BOC en el REPO resultan sugerentes en un marco en el que asoma una gran incógnita sobre si USA volverá a ayudar a Milei en caso de que el horizonte financiero se vuelva a complicar.
Después de todo y a pesar de las brutales críticas de Milei durante la campaña, fue China la 1ra en tenderle una mano con la renovación del tramo activado por US$.4800 millones de su propio swap acordado 2009.
El BCRA tampoco confirmó nunca cuánto de los US$20 mil millones del intercambio con USA utilizó, ni para qué. Otra vez hubo que recurrir a información del Tesoro estadounidense, donde figuraba que se habían activado unos US$2.500 millones, una cifra similar al monto con el que Bessent “compró pesos” e inyectó dólares al mercado local, proveyendo liquidez en plena corrida cambiaria en la previa de las elecciones cuando se especulaba con una devaluación producto de una eliminación de las bandas de flotación o de una victoria del peronismo en las elecciones legislativas. No ocurrió ninguna de las 2 cosas.
La “inversión” de Bessent quedó en una letra remunerada del BCRA. En síntesis, el tramo activado del swap se utilizó para ‘darle salida’ en dólares a esos pesos, y ahora se completó el círculo con la cancelación de esa deuda.
¿De dónde salieron esos US$2.500 millones? El BCRA tampoco lo informó. La semana pasada analistas financieros detectaron una alteración en la contabilidad de la autoridad monetaria: mientras bajaba “Otros pasivos” (donde se incluyen los swaps) subía en la misma magnitud -U$2.500 millones- la deuda con “Organismos internacionales”.
Se cree que el BCRA recurrió al Banco de Basilea para pagarle a Bessent. Reina la opacidad. No se sabe cuál fue la tasa de interés involucrada en todo el asunto, tanto para remunerar los pesos como para la que generó la activación del swap, ni la de la deuda que se contrajo para cancelar ésta última. Sólo se sabe, por boca de Bessent, que resultó en “decenas de millones en ganancias” para USA.
