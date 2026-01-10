Otra derrota de María Corina Machado: No puede transferir el Premio Nobel de la Paz

"(...) La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente: el capital, invertido en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyo interés se distribuirá cada año en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y para la celebración o promoción de procesos de paz. El premio [...] para el defensor de la paz [será concedido] por un comité formado por 5 personas elegidas por el Storting noruego. Es mi expreso deseo que, al otorgar estos premios, no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no. (…)".

Trump no tendrá su estatuilla

“Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros”, declaró el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel.

En 2025 el Comité lo integran:

Jorgen Watne Frydnes (presidente)

Asle Toje (vicepresidenta)

Kristian Berg Harpviken (secretaria)

Anne Enger y

Gry Larsen.

“La decisión es definitiva y perdura para siempre”, agregó.

Machado, hablando con Sean Hannity, en Fox News, había dicho que entregar el premio a Trump sería un acto de gratitud del pueblo venezolano por la destitución de Nicolás Maduro, el presidente del país.

Hannity: -¿En algún momento le ofreciste el Premio Nobel de la Paz? ¿De verdad ocurrió?".

Machado: -Bueno, todavía no ha sucedido.

Trump, quien ha expresado durante mucho tiempo su interés en ganar el Nobel de la Paz, y en ocasiones lo ha vinculado a logros diplomáticos, dijo que se sentiría honrado de aceptarlo si Machado se lo ofreciera durante una reunión planificada para la semana que comienza, en Washington DC.

