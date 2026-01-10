Atrapado Sin Salida: Con su represión, Irán legitima un ataque de Trump

“Todos los criminales son enemigos en este asunto”.

“No deberían decir que fueron engañados porque recibieron las advertencias necesarias sobre los objetivos del enemigo”.

Pero el régimen se enfrenta a una coyuntura difícil para responder a la creciente intensidad opositora.

Por un lado, tiene escasa capacidad para abordar una crisis económica provocada por las severas sanciones económicas de Occidente.

Por otra parte, el presidente Trump ha advertido que intervendrá para detener una represión sangrienta.

“Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes”, posteó Trump en Social Truth. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”.

Embed This is not a protest. It is a revolution.

Yes, Iran is looking at FREEDOM.



January 2026 Iran. pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

Ataque

Los funcionarios de la Administración Trump ya han tenido discusiones preliminares sobre cómo llevar a cabo un ataque contra Irán si fuera necesario para cumplir con las amenazas de Trump.

También han identificado los objetivos, dijeron funcionarios estadounidenses.

Una opción en consideración es un ataque aéreo a gran escala contra múltiples objetivos militares iraníes.

Otro funcionario indicó que no hay consenso aún sobre la estrategia a seguir y que no se ha movilizado todavía equipo ni personal militar.

Irán intensificó su represión, y las autoridades advirtieron que los tribunales tratarían a los detenidos “rápidamente y sin indulgencia”.

Decenas de personas han muerto y cientos han sido detenidas desde que estallaron las protestas en diciembre en Teherán.

Tasnim, una agencia de noticias afiliada a la Guardia Revolucionaria, citó fuentes de seguridad que dijeron que casi 200 "líderes terroristas" fueron arrestados, y agregó que se habían incautado granadas, cócteles molotov y otras armas de sus hogares.

Los medios de comunicación vinculados al Estado dijeron que más de una docena de agentes de seguridad habían muerto desde que las protestas se intensificaron el jueves 08/01.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, un grupo con sede fuera de Irán, informó que el número de muertos ascendió a 65, incluyendo 14 miembros de las fuerzas de seguridad. Y que más de 2.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas.

Un médico iraní y un paramédico informaron a la BBC que los hospitales de Teherán y Shiraz estaban desbordados por personas con heridas de bala.

No fue posible verificar la información debido a que el apagón de Internet ordenado por el Gobierno se prolongó por 3er. día consecutivo.

Embed What an iconic image. The end of oppression in Islamic Iran starts here. A woman stands free - no burka, no Sharia. The 1400 year old cancer is finally being cured where it first took deep root. Radical Islam must end for world peace. #Iran #IranRevolution2026 #IranProtests… pic.twitter.com/V7c5P88zF2 — Unni Krishnan (@Unnikgs) January 10, 2026

Donald Trump

Trump ha amenazado con acudir al “rescate” de los manifestantes: "Será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar".

"Irán está en serios problemas", posteó Trump. "Me parece que la gente está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía realmente posibles hace apenas unas semanas".

Inicialmente, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien asumió el poder hace 18 meses con la promesa de reformar la economía, intentó apaciguar a los manifestantes. Entonces, él se reunió con líderes empresariales para abordar sus preocupaciones y nombró a un nuevo gobernador del banco central.

Pero, a medida que las protestas se intensificaron, con enormes multitudes tomando las calles de Teherán y otras ciudades, todo se desmadró.

“Este es un territorio desconocido para la República Islámica, ya que tienen una presión orgánica, de abajo hacia arriba, con segmentos de la sociedad que históricamente fueron la columna vertebral de la república protestando, lo que se ha convertido en algo mucho más grande”, analizó Ellie Geranmayeh, en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

“No hay respuestas fáciles a esta presión, y a esto se suma la presión desde arriba hacia abajo de USA e Israel”.

El sábado, la propia TV estatal transmitió imágenes de manifestaciones a favor del régimen y agregó que la “calma” había regresado a las ciudades de todo el país.

Mahsa Amini

Las protestas representan la amenaza interna más grave para el régimen desde 2022, cuando Mahsa Amini fue arrestada por presuntamente llevar un hiyab de forma inapropiada y murió en la comisaría.

Más de 300 personas murieron en aquella reacción popular, según Amnistía Internacional.

Irán se encuentra en una posición más débil. No se ha recuperado de los ataques tanto de Israel como de USA.

Las fuerzas israelíes asesinaron a los principales comandantes militares y científicos nucleares de Irán, destruyeron sus defensas aéreas y, junto con USA, bombardearon sus instalaciones nucleares.

El rial ha perdido más del 40% de su valor desde entonces, lo que ha agravado la inflación galopante.

