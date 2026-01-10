Nicaragua excarcela a presos políticos en aniversario del Gobierno ante presión de Trump

Por su parte, los bloques opositores en el exilio y dentro del país calificaron este movimiento como un "avance parcial". Insisten en que la comunidad internacional debe mantener las sanciones y la presión diplomática hasta que se logre la liberación de la totalidad de los prisioneros de conciencia.

La permanencia de Ortega y Murillo en el poder sigue siendo cuestionada por Washington, que sostiene que el respeto a la disidencia es el único camino para una legitimidad política real.

