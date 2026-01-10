urgente24
Nicaragua excarcela a presos políticos en aniversario del Gobierno ante presión de Trump

Daniel Ortega excarcela a decenas de opositores, incluido el pastor Rudy Palacios, bajo la mirada vigilante de Donald Trump sobre Nicaragua

10 de enero de 2026 - 21:27
Daniel Ortega enfrenta una presión creciente de Washington tras la liberación parcial de presos políticos. USA ha calificado a su administración como una "dictadura" y exige la libertad plena de los opositores restantes

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega liberó este sábado a decenas de detenidos, incluyendo figuras clave de la oposición, coincidiendo con el 19° aniversario de su mandato. La medida surge tras un endurecimiento del discurso de Trump, que califica al gobierno nicaragüense de "dictadura" y exige la liberación inmediata de los más de 60 presos políticos restantes, según EFE.

daniel ortega 2022.jpg
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante el mensaje oficial por el 19&deg; aniversario de su mandato, fecha en la que se anunci&oacute; la excarcelaci&oacute;n de decenas de detenidos bajo un discurso de "paz y convivencia".

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante el mensaje oficial por el 19° aniversario de su mandato, fecha en la que se anunció la excarcelación de decenas de detenidos bajo un discurso de "paz y convivencia".

Nicaragua: Liberaciones bajo vigilancia y reclamo internacional

Aunque el Ejecutivo nicaragüense presentó las excarcelaciones como un gesto de "paz y convivencia", organizaciones de derechos humanos y familiares mantienen la cautela. Las cifras de los liberados aún son imprecisas: mientras algunos mecanismos de monitoreo confirman entre 19 y 20 casos, otras fuentes civiles elevan el número a 30.

Entre los beneficiados destaca el pastor evangélico Rudy Palacios, detenido en 2025 bajo cargos de conspiración, cuya libertad había sido una demanda constante del Departamento de Estado.

Activistas advierten que estas medidas no deben ser condicionadas ni acompañadas de controles policiales posteriores. La presión de la comunidad internacional ha sido un factor determinante, especialmente tras las declaraciones de la embajada estadounidense en Managua, que recordó que decenas de ciudadanos continúan desaparecidos o detenidos arbitrariamente por motivos ideológicos en el país centroamericano.

El factor Trump y el futuro de la disidencia

El anuncio de las liberaciones ocurre en un contexto de distensión regional. Recientemente, el presidente Donald Trump celebró procesos similares en Venezuela, vinculándolos a una nueva etapa de realineamiento político en el hemisferio. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, el Departamento de Estado intensificó sus críticas, asegurando que la represión sistemática no logrará anular las aspiraciones democráticas de la sociedad civil.

Por su parte, los bloques opositores en el exilio y dentro del país calificaron este movimiento como un "avance parcial". Insisten en que la comunidad internacional debe mantener las sanciones y la presión diplomática hasta que se logre la liberación de la totalidad de los prisioneros de conciencia.

La permanencia de Ortega y Murillo en el poder sigue siendo cuestionada por Washington, que sostiene que el respeto a la disidencia es el único camino para una legitimidad política real.

