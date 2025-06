Storytelling en crisis: cuando los algoritmos apagan la identidad de marca

En una era donde lo online y lo offline se mezclan sin fricción, las marcas corren el riesgo de volverse indistinguibles si no protegen su núcleo cultural y su propósito narrativo. La homogeneización algorítmica puede ser eficiente a corto plazo, pero daña el vínculo a largo plazo. Diferenciarse no es solo una ventaja, también es una estrategia distintiva: volver al origen, a la historia propia, al propósito real, y desde ahí, crear contenido que resuene tanto on como offline. En una era donde lo online y lo offline se mezclan sin fricción, las marcas corren el riesgo de volverse indistinguibles si no protegen su núcleo cultural y su propósito narrativo. La homogeneización algorítmica puede ser eficiente a corto plazo, pero daña el vínculo a largo plazo. Diferenciarse no es solo una ventaja, también es una estrategia distintiva: volver al origen, a la historia propia, al propósito real, y desde ahí, crear contenido que resuene tanto on como offline.