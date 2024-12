"La 'emisión cero' de Milei fue marketing, no se cumple"

En esa línea, también subrayó que es necesario que que el país reciba “inversiones fuertes que se entierren en Argentina, no que vengan y se vayan como las inversiones financieras”.

La recuperación y el bolsillo

Acerca de la recuperación económica que el gobierno de Milei asegura que ya se viene produciendo, Redrado reconoció que no está llegando a la microeconomía: “El bolsillo de los argentinos no está sintiendo la recuperación o es heterogénea…de los 6 millones de trabajadores registrados el salario real cayó 6% y 18% en los no registrados. El consumo de alimentos muestra un parate importante pero a algunos sectores les va muy bien como los de petróleo y gas, agro, el sector minero y el de tecnologías de la información o conocimiento”.

“En materia de política monetaria se achicó la cantidad de pesos, se hizo un blanqueo pero hay que dar certidumbre sobre hacia qué sistema monetario vamos”, puntalizó.

Argentina cara en dólares

Acerca del atraso cambiario que plantean varios sectores y que el Gobierno niega, Martín Redrado marcó su posición: “La pregunta es: ¿hay que devaluar? Diría que no” y propuso “generar desarrollo y competitividad” reduciendo aranceles. “Mejorar el tipo de cambio real con una agenda competitiva sacando la mochila de los costos impositivos y de transporte”, propuso.

En esa línea, desmitificó que no haya más emisión monetaria como anunció Milei: “Emisión cero fue un anuncio de marketing, hay emisión por sector externo que se absorbe, pero esto también plantea incertidumbre. Hubo un anuncio que bajó expectativas en los dólares financieros, pero no es una política de largo plazo porque no se está cumpliendo”.

Sobre el acuerdo con el FMI, recordó que “no cumplió el Gobierno con la pauta de acumulación de reservas”, pero tanto la gestión libertaria como el Fondo no parecen “apurados” por una nueva negociación. De todos modos, Redrado cree que habrá acuerdo con el FMI a partir de marzo y dependerá de la Administración Trump. “Si hay acuerdo con el FMI habrá dinero fresco, no de cifras de 10.000 o 15.000 dólares sino menos, pero argentina debe ir bajando el riesgo país para acceder a mercados de capital”, completó.

Los 'cuatro vectores' para Milei

En un artículo publicado este jueves (5/12) en el diario La Nación, Redrado elogió algunos logros económicos de Milei, pero planteó: “la política económica de un país con visión estratégica debe tener la convergencia de cuatro vectores, a saber: el fiscal, el financiero, el monetario y el cambiario. En el primero ya no caben dudas de que el equilibrio fiscal no se negocia. En el segundo, el logro es aún parcial; en el tercero, se instauró una autoridad monetaria con independencia en el manejo de los instrumentos y que no funciona más como la tarjeta de crédito del Tesoro”.

“La mayor incertidumbre se presenta aún en la política cambiaria” y en esa línea plantea “brindar un horizonte permanente que permita la “convivencia” entre el peso y el dólar a libre elección de los argentinos, en el marco de un tipo de cambio flotante, con política monetaria anticíclica”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Bitcoin a US$ 100.000: ¿Hasta dónde puede llegar?

Nuevo escándalo: Ahora toca al jefe de la Policía Federal

Crisis en Francia: Cae el gobierno de Macron-Barnier

Vélez y Talleres deben una peregrinación a La Plata: Racing-Estudiantes de película