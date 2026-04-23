Cristina Pérez le habría sido infiel a Luis Petri con un reconocido empresario de medios

Jorge Rial deslizó que Fernán Saguier sería la nueva conquista de Cristina Pérez

En diálogo con Viviana Canosa, Jorge Rial fue el primero que mencionó sobre el supuesto incipiente romance entre Cristina Pérez y Fernán Saguier, director de La Nación, aunque sin mencionarlos.

"A mí me cuenta que en un canal de noticias nació el amor entre una conductora y uno de los capos del canal", expresó con picardía.

Asimismo, por medio de la red social X apeló a la ironía para disparar contra el funcionario oficialista por "enterarse por los medios que su pareja le mete los cuernos con el dueño de la empresa que trabaja".

Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió a confirmar o desmentir estas versiones, que continúan circulando con fuerza en el ámbito mediático. En este contexto, el silencio de las partes solo alimenta las especulaciones y deja abierto el interrogante sobre la verdadera situación personal de ambos, mientras el tema sigue sumando repercusiones.

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