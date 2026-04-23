Los rumores de una posible crisis entre Cristina Pérez y Luis Petri comenzaron a circular con fuerza en las últimas semanas, instalando dudas sobre la continuidad de la relación. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la periodista y el dirigente político estarían atravesando un momento delicado que habría encendido las alarmas en su entorno.
CRECEN LOS RUMORES
Cristina Pérez le habría sido infiel a Luis Petri con un reconocido empresario de medios
Versiones periodísticas tomaron fuerza al señalar que la conductora Cristina Pérez se separó del diputado nacional para iniciar un nuevo romance.
El tema tomó mayor relevancia luego de que en el programa El run run del espectáculo aseguraran que existen “rumores muy fuertes” sobre un distanciamiento. Entre los indicios que mencionaron los conductores, uno llamó especialmente la atención: en sus últimas apariciones públicas, ninguno de los dos llevaba el anillo de compromiso, un gesto que no pasó desapercibido.
A esto se sumó la intervención de Jorge Rial, quien lanzó un sugestivo mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia la pareja. Sin dar nombres, el periodista deslizó una versión de infidelidad que rápidamente alimentó las especulaciones y generó revuelo en el ambiente mediático.
Lejos de calmar las aguas, el conductor redobló la apuesta junto a Viviana Canosa en un ciclo de streaming Revueltos, donde insinuaron la existencia de un nuevo vínculo amoroso vinculado al ámbito laboral de la conductora. Hasta el momento, ni Pérez ni Petri hicieron declaraciones al respecto, por lo que el futuro de la relación permanece envuelto en incertidumbre.
Jorge Rial deslizó que Fernán Saguier sería la nueva conquista de Cristina Pérez
En diálogo con Viviana Canosa, Jorge Rial fue el primero que mencionó sobre el supuesto incipiente romance entre Cristina Pérez y Fernán Saguier, director de La Nación, aunque sin mencionarlos.
"A mí me cuenta que en un canal de noticias nació el amor entre una conductora y uno de los capos del canal", expresó con picardía.
Asimismo, por medio de la red social X apeló a la ironía para disparar contra el funcionario oficialista por "enterarse por los medios que su pareja le mete los cuernos con el dueño de la empresa que trabaja".
Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió a confirmar o desmentir estas versiones, que continúan circulando con fuerza en el ámbito mediático. En este contexto, el silencio de las partes solo alimenta las especulaciones y deja abierto el interrogante sobre la verdadera situación personal de ambos, mientras el tema sigue sumando repercusiones.
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