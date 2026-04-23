Sin prensa en Casa Rosada: Denuncia penal contra Javier Milei

"El gobierno CERRÓ LA SALA DE PERIODISTAS de la Casa Rosada. Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de Luciana Geuna. No se sabe hasta cuándo", advirtió en su cuenta de X la periodista Liliana Franco.

Luego, el mandatario compartió muchos posteos en X haciéndose eco de esta situación e insultando a la prensa, una vez más, y justificando su decisión. No escatimó agravios hacia Luciana Geuna.

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La excusa del "espionaje" y un castigo para todos los periodistas

El detonante fue el informe del programa de Luciana Geuna en TN, "¿Y mañana qué?", emitido el 19 de abril, donde se mostraban imágenes de pasillos internos de la Casa Rosada, aparentemente registradas con lentes inteligentes.

A partir de eso, la Casa Militar presentó una denuncia penal bastante dura, en la que decía que "bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial". Además, se mencionan posibles violaciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de 1 a 6 años de prisión por revelación de secretos políticos o militares.

El argumento oficial es que la filmación pudo haber expuesto circuitos internos, movimientos y rutinas sensibles. Hasta ahí, el conflicto puede discutirse. Ahora, ¿desde cuándo un informe periodístico justifica cerrar completamente el acceso a la prensa? Ni siquiera en los momentos más tensos de las gestiones anteriores (incluyendo las de Carlos Menem, Cristina Kirchner o Mauricio Macri) se llegó a este nivel.

Porque no es que suspendieron a dos periodistas o a un programa. Se bajaron todas las acreditaciones, se retiraron huellas dactilares y se frenó el ingreso general mientras se realiza un supuesto reempadronamiento. Castigo colectivo. Todos afuera.

En la práctica, eso implica que más de 60 periodistas acreditados quedaron sin acceso, ningún medio puede cubrir desde adentro y la información depende exclusivamente de lo que el propio Gobierno decida comunicar.

Periodistas rechazan la decisión de Javier Milei

Muchos periodistas -excepto los oficialistas que celebran cada medida del Gobierno- han salido a cuestionar esta decisión de Javier Milei. Nelson Castro, Mercedes Ninci y Silvia Mercado fueron sólo algunos de los comunicadores que reaccionaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Rivadavia630/status/2047332219597840417&partner=&hide_thread=false "DENUNCIAR PENALMENTE POR ESPIONAJE A LOS PERIODISTAS ES UNA BARBARIDAD PROPIA DE ESTE GOBIERNO"



Nelson Castro (@nelsonalcastro ) apuntó contra Javier Milei por haberle sacado la acreditación a todos los periodistas en la Casa Rosada. pic.twitter.com/KTWQpMctx1 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 23, 2026

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