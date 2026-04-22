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en vivo DERRUMBE DE LA ECONOMÍA / REFORMA ELECTORAL INGRESÓ AL SENADO

Javier Milei, Luis Caputo y la máquina de humo

Javier Milei, Luis Caputo y mucho humo...

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Imagen creada con IA/GROK.
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Javier Milei sigue despotricando contra el periodismo, pero no hay que matar al mensajero: el modelo económico "hace agua" (y Toto prendió la máquina de humo).

22 de abril de 2026 - 18:00
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Como suele ocurrir cuando los datos no acompañan al relato, empiezan las excusas y justificaciones, a veces insólitas. En el caso del IPC, el Presidente había dicho que "esto no es inflación estrictamente", y el ministro de Economía propuso excluir el rubro Carnes de la inflación núcleo para mostrar que ésta se mantuvo en 2,5%.

Ahora, conocido el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INdEC, Caputo vuelve a las excusas, y muchos lo acusan de prender la máquina de humo. "Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida", celebró (?).

El remate recibió muchas chicanas: "En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general".

Javier Milei, por ahora, mantiene silencio respecto al pésimo dato de la actividad económica. Pero en X sigue despotricando contra los periodistas, lo que también sirve como cortina de humo. Parece más fácil 'matar al mensajero'...

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Jorge Macri confirmó que irá por su reelección: "Amo esta tarea"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó este miércoles que el año próximo se presentará para la reelección, al considerar que su gestión está “haciendo las cosas mucho mejor”.

“Amo esta tarea que tengo. Me encanta gestionar ciudades, es un desafío inmenso y creo que estamos haciendo las cosas mucho mejor. Le estamos dando un norte de orden a la Ciudad”, consideró Macri.

En declaraciones a Radio La Red, el jefe de Gobierno porteño consignó que su gestión está “cerca de completar 700 propiedades que habían sido usurpadas y que fueron devueltas a sus propietarios”.

“Ese un tema inmenso que no estaba en agenda. El orden nos da libertad”, destacó.

Consultado sobre sus aspiraciones electorales, el jefe de Gobierno dijo que “amo esta Ciudad” y manifestó: “Si Dios quiere, los vecinos me darán la posibilidad de estar una vuelta más en este cargo”.

Respecto del rol de Mauricio Macri, que la semana última estuvo en Chaco y Corrientes para relanzar una gira federal del PRO, dijo que le “gusta” el perfil actual del exmandatario.

“Me gusta lo que está haciendo ahora, que es recorrer y juntar a la gente nuestra en todo el país”, valoró.

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Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Pichetto, contra la reforma electoral de Milei: "Argumento muy pueril"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó algunos puntos de la reforma electoral que Milei envió al Senado, en particular la eliminación de las PASO.

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Pichetto aseguró: No estoy de acuerdo con la eliminación de la PASO. Creo que no se deben cambiar las reglas electorales faltando prácticamente un año y dos meses para la primaria”.

El legislador fue contundente al señalar que este instrumento (las PASO) y el sistema electoral argentino es muy bueno, muy bueno. Siempre ha permitido transparencia. El que tenía que ganar la elección la ganaba. Ha perdido el peronismo, ha ganado Macri, ha ganado Milei”.

Y advirtió que modificar el mecanismo de primarias abiertas sería “totalmente negativo” y que “vuelve más al sistema de partidos más cerrado, no hace a la democracia interna”.

Asimismo, desestimó los argumentos oficiales sobre el ahorro fiscal: “El ahorro, si no hay elecciones, ahorraríamos mucha más plata. Un modelo autoritario y autocrático en la Argentina sin elecciones. Es un argumento muy pueril ”.

Pichetto consideró que ponerle precio a la democracia implica “un argumento totalmente poco sólido y además poco inteligente, porque vos estás eligiendo al presidente que va a manejar el destino de la Argentina y los recursos que se pongan en la elección tampoco son sustanciales”.

Consultado sobre posibles reformas institucionales, anticipó el regreso del debate sobre Ficha Limpia, pero advirtió: “¿Cuándo hay ficha limpia? ¿Hay con sentencia de cámara firme o con sentencia definitiva cuando la corte agotó los recursos? Este es un punto del debate”.

Planteó que cualquier modificación debe “tener correlato jurídico, no chocándote con el sistema judicial que rige en la Argentina, donde se establecen los principios de inocencia hasta tanto no haya sentencia definitiva o se hayan agotado todas las instancias procesales”.

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Roberto Frenkel advierte que el plan de Milei / Caputo "no es sostenible ni durable"

El economista y referente académico, que fue profesor de Javier Milei, cuestionó el plan económico del Gobierno: “no es sostenible ni durable” si no corrige desequilibrios estructurales, en particular el atraso cambiario y la fragilidad externa.

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"Si no hay un ajuste del tipo de cambio que permita generar superávit de cuenta corriente, el programa queda expuesto", aseguró Frenkel en una entrevista en 'Plan M', el programa que conduce Maximiliano Montenegro.

Frenkel inscribió la actual estrategia dentro de un patrón histórico bien conocido en la macro argentina y regional: programas de desinflación apoyados en un tipo de cambio atrasado que, tras una fase inicial de expansión, derivan en crisis de balance de pagos.

"El ciclo abre con una maxidevaluación que ordena precios relativos, mejora transitoriamente salarios y empuja la actividad. Pero ese impulso no dura: sube la incertidumbre, se encarece el financiamiento externo y el modelo termina en contracción", analizó.

El economista recordó que este esquema fue analizado en profundidad en la literatura económica y citó experiencias como la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz y los procesos de liberalización en el Cono Sur durante los años ’80. El desenlace, advirtió, es recurrente: pérdida de reservas, suba de tasas, restricción externa y, finalmente, otra devaluación.

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La reforma electoral de Milei ya ingresó al Senado: El texto

Esta tarde ingresó al Senado la reforma política con la que Javier Milei busca recuperar la agenda y retomar el discurso 'anti casta' que tanto le ha servido (pero los tiempos han cambiado...). Hoy en día, las preocupaciones de los argentinos, según las encuestas recientes, pasan por la inflación, la corrupción y el empleo...

La iniciativa de Milei consta de 78 artículos y propone la eliminación de las Elecciones PASO, modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y también Ficha Limpia, entre otros temas.

Reforma politica

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Manuel Adorni no declaró una deuda por US$65.000

Pablo Feijoo, amigo de Manuel Adorni e hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito, declaró ante la Justicia que el funcionario le debe otros US$65 mil que no fueron documentados. "Fue un acuerdo de palabra", explicó. Ese monto es por las refacciones que se hicieron en la propiedad.

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Feijoo declaró este miércoles (22/04) durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, junto al juez federal Ariel Lijo.

Adorni adquirió el inmueble en 230.000 dólares: aportó 30.000 dólares en efectivo y el 87% restante se los financiaron las dos jubiladas a un año, sin intereses. Las obras de refacción no las pagó: lo hizo Feijoo y acordó con el funcionario que se los pague más adelante, sin dejarlo asentado formalmente.

Manuel Adorni todavía no le habría devuelto esos 65.000 dólares de las refacciones a Feijoo. En noviembre próximo, el ministro coordinador debe pagarle a Sbabo y Viegas los 200.000 dólares que le financiaron para que pueda mudarse a Caballito.

El mismo mes, Adorni tiene otro compromiso importante: otros 70.000 dólares más intereses -11% anual- que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, a cambio de una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. A las agentes ya les devolvió 30.000.

El dinero que ya pagó el jefe de ministros a sus acreedores -más lo que les debe- se suma a una lista de gastos a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Pollicita investiga, principalmente, una serie de viajes por el mundo: Estados Unidos, Aruba, Punta del Este y otros destinos son los que están bajo la lupa de la Justicia.

Un dato que se desprende de las averiguaciones es que el matrimonio habría hecho la enorme mayoría de los pagos en efectivo, ya que no aparecen en los gastos de sus tarjetas de crédito ni en sus movimientos bancarios registrados hasta ahora.

La Justicia busca conocer cómo el matrimonio Adorni afrontó tantos gastos con el patrimonio declarado. Según Clarín, en poco más de un año, Manuel Adorni erogó US$95.740 en efectivo.

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El empresario más odiado por Milei se reunió con Mauricio Macri

Paolo Rocca, dueño del emporio industrial Techint, recibió en su casa de Martínez a Mauricio Macri a principios de abril, lo que trascendió recién este miércoles, según distintas publicaciones.

La reunión tiene todo una lectura política cuando el empresario fue blanco de duras acusaciones por parte de Javier Milei, incluida la de conspirar contra su gobierno.

De acuerdo a clarín.com, en la reunión, Rocca le preguntó de manera directa a Macri si pensaba ser candidato el año que viene, a lo que el jefe del PRO reiteró que preferiría no jugar, pero su mensaje fue "ambivalente".

Desde el entorno de Macri hacen saber que la reunión se percibió como un apoyo del círculo rojo por una opción que mantenga el programa económico pero con un perfil "racional" y con mirada productiva, y en la que se inscribiría el PRO.

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CEPA: "Los sectores ganadores del modelo explican apenas el 9,2% del empleo registrado privado"

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desmenuzó el EMAE para analizar qué sectores de la economía subieron y cuáles bajaron. La conclusión es simple (y se evidencia en los hechos): "los sectores ganadores del modelo explican apenas el 9,2% del empleo registrado privado".

"Los sectores de peor desempeño explican el 44,4% de los puestos de trabajo registrados privados: Construcción cae 14,3% Industria manufacturera cae 9,8% Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -5,2%".

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El Gobierno recalcula: Reunión para ordenar reformas y bajar el ruido interno

El Gobierno convocará este viernes 24/04 a su mesa política con un objetivo claro: definir la estrategia legislativa y ordenar prioridades en el Congreso en un contexto atravesado por internas, demoras técnicas y tensión judicial.

En el propio Ejecutivo reconocen que todavía no lograron cerrar una hoja de ruta clara para el mediano plazo. “No está terminado”, admiten en Nación sobre el esquema de reformas que buscan impulsar.

Uno de los ejes centrales del encuentro será el proyecto de reforma del Código Penal. En la Casa Rosada reconocen que el texto aún está en etapa de revisión y que no está listo para ser enviado al Congreso.

La reunión se dará en paralelo a un nuevo capítulo de la interna dentro del oficialismo, reactivada por cruces en redes sociales entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo.

Ese conflicto se suma a otro frente delicado: las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las diferencias internas sobre cómo afrontar el costo político del caso.

Pese a eso, Javier Milei y Karina Milei mantienen su respaldo al funcionario, y por ahora descartan cambios en la estrategia pública. Según fuentes oficiales, no está prevista una conferencia de prensa antes de su presentación en Diputados el 29 de abril.

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Actividad económica derrumbada: Qué dicen los economistas

Varios economistas se expresaron en la red social X sobre la caída de la actividad económica en febrero 2026.

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Gabriel Caamaño, sobre EMAE rojo: "El problema es sobregirarse con los datos buenos"

El economista Gabriel Caamaño analizó el dato del EMAE de febrero pero resulta especialmente interesante su análisis sobre el relato del Gobierno y habló del "problema de sobregirarse mucho con los datos buenos" porque "después te toca la contracara con los malos".

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