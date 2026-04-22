Javier Milei, Luis Caputo y la máquina de humo

Los dos recientes datos económicos dejaron totalmente en 'offside' a Javier Milei y Luis Caputo, que siguen con los malabares discursivos y prenden la máquina de humo: la actividad económica se derrumbó en febrero (cayó 2,6% mensual y 2,1% interanual) mientras que la inflación -que lleva 10 meses sin bajar- saltó al 3,4% en marzo.
Jorge Macri confirmó que irá por su reelección: "Amo esta tarea"
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó este miércoles que el año próximo se presentará para la reelección, al considerar que su gestión está “haciendo las cosas mucho mejor”.
“Amo esta tarea que tengo. Me encanta gestionar ciudades, es un desafío inmenso y creo que estamos haciendo las cosas mucho mejor. Le estamos dando un norte de orden a la Ciudad”, consideró Macri.
En declaraciones a Radio La Red, el jefe de Gobierno porteño consignó que su gestión está “cerca de completar 700 propiedades que habían sido usurpadas y que fueron devueltas a sus propietarios”.
“Ese un tema inmenso que no estaba en agenda. El orden nos da libertad”, destacó.
Consultado sobre sus aspiraciones electorales, el jefe de Gobierno dijo que “amo esta Ciudad” y manifestó: “Si Dios quiere, los vecinos me darán la posibilidad de estar una vuelta más en este cargo”.
Respecto del rol de Mauricio Macri, que la semana última estuvo en Chaco y Corrientes para relanzar una gira federal del PRO, dijo que le “gusta” el perfil actual del exmandatario.
“Me gusta lo que está haciendo ahora, que es recorrer y juntar a la gente nuestra en todo el país”, valoró.
Deja tu comentario