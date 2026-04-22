Javier Milei, Luis Caputo y la máquina de humo

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Manuel Adorni no declaró una deuda por US$65.000

Pablo Feijoo, amigo de Manuel Adorni e hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito, declaró ante la Justicia que el funcionario le debe otros US$65 mil que no fueron documentados. "Fue un acuerdo de palabra", explicó. Ese monto es por las refacciones que se hicieron en la propiedad.

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Feijoo declaró este miércoles (22/04) durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, junto al juez federal Ariel Lijo.

Adorni adquirió el inmueble en 230.000 dólares: aportó 30.000 dólares en efectivo y el 87% restante se los financiaron las dos jubiladas a un año, sin intereses. Las obras de refacción no las pagó: lo hizo Feijoo y acordó con el funcionario que se los pague más adelante, sin dejarlo asentado formalmente.

Manuel Adorni todavía no le habría devuelto esos 65.000 dólares de las refacciones a Feijoo. En noviembre próximo, el ministro coordinador debe pagarle a Sbabo y Viegas los 200.000 dólares que le financiaron para que pueda mudarse a Caballito.

El mismo mes, Adorni tiene otro compromiso importante: otros 70.000 dólares más intereses -11% anual- que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, a cambio de una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. A las agentes ya les devolvió 30.000.

El dinero que ya pagó el jefe de ministros a sus acreedores -más lo que les debe- se suma a una lista de gastos a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Pollicita investiga, principalmente, una serie de viajes por el mundo: Estados Unidos, Aruba, Punta del Este y otros destinos son los que están bajo la lupa de la Justicia.

Un dato que se desprende de las averiguaciones es que el matrimonio habría hecho la enorme mayoría de los pagos en efectivo, ya que no aparecen en los gastos de sus tarjetas de crédito ni en sus movimientos bancarios registrados hasta ahora.

La Justicia busca conocer cómo el matrimonio Adorni afrontó tantos gastos con el patrimonio declarado. Según Clarín, en poco más de un año, Manuel Adorni erogó US$95.740 en efectivo.

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