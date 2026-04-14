Milei / Caputo sin margen: La inflación de marzo fue de 3,4%

Sin embargo, lo que más subió fue el rubro Educación (12,1%). Transporte fue el 2do. segmento con mayor suba, pero lejos: 4,1%.

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"El dato es malo", admitió Javier Milei

Por primera vez, Javier Milei reconoció que el dato de inflación "es malo". De todos modos, obviamente intentó relativizarlo con el argumento de que "hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado".

Y otra vez insistió en el relato optimista, pero mucho más moderado: el Presidente ya no habló de plazos (antes decía que en agosto comenzaría con "cero") sino de que la inflación retornará a "su sendero decreciente" en un "futuro"...

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Inflación, otra vez una mayores preocupaciones de los argentinos

Mientras las encuestan muestran un fuerte deterioro de la imagen de Javier Milei -erosión que profundizaron los recientes escándalos por presunta corrupción- también indican que la inflación ha vuelto a ser uno de los 2 problemas que más preocupan a los argentinos.

Un reciente estudio de la consultora ARESCO dice que hoy la inflación (21%) solamente es superada por problemas de trabajo y la actividad económica (39%) en Argentina.

A la pregunta "¿Cuál es la cuestión que más lo afecta en su vida cotidiana?" Uno de cada 5 de los consultados por ARESCO respondió que la inflación vuelve a ser relevante, cuando hasta hace pocos meses el incremento en los precios ocupaba entre el quinto y el séptimo lugar entre las preocupaciones diarias.

Si sumamos las 2 primeras respuestas encontramos que 6 de cada 10 argentinos está preocupado por la situación económica del país. Coincide con la imagen negativa que le dan a Javier Milei en la mayoría de los sondeos del mes de abril.

El Gobierno se está quedando sin margen y el relato libertario de la desinflación ha caído por completo.

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