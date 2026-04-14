Sincericidio, promesa y polémica: Luis Caputo lo hizo de nuevo

Muchos le vienen remarcando que eso implica una violación del secreto estadístico y la independencia del INdEC. Incluso fue denunciado en la Justicia. Pero, además, cuestionan que al difundir el dato públicamente, le 'regala' un activo muy sensible a los operadores del mercado.

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Guerra sí, guerra no

Otra de las definiciones de Caputo que fue cuestionada tiene que ver con el impacto de la guerra de USA e Israel contra Irán en la inflación argentina. El ministro de Economía aseguró que la suba del petróleo como consecuencia del conflicto bélico tendrá incidencia en el aumento de precios.

"Hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte", justificó anoche.

Pero desde el Gobierno aseguran que la guerra no impacta en la Argentina, dado que la solidez del plan y etc...

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"Información privilegiada para los amigos"

También generó mucho debate lo que dijo Salvador Di Stéfano frente a Luis Caputo, que no atinó siquiera a dar alguna explicación. El analista destacó "la calidad humana de todo el equipo del ministro, es increíble cómo me tratan cuando pedimos información o necesitamos algo, máxime para mí que soy del interior, que no teníamos posibilidad de tener acceso con otros ministerios con otros gobiernos. Con este gobierno tenemos todos los accesos a disposición".

"A confesión de parte, relevo de pruebas: el consultor libertario SalvaDiStefano destaca que el ministro Luis Caputo le brinda toda la información de su área y resalta que, con este equipo económico, tiene 'todos los accesos a disposición'. Se entiende que, si el consultor usa como fuente frecuente y directa a los funcionarios, lo que recibe es información que no está publicada en el sitio oficial del Ministerio de Economía ni ha sido difundida a la prensa. El sincericidio de un privilegiado", cuestionó Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

Carlos Maslatón se sumó: "Inmoralidad aparte, tu irresponsabilidad jurídica es alarmante, Di Stefano". Y Roberto Cachanosky hizo lo propio: "Acá tenemos a Salvador reconociendo que tienen inside information del ministerio de Economía".

También opinó el economista Diego Giacomini: "Esto es práctica usual en el oficio de la Consultoría. Lo único que sucede es que cambian los nombres a ambos lados del mostrador (...) La sociedad paga los costos de este rulo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/2044058039557247385&partner=&hide_thread=false Inmoralidad aparte, tu irresponsabilidad jurídica es alarmante, Di Stefano. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 14, 2026

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Luis Caputo en AmCham: “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”

Esta mañana, el ministro de Economía disertó en AmCham Summit 2026, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde insistió con el mensaje optimista de los mejores meses están por venir.

Luis Caputo afirmó que “el proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva, con una caída fuerte de la demanda de dinero. Como sabemos, la inflación es un fenómeno monetario”.

“Argentina podría haber crecido 7% el año pasado pero lo hizo en 4,4%. Ahora empieza la recuperación de la demanda de dinero”.

Y enfatizó: “A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante y mayor crecimiento.La inflación va a tener certificado de defunción”.

Sobre la crítica situación de la industria y el consumo, Caputo consideró que lo que impactaba era el llamado “costo argentino”, que terminaba forzando el cierre de muchas empresas. “Frente a ese contexto, ¿cómo reaccionaba el empresariado? En muchos casos, con lo que comúnmente se denomina ‘cazar en el zoológico’”, planteó.

Ahora “vamos a un proceso absolutamente inverso. Hoy ya no hay déficit, y eso permite que, en lugar de subir impuestos, se los esté bajando. Al mismo tiempo, se reduce el costo argentino. Al no tener que financiar ese déficit —y mucho menos con emisión— también disminuye la inflación”, explicó.

En paralelo, apuntó que “la economía se abre más al mundo, generando el incentivo correcto: la competencia. No obstante, la reacción frente a este nuevo escenario varía según cada uno”.

Caputo ejemplificó con el caso de Fate. Afirmó que su dueño tomó la decisión de no continuar. Es decir, optó por no jugar bajo estas nuevas reglas, que ya no ofrecen los “incentivos incorrectos”. “En definitiva, si alguien pudiera ganar lo mismo trabajando la mitad, probablemente también lo elegiría”, señaló.

Aseguró que hay otros casos distintos, como el de Lumilagro. “Esta empresa decidió invertir y adaptarse. Podría haber tomado la misma decisión que Fate y cerrar, lo que habría llevado a muchos a concluir que la industria de termos en Argentina no es competitiva. Sin embargo, eligió otro camino: invirtió, creció, hoy tiene récord de ventas y exporta”.

AmCham-Luis Caputo-Urgente24 Luis Caputo durante su disertación en AmCham Summit 2026. Foto: CLAUDIO FANCHI/NA.

“Cambió la música, pero algunos no cambiaron el paso”

Luego, haciéndole un guiño a Di Stéfano (el libro que presentó anoche se llama 'Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso'), Luis Caputo le envió un mensaje a los empresarios, muchos de los más importantes sentados en el auditorio.

“Cambió la música, pero algunos no cambiaron el paso”, graficó. Y advirtió que parte del empresariado “se comió algunas curvas” al sobrerreaccionar o especular con escenarios negativos.

El ministro sostuvo que existe “evidencia empírica de que el modelo anterior fracasó” y enmarcó el proceso local dentro de una transformación global. “La industria está cambiando a nivel mundial. Hay una reconversión hacia servicios y una tercerización de la economía, incluso más marcada en países desarrollados, donde el consumo se vuelca cada vez más a servicios que a bienes”, explicó.

Finalmente, Caputo llamó a acelerar esa transición en el plano local: “Trabajamos para que la reconversión se dé lo más rápido posible. Parte es confianza y hay que seguir explicando”.

Y cerró con un mensaje directo al sector privado: “Los invito a ser parte del proceso de cambio. Si hacemos las cosas bien, los resultados van a ser buenos”.

Luis Caputo y el peor ejemplo...

Otra de las definiciones del ministro de Economía que generó polémica (y chicanas) fue cuando habló sobre la caída del empleo y dijo que "tiene que haber crecimiento sostenido, porque si generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo y se sobrestockea con 48 sachets de leche, ese número, digamos, en ese trimestre te puede dar crecimiento pero no es un crecimiento sano, duradero".

Lo más curioso de esta frase fue el ejemplo de los sachets de leche que, como cualquier persona sabe, es difícil de 'estockear' dado que necesitan heladera y tienen vencimiento corto...

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La definición de Luis Caputo, Ministro de Economía, durante su exposición en la AmCham Summit 2026.#SiempreNoticiasR10 pic.twitter.com/uWaCikRtOa — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) April 14, 2026

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