Ya hace tiempo que Javier Milei no se autocelebra en sus redes sociales con encuestas donde se lo muestre liderando en imagen positiva. La consultora Opina Argentina coincide con otros dos recientes sondeos que otorgan al primer mandatario un rechazo superior al 60% pero más alarmante es la caída en las expectativas de la sociedad.
OPINA ARGENTINA
Otra encuesta confirmó el derrumbe de la imagen de Javier Milei y el agotamiento de la paciencia social
Tercera encuesta que detecta más de un 60% de rechazo a Javier Milei, en caída libre, pero más preocupante es la caída en las expectativas de la sociedad.
Javier Milei, en rojo
Opina Argentina, consultora que dirige Facundo Nejamkis, en su último trabajo volvió a detectar otra caída en la imagen de Javier Milei, que no para de caer desde enero pasado: "Durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciada en enero. Los indicadores del oficialismo no sólo caen, sino que lo hacen de una manera muy pronunciada".
La imagen de Milei se derrumbó 6 puntos y quedó en el 35% de positiva contra un mayoritario 63% de negativa donde un 58% parece consolidados en el segmento "muy negativa".
En línea, también caen las opiniones sobre la gestión libertaria. Un 62% opinó que el país está peor que el año pasado, 14 puntos más que en diciembre mientras solo un 25% consideró que está mejor.
Más grave para el gobierno son las expectativas a futuro de la sociedad, un indicador de la paciencia social en medio de un clima de pesimismo: en este aspecto cayó 8 puntos en solo un mes lo que esperaba la gente en adelante mientras sólo un 29% cree que el año que viene la situación estará mejor contra un 57% que asegura que será peor.
En su análisis de los resultados, Opina Argentina advirtió: "Algo preocupante para el oficialismo es el deterioro de las expectativas a futuro, una variable indirecta de la paciencia social. En diciembre, el 46% creía que Argentina estaría mejor dentro de un año; en abril, ese registro es del 29%".
En sintonía con las expectativas y las críticas a la gestión, ya un 47% se define como opositor al gobierno de Javier Milei con especial énfasis entre quienes lo apoyaban. En un mes pasaron del 36% al 28% con un aumento de los indecisos del 17% al 24%.
A nivel regional, el mayor respaldo al Gobierno se registró en el NOA y Cuyo, donde alcanzó el 33%. En cambio, la mayor oposición se concentró en la Patagonia, con un 54% de rechazo, siete puntos por encima del promedio nacional.
“El agravamiento de las condiciones sociales tiene traducción electoral: el voto a La Libertad Avanza bajó de 44% en enero a 31% en abril. Sin embargo, el declive no es, por el momento, capitalizado por el peronismo, cuya intención de voto cayó en ese período tres puntos (de 35% a 32%)”, concluyó el informe.
Axel Kicillof, en alza
A medida que Milei cae en las encuestas, la oposición empieza a crecer. Quien capitaliza principalmente el mal humor social contra la gestión libertaria es el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Según Opina Argentina, Kicillof supera en 9 puntos a Javier Milei en imagen positiva con el 44% mientras tiene un 53% de negativa.
Con niveles similares de respuestas positivas aparece la legisladora de izquierda Myriam Bregman.
En tanto, la expresidenta Cristina Kirchner se ubica en un nivel similar al de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
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