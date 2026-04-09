Otra encuesta confirmó el derrumbe de la imagen de Javier Milei y el agotamiento de la paciencia social

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En su análisis de los resultados, Opina Argentina advirtió: "Algo preocupante para el oficialismo es el deterioro de las expectativas a futuro, una variable indirecta de la paciencia social. En diciembre, el 46% creía que Argentina estaría mejor dentro de un año; en abril, ese registro es del 29%".

En sintonía con las expectativas y las críticas a la gestión, ya un 47% se define como opositor al gobierno de Javier Milei con especial énfasis entre quienes lo apoyaban. En un mes pasaron del 36% al 28% con un aumento de los indecisos del 17% al 24%.

A nivel regional, el mayor respaldo al Gobierno se registró en el NOA y Cuyo, donde alcanzó el 33%. En cambio, la mayor oposición se concentró en la Patagonia, con un 54% de rechazo, siete puntos por encima del promedio nacional.

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“El agravamiento de las condiciones sociales tiene traducción electoral: el voto a La Libertad Avanza bajó de 44% en enero a 31% en abril. Sin embargo, el declive no es, por el momento, capitalizado por el peronismo, cuya intención de voto cayó en ese período tres puntos (de 35% a 32%)”, concluyó el informe.

Axel Kicillof, en alza

A medida que Milei cae en las encuestas, la oposición empieza a crecer. Quien capitaliza principalmente el mal humor social contra la gestión libertaria es el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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Según Opina Argentina, Kicillof supera en 9 puntos a Javier Milei en imagen positiva con el 44% mientras tiene un 53% de negativa.

Con niveles similares de respuestas positivas aparece la legisladora de izquierda Myriam Bregman.

En tanto, la expresidenta Cristina Kirchner se ubica en un nivel similar al de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

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