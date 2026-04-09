Tras la frustrada compra de Carrefour, al empresario Francisco de Narváez se le agudizó el conflicto con jerárquicos de comercio, y hay protesta en ChangoMás y plan de lucha ante la falta de respuestas.
DÍAS COMPLICADOS
De Narváez se quedó sin Carrefour y ahora se le 'desborda' ChangoMás
Luego de que no lograra concretar la compra de Carrefour, al empresario Francisco de Narváez se le complica el panorama en ChangoMás con los jerárquicos.
El conflicto es entre la empresa Dorinka, operadora de la cadena ChangoMás y vinculada al grupo de Francisco De Narváez, y el personal jerárquico de comercio de la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC), que realizó una protesta en la sucursal de avenida Constituyentes, en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los principales reclamos figuran el atraso salarial, la sobrecarga de tareas y políticas de ajuste que impactan directamente sobre el personal jerárquico.
Los salarios caen y las tareas se multiplican
Jesús Riquelme, secretario de Prensa de la APPyJC, dijo que la empresa mantiene incrementos 'a cuenta gotas' que no logran acompañar la inflación, generando una marcada pérdida del poder adquisitivo.
Además de una reducción de las estructuras internas que obliga a los trabajadores a multiplicar funciones. Desde el sindicato advierten que, en muchos casos, un solo empleado debe cubrir tareas que antes correspondían a dos o tres puestos jerárquicos, pero con salarios entre los más bajos del sector.
También denuncian traslados compulsivos: la empresa reubica a trabajadores en sucursales alejadas de sus domicilios como forma de presión para forzar renuncias o acuerdos económicos por debajo de la indemnización legal.
Eso dicen desde el gremio, que remarcan que, pese a un fallo judicial que obligó a Dorinka a descontar la cuota sindical a los afiliados, la firma continúa sin reconocer al gremio como interlocutor válido ni habilitar instancias formales de negociación.
Un conflicto que no es nuevo para De Narváez
El enfrentamiento entre la empresa y el gremio no es nuevo y arrastra antecedentes de tensión y falta de diálogo. Ya en agosto de 2021, desde la APPyJC habían denunciado la negativa sistemática de la firma a abrir canales de negociación.
Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió cuando el secretario general del sindicato, Gastón Gallo, intentó entablar un diálogo directo con el propio Francisco De Narváez al enterarse de que el empresario se encontraba en la sucursal de Constituyentes. El dirigente se acercó y le solicitó una reunión para abordar los reclamos.
Según el gremio, el empresario accedió en un primer momento y le indicó que lo recibiría al finalizar su actividad. Pero tras la espera, De Narváez salió custodiado del lugar asegurando que no tenía "nada que hablar" con el sindicato y se retiró sin concretar el encuentro.
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