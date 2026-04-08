Reapertura y cierre del Estrecho de Ormuz; la particular escribana de Adorni

En marzo, la imagen negativa del líder libertario subió al 51%. Ahora, el diferencial negativo del presidente supera los 10 puntos. Son más los que lo rechazan que quienes lo aprueban. Ahora, es Patricia Bullrich quien supera al primer mandatario gracias a una imagen positiva de 42,7% y una negativa de 50,3%. En marzo, la imagen negativa del líder libertario subió al 51%. Ahora, el diferencial negativo del presidente supera los 10 puntos. Son más los que lo rechazan que quienes lo aprueban. Ahora, es Patricia Bullrich quien supera al primer mandatario gracias a una imagen positiva de 42,7% y una negativa de 50,3%.

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3-Adorni: de la Gloria a Devoto

Los personajes que se van incorporando al sainete en torno al patrimonio y los viajes del jefe de gabinete son cada vez más sorprendentes.

El miércoles 8 de abril "entrò a cuadro" la escribana del coordinador de ministros: Adriana Nechevenko.

La profesional afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las 3 viviendas en las que ella misma intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La profesional afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las 3 viviendas en las que ella misma intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.