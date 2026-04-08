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Reapertura y cierre del Estrecho de Ormuz; la particular escribana de Adorni

Se reabrió y luego se complicó paso por el Estrecho de Ormuz; la particular escribana de Manuel Adorni declaró en Comodoro Py; imagen de Milei en caída libre

08 de abril de 2026 - 19:05
Escribana de Manuel Adorni

Escribana de Manuel Adorni

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Estrecho de Ormuz: USA e Ir&aacute;n mantienen la controversia

Estrecho de Ormuz: USA e Irán mantienen la controversia

1-El Estrecho de Ormuz no se normalizó

Según el monitor Marine Traffic, se produjeron en la mañana del miércoles 8 de abril los primeros pasos de barcos por ese desfiladero naval desde el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los buques comerciales cruzaron inicialmente el paso confirmando el desbloqueo en la vital vía marítima que estuvo estrangulada durante varios días.

Sin embargo, luego se registraron dificultades para superar ese accidente geográfico porque Teherán exige que se terminen los ataques de Israel contra Líbano pero Tel Aviv asegura que ese punto no fue incluido por Pakistán en la mediación entre las potencias en conflicto. Sin embargo, luego se registraron dificultades para superar ese accidente geográfico porque Teherán exige que se terminen los ataques de Israel contra Líbano pero Tel Aviv asegura que ese punto no fue incluido por Pakistán en la mediación entre las potencias en conflicto.

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2-La imagen de Javier Milei cae por un tobogán

Una encuesta nacional ubica a Patricia Bullrich superando al presidente ya que el presidente bajó casi 7 puntos su ponderación positiva en apenas mes.

Según una encuesta de la consultora Zentrix el presidente tiene una aprobación del 40,3% frente al 47% que lograba hace 30 días, en febrero.

En marzo, la imagen negativa del líder libertario subió al 51%. Ahora, el diferencial negativo del presidente supera los 10 puntos. Son más los que lo rechazan que quienes lo aprueban. Ahora, es Patricia Bullrich quien supera al primer mandatario gracias a una imagen positiva de 42,7% y una negativa de 50,3%. En marzo, la imagen negativa del líder libertario subió al 51%. Ahora, el diferencial negativo del presidente supera los 10 puntos. Son más los que lo rechazan que quienes lo aprueban. Ahora, es Patricia Bullrich quien supera al primer mandatario gracias a una imagen positiva de 42,7% y una negativa de 50,3%.

Embed - ALERTA EN CASA ROSADA: Javier Milei se desploma en las encuestas y una ministra ya lo superó.

3-Adorni: de la Gloria a Devoto

Los personajes que se van incorporando al sainete en torno al patrimonio y los viajes del jefe de gabinete son cada vez más sorprendentes.

El miércoles 8 de abril "entrò a cuadro" la escribana del coordinador de ministros: Adriana Nechevenko.

La profesional afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las 3 viviendas en las que ella misma intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La profesional afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las 3 viviendas en las que ella misma intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Embed - Declaró la escribana: Los detalles detrás de la polémica compra de Manuel Adorni en Caballito

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