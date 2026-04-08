Reapertura y cierre del Estrecho de Ormuz; la particular escribana de Adorni

1-El Estrecho de Ormuz no se normalizó
Según el monitor Marine Traffic, se produjeron en la mañana del miércoles 8 de abril los primeros pasos de barcos por ese desfiladero naval desde el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Se reabrió y luego se complicó paso por el Estrecho de Ormuz; la particular escribana de Manuel Adorni declaró en Comodoro Py; imagen de Milei en caída libre
Según el monitor Marine Traffic, se produjeron en la mañana del miércoles 8 de abril los primeros pasos de barcos por ese desfiladero naval desde el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Los buques comerciales cruzaron inicialmente el paso confirmando el desbloqueo en la vital vía marítima que estuvo estrangulada durante varios días.
Una encuesta nacional ubica a Patricia Bullrich superando al presidente ya que el presidente bajó casi 7 puntos su ponderación positiva en apenas mes.
Según una encuesta de la consultora Zentrix el presidente tiene una aprobación del 40,3% frente al 47% que lograba hace 30 días, en febrero.
Los personajes que se van incorporando al sainete en torno al patrimonio y los viajes del jefe de gabinete son cada vez más sorprendentes.
El miércoles 8 de abril "entrò a cuadro" la escribana del coordinador de ministros: Adriana Nechevenko.