La tentadora oferta con la que Coto busca desbancar a De Narváez, a un paso de quedarse con Carrefour

Según el mencionado sitio, la estrategia incluye lo que se conoce como escrow o la porción del precio de compra que Coto podría retener temporalmente después del cierre de la compra para cubrir posibles reclamos futuros como incumplimientos de garantías o responsabilidades no reveladas. También implicaría que el grupo comprador requiere una retención financiera muy baja o, idealmente, ninguna, permitiendo que Carrefour reciba la totalidad o casi la totalidad del precio de venta en el momento del cierre.

En el mismo sentido, las garantías e indemnizaciones (Warranties & Indemnities o W&I, por sus siglas en inglés), como promesas que Coto podría hacer sobre el estado de la empresa, en tanto que su incumplimiento puede generar costosas demandas post-cierre.

La oferta también implica que el período de tiempo y el monto máximo (cap) por los cuales Carrefour es responsable de los reclamos sean muy limitados.

En este tipo de operaciones, a menudo, el comprador asume la mayor parte del riesgo mediante una póliza de seguro W&I y un mecanismo de precio contingente donde una parte del pago final depende de que la empresa vendida alcance ciertos objetivos de rendimiento financiero (EBITDA, ingresos, etc.) después de la adquisición.

Además, el precio de compra se paga en su totalidad al cierre del deal, eliminando cualquier dependencia futura de la gestión o el rendimiento del negocio por parte del vendedor.

Una vez presentada esta oferta, el directorio del holding francés deberá analizar las diferencias que tiene con la realizada por De Narváez, utilizando al Deutsche Bank para definir las ventajas y desventajas, teniendo en cuenta el carácter de banco asesor del deal.

La familia Coto armó un grupo técnico con el banco UBS como financial advisor; la consultora Deloitte; el estudio de abogados Bomchil, que asesora a los mayores grupos franceses en la Argentina, la consultora S+R Gestion y hasta una boutique francesa de M&A que opera bajo el nombre comercial de EuroLatina Finance.

Todos, liderados por Germán Coto, el hijo mayor de Alfredo, y quien hoy está a cargo del proceso de expansión de la cadena y se viene preparando para consolidar la sucesión de su padre, que ya tiene 83 años.

Las fechas y otros interesados

En principio, la fecha para conocer quién será el nuevo propietario de las operaciones locales de Carrefour se extendió hasta el próximo 15 de diciembre

El plazo inicial para cumplir con ese requisito había sido establecido por el Deutsche Bank para el pasado 18 de noviembre a las 17 horas de la Argentina. Ese día, desde la institución financiera de origen alemán dejaron trascender que no se habían recibido las ofertas y que, por el contrario, se les había reclamado mayor información con relación a las operaciones y las finanzas de Carrefour Argentina.

Sin embargo, y de manera sorpresiva, se filtró la oferta económica de De Narváez a algunos medios de comunicación locales como forma de presionar sobre el proceso de selección.

El fondo norteamericano Klaff Realty, que en Uruguay controla la cadena de supermercados Tienda Inglesa, tampoco se da por eliminado de la competencia y espera que Carrefour cumpla con los plazos establecidos y espere las ofertas que se encuentran afinando para presentar antes del próximo 15 de diciembre.

Vale remarcar que Tienda Inglesa tiene alta visibilidad entre los argentinos que vacacionan en Uruguay, y de ser elegidos para quedarse con Carrefour Argentina, llevarían a cabo un plan de transición de al menos un año para instalar esta marca en reemplazo de la cadena francesa.

En tanto, en la última semana también se subió a la pelea el grupo peruano Intercorp, que hace un par de meses no había pasado el primer corte en la licitación que organiza el Deutsche Bank.

Se trata de uno de los principales holdings económicos de Perú, que está liderado por Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico de ese país. Cuenta con inversiones diversificadas en alimentos, farmacias, retail y finanzas (incluyendo el principal banco peruano), y es líder del negocio supermercadista en el país con marcas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass.

En el mercado aseguran que en los últimos días los peruanos habrían presentado una oferta muy agresiva, para quedarse con Carrefour en el caso de que no prosperen las propuestas de De Narváez, Klaff y Coto.

