Intercargo en la cornisa: Ahora, las mangas son tema de los aeropuertos

En ese sentido, altos funcionarios del Ministerio de Economía admitieron a Infobae las intenciones de privatización aceleradas, en una venta que implicaría apenas un minúsculo ingreso de divisas para el Gobierno a diferencia de otras dependencias. Según estos funcionarios, el valor de venta de Intercargo no superaría los 30 millones de dólares a partir de valuaciones materiales y sin cotizar el “know how” de la empresa.

El trámite de privatización estaría en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que meses atrás estableció un periodo de ocho meses para poder avanzar en la venta de la empresa. En ese tiempo, surgieron trascendidos de pocos actores interesados, entre los que se destacó el grupo francés Alyzia, empresa que presta servicios de rampa en los principales aeropuertos de Europa y emplea a más de 5.000 personas en la actualidad.

Al respecto, una misión empresarial francesa llegó al país a mediados de noviembre para averiguar condiciones por Intercargo. Pero eso no fue todo, ya que los franceses consultaron por oportunidades en el sector energético y agrícola.

intercargo.jpg Se acerca el fin de Intercargo.

El resto de las rampas

La quita del servicio de mangas no afectaría solo a Intercargo, sino también a las varias empresas que el Gobierno habilitó durante los últimos meses para la explotación de ese sector.

Siete empresas como Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A. y MNZS S.A., fueron habilitadas para armar un mercado inédito en el sector aerocomercial nacional. Algo que aún no deja notar su impacto ya que muchas de ellas no pudieron iniciar la prestación de servicios de manera formal.

Otras noticias de Urgente24

Rafecas pone a prueba la amistad de Milei con Bolsonaro: Extradición para 5 condenados por el intento de golpe

Axel Kicillof podrá buscar dólares frescos tras triunfo de madrugada

Milei reconfigura el poder: Anunciaron la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

Jura de diputados: Las perlitas de la (bochornosa) sesión