Intercargo en la cornisa: Ahora, las mangas son tema de los aeropuertos

En medio de una recta clave para la privatización de Intercargo, el Gobierno traspasó a las concesionarias de los aeropuertos la operatividad de las mangas de abordo para los pasajeros. La medida, anunciada por la Secretaría de Transporte, prevé el cambio acotando aún más el rango de acción de la empresa estatal próxima a ser vendida.
Al respecto, el Boletín Oficial expuso la Resolución 85/2025 en la cual las pasarelas telescópicas serán responsabilidad exclusiva de los operadores aeroportuarios, dejando de estar en la órbita de las empresas de rampas como hasta ahora. Según la normativa, el cambio responde a una decisión estratégica para terminar con las prácticas monopólicas que los servicios de rampas habían ejecutado a lo largo de la historia.
Además, la resolución prevé una aplicación dentro de 90 días. A ello se suma una serie de requisitos y certificaciones que los aeropuertos deberán cumplir frente a ANAC para poder asumir el control definitivo de las mangas, entre los que se encuentran la presentación de seguros específicos, la certificación de idoneidad del personal y otros.
Deviene conveniente desvincular las pasarelas o puentes de carga de pasajeros de la noción jurídica del servicio aeroportuario operacional de rampa, y con ello seguir consolidando el éxito y la agilidad del sistema desregulatorio implementado, indica la resolución.
Intercargo en la mira
Según versiones periodísticas, diciembre sería el mes de sentencia final para la privatización de Intercargo. La empresa de rampas estatal, que comenzó un proceso de venta a inicios de 2025, sería uno de los objetivos de fin de año de la Casa Rosada para su traspaso a la esfera privada.
En ese sentido, altos funcionarios del Ministerio de Economía admitieron a Infobae las intenciones de privatización aceleradas, en una venta que implicaría apenas un minúsculo ingreso de divisas para el Gobierno a diferencia de otras dependencias. Según estos funcionarios, el valor de venta de Intercargo no superaría los 30 millones de dólares a partir de valuaciones materiales y sin cotizar el “know how” de la empresa.
El trámite de privatización estaría en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que meses atrás estableció un periodo de ocho meses para poder avanzar en la venta de la empresa. En ese tiempo, surgieron trascendidos de pocos actores interesados, entre los que se destacó el grupo francés Alyzia, empresa que presta servicios de rampa en los principales aeropuertos de Europa y emplea a más de 5.000 personas en la actualidad.
Al respecto, una misión empresarial francesa llegó al país a mediados de noviembre para averiguar condiciones por Intercargo. Pero eso no fue todo, ya que los franceses consultaron por oportunidades en el sector energético y agrícola.
El resto de las rampas
La quita del servicio de mangas no afectaría solo a Intercargo, sino también a las varias empresas que el Gobierno habilitó durante los últimos meses para la explotación de ese sector.
Siete empresas como Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A. y MNZS S.A., fueron habilitadas para armar un mercado inédito en el sector aerocomercial nacional. Algo que aún no deja notar su impacto ya que muchas de ellas no pudieron iniciar la prestación de servicios de manera formal.
