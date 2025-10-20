Transporte y la presión fantasma a Intercargo con más habilitaciones

Hasta aquí, el Gobierno nacional anunció cada una de las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Transporte como una ampliación del mercado de rampas y aerocomercial a nivel general. Sin embargo, desde la industria se ha señalado que dichas habilitaciones, en muchos casos, no comprendieron inversiones reales o inicio de operaciones concretas.

En ese sentido, Transporte anunció posibilidades para empresas como Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A. y Jet Handling FBO S.A. Varias de ellas todavía no contarían siquiera con equipos para operar los servicios habilitados, estando aún lejos de ser opción para las aerolíneas que buscan soporte en tierra.

En el caso de Swissport, la posibilidad de un inicio rápido de las operaciones es mayor dada la envergadura de la compañía. No obstante, todavía no se conocen los planes de la empresa suiza para sus operaciones de handling en Argentina.

intercargo.jpg Intercargo, el objetivo privatizable del Gobierno.

Intercargo y el fin de una era

Dentro del ámbito logístico de los aeropuertos argentinos se ha considerado a los anuncios de Transporte como una estrategia para elevar la presión sobre la estatal Intercargo, empresa que ostentó la totalidad de las operaciones durante varios años en el país a raíz de políticas proteccionistas del Estado. Ahora, la compañía quedó en la lista de bienes privatizables por parte de la administración libertaria, lo que la dejó en el foco del debate.

Esa privatización, que tuvo un intento de avance a principios de año, se demoró más de la cuenta para el Gobierno nacional. Con un predominio vigente en la cantidad de operaciones, Intercargo sigue siendo importante para el funcionamiento de los aeropuertos en Argentina, aunque su venta a manos privadas podría avanzar en los próximos meses.

