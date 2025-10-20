Silencio en el gobierno nacional tras una explosiva amenaza del narco Fred Machado

image Fred Machado y Santiago Caputo

A pesar de sus extensos raídes mediáticos, la titular de la cartera de Seguridad prefirió descalificar a Machado y a todos los que recogen sus acusaciones. Lo mismo ha ocurrido desde la Casa Rosada y los jefes de la campaña electoral, a una semana de las parlamentarias de medio término. A pesar de sus extensos raídes mediáticos, la titular de la cartera de Seguridad prefirió descalificar a Machado y a todos los que recogen sus acusaciones. Lo mismo ha ocurrido desde la Casa Rosada y los jefes de la campaña electoral, a una semana de las parlamentarias de medio término.

Como ocurriera con el caso de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, los grandes medios han optado en un principio por la cautela y no han puesto al tema entre sus principales preocupaciones.

La “traición de Espert”

“No tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó Fred Machado.

“Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

El empresario también detalló vínculos que involucran a Patricia Bullrich y al gobernador de Río Negro.

Habría existido una supuesta triangulación de dinero para la campaña presidencial de 2023 de la actual ministra de Seguridad.

Seg{un denuncia, Machado habría transferido fuertes sumas a una empresa de la familia Bada Vázquez (dueños de Lácteos Vidal), desde donde se habrían derivado varios cientos de miles a cuentas cercanas a la entonces candidata. Seg{un denuncia, Machado habría transferido fuertes sumas a una empresa de la familia Bada Vázquez (dueños de Lácteos Vidal), desde donde se habrían derivado varios cientos de miles a cuentas cercanas a la entonces candidata.

En cuanto al gobernador patagónico, Machado lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su encuentro y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli.

Una bomba de tiempo para el gobierno

Federico Andrés “Fred” Machado tiene 57 años, nació en Viedma, pero construyó su fortuna en Miami con empresas aeronáuticas.

La Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y estafas por más de US$ 250 millones.

Apareció vinculado al "narcoavión” de los hermanos Juliá, los vuelos de Lázaro Báez y el hallazgo de toneladas de cocaína en México y Guatemala.

Desde 2021 cumple arresto domiciliario en una mansión de la capital provincial a la espera de que se resuelva el pedido de extradición.