Durante sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos, el empresario Fred Machado rompió el silencio sobre el gobierno en una entrevista exclusiva de 8 horas con la periodista Caro Fernández.
"SI HABLO, SE CAE EL PAÍS"
Silencio en el gobierno nacional tras una explosiva amenaza del narco Fred Machado
Lo dijo en una entrevista con Splendid AM 990. Apuntó contra Espert, la ministra Patricia Bullrich, y al titular del gobierno rionegrino Alberto Weretilneck.
Lanzó acusaciones que salpican a lo más alto del poder político y empresarial de la Argentina.
"Si hablo, se cae el país", fue la concreta amenaza.
Machado reveló un supuesto mensaje enviado a Santiago Caputo: "Le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana”.
La respuesta por parte del asesor estrella del presidente habría sido: ‘Mensaje recibido’".
Como ocurriera con el caso de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, los grandes medios han optado en un principio por la cautela y no han puesto al tema entre sus principales preocupaciones.
La “traición de Espert”
“No tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó Fred Machado.
“Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.
El empresario también detalló vínculos que involucran a Patricia Bullrich y al gobernador de Río Negro.
Habría existido una supuesta triangulación de dinero para la campaña presidencial de 2023 de la actual ministra de Seguridad.
En cuanto al gobernador patagónico, Machado lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su encuentro y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli.
Una bomba de tiempo para el gobierno
Federico Andrés “Fred” Machado tiene 57 años, nació en Viedma, pero construyó su fortuna en Miami con empresas aeronáuticas.
La Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y estafas por más de US$ 250 millones.
Apareció vinculado al "narcoavión” de los hermanos Juliá, los vuelos de Lázaro Báez y el hallazgo de toneladas de cocaína en México y Guatemala.
Desde 2021 cumple arresto domiciliario en una mansión de la capital provincial a la espera de que se resuelva el pedido de extradición.