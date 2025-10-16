Patricia Bullrich desmintió haber recibido dinero de Fred Machado en las últimas presidenciales

Los gremialistas cuestionaron que los dueños de una empresa láctea argentina operaran sociedades en Miami junto a nombres que aparecen en expedientes ligados al narcotráfico internacional.

Las operaciones anotadas a nombre de los Bada Vázquez abarcan montos que van de los US$ 20.000 hasta los US$ 400.000.

Los dueños de Lácteos Vidal aparecen conectados a Fred Machado a través Claudio Ciccarelli, apodado "El Lechuga". Primo hermano del empresario extraditado a Estados Unidos y vecino suyo en Viedma, Rio Negro.

Desde Atilra piden que se investigue a la empresa por posible vaciamiento. La sospecha es que mientras los Bada Vázquez libraban su batalla mediática contra los empleados se crearon estructuras que podrían servir para fugar activos y blindar patrimonio.