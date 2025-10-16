urgente24
Patricia Bullrich desmintió haber recibido dinero de Fred Machado en las últimas presidenciales

Su principal rival en las elecciones porteñas para senador nacional, el justicialista Mariano Recalde, le formuló esa acusación.

16 de octubre de 2025 - 21:24
Señaló el candidato en CABA Mariano Recalde que la dueña de la compañía “Lácteos Vidal”, Alejandra Bada Vázquez, fue una de las sponsors de la actual ministra de Seguridad Bullrich y que quedó esa firma quedó bajo la mira de la Justicia por una denuncia por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El abogado laboralista pidió investigar el "origen ilícito" de presuntos $ 215 millones que se habrían aportado desde la firma a Juntos por el Cambio en 2023.

“Recalde es un mentiroso, todo es falso. No pienso ni contestarle porque está buscando ponerse a mi altura, polarizar con mi figura porque nadie lo conoce”.

Es el abogado que destruyó Atilra (gremio de los trabajadores lácteos). Es quien hace cerrar empresas con sus reclamos legales. Sigue la línea de un sistema contrario al empleo en el país. No quiero ningún debate con este señor. Es el abogado que destruyó Atilra (gremio de los trabajadores lácteos). Es quien hace cerrar empresas con sus reclamos legales. Sigue la línea de un sistema contrario al empleo en el país. No quiero ningún debate con este señor.

Bullrich visiblemente enojada por la acusación

Durante la campaña de 2023, Patricia Bullrich junto a Florencia Arietto crearon el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos para denunciar las protestas sindicales.

Los gremialistas cuestionaron que los dueños de una empresa láctea argentina operaran sociedades en Miami junto a nombres que aparecen en expedientes ligados al narcotráfico internacional.

Las operaciones anotadas a nombre de los Bada Vázquez abarcan montos que van de los US$ 20.000 hasta los US$ 400.000.

Los dueños de Lácteos Vidal aparecen conectados a Fred Machado a través Claudio Ciccarelli, apodado "El Lechuga". Primo hermano del empresario extraditado a Estados Unidos y vecino suyo en Viedma, Rio Negro. Los dueños de Lácteos Vidal aparecen conectados a Fred Machado a través Claudio Ciccarelli, apodado "El Lechuga". Primo hermano del empresario extraditado a Estados Unidos y vecino suyo en Viedma, Rio Negro.

Desde Atilra piden que se investigue a la empresa por posible vaciamiento. La sospecha es que mientras los Bada Vázquez libraban su batalla mediática contra los empleados se crearon estructuras que podrían servir para fugar activos y blindar patrimonio.

