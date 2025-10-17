La UEFA hizo todo mal para las Eliminatorias del Mundial 2026, le dio 2 años a la Nations League y entre 2 y 6 meses a los clasificatorios al Mundial 2026, hubo zonas que se jugaron en 2 meses, eso les quitó interés a los aficionados y cayeron las audiencias televisivas, bajo el ingreso y ahí la UEFA se preocupó. Ahora planea un nuevo y renovado formato para 2030.
SE DIERON CUENTA
UEFA: El nuevo formato que planea para las Eliminatorias del Mundial 2030
UEFA se dio cuenta que el formato de las actuales Eliminatorias era una locura (hubo zonas que se jugaron en 2 meses) y planea un renovado formato para 2030.
La UEFA y el nuevo formato de Eliminatorias al Mundial
El incremento de cupos para el Mundial 2026 hizo que UEFA armara más zonas de menos integrantes, en este caso de 4 y 5 por grupo. En el caso de los que tenían 5 integrantes se jugaron en 6 meses, mientras que las de 4 en solo 2 meses, una locura jugarse el trabajo de 4 años en 60 días, y más si vemos que la Nations League tuvo casi 2 años jugándose.
Este sistema llevó a que cayeran las audiencias en TV, y debido a esto los ingresos sean menores, inclusive se incrementaron en la Nations League, por eso este torneo será importante para el nuevo sistema clasificatorio.
Hay dos puntos a tener en cuenta en este cambio rotundo de UEFA. El primero es integrar a la Nations League directamente en las Eliminatorias, o sea que este torneo tengo influencia directa en los clasificados, actualmente solo otorga 4 cupos para el repechaje europeo. Esto sería muy bueno ya que le daría más sentido a la Nations League, pero aislaría definitivamente a Europa del resto del mundo, ya que no tendrían fechas disponibles para partidos amistosos con selecciones de otras confederaciones.
El segundo punto y el más importante es el sistema, se utilizará el sistema suizo, muy utilizado en otros deportes para emparejar a los participantes, y el mismo es similar al que utiliza hoy la Champions League, una sola zona grande y jugando contra cierta cantidad de equipos (en Champions es contra 8) y que no se repita rival, al final de esta ronda salen los clasificados.
Lo que se agregaría es que se usaría el sistema suizo completo, esto significa que cada selección jugaría contra otra de ranking similar, o sea las potencias se enfrentarán entre sí, y los débiles como San Marino y Gibraltar también.
Veremos que sucede en las próximas reuniones del Comité Ejecutivo de UEFA y que es lo que se decide, pero obviamente siempre pensando en el bolsillo, nunca en el hincha y menos en el jugador. No sabemos hacia dónde va y donde terminará nuestro amado fútbol.
