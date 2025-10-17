urgente24
GOLAZO24 UEFA > Eliminatorias > UEFA Nations League

SE DIERON CUENTA

UEFA: El nuevo formato que planea para las Eliminatorias del Mundial 2030

UEFA se dio cuenta que el formato de las actuales Eliminatorias era una locura (hubo zonas que se jugaron en 2 meses) y planea un renovado formato para 2030.

17 de octubre de 2025 - 15:34
UEFA estudia modificar el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030.
UEFA estudia modificar el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030. Web
uefa-error-arbitral-ale-esp.jpg
La UEFA cambiar&aacute; el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030.

La UEFA cambiará el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030.

La UEFA y el nuevo formato de Eliminatorias al Mundial

El incremento de cupos para el Mundial 2026 hizo que UEFA armara más zonas de menos integrantes, en este caso de 4 y 5 por grupo. En el caso de los que tenían 5 integrantes se jugaron en 6 meses, mientras que las de 4 en solo 2 meses, una locura jugarse el trabajo de 4 años en 60 días, y más si vemos que la Nations League tuvo casi 2 años jugándose.

Este sistema llevó a que cayeran las audiencias en TV, y debido a esto los ingresos sean menores, inclusive se incrementaron en la Nations League, por eso este torneo será importante para el nuevo sistema clasificatorio.

Seguir leyendo

Hay dos puntos a tener en cuenta en este cambio rotundo de UEFA. El primero es integrar a la Nations League directamente en las Eliminatorias, o sea que este torneo tengo influencia directa en los clasificados, actualmente solo otorga 4 cupos para el repechaje europeo. Esto sería muy bueno ya que le daría más sentido a la Nations League, pero aislaría definitivamente a Europa del resto del mundo, ya que no tendrían fechas disponibles para partidos amistosos con selecciones de otras confederaciones.

Aleksander Ceferin Y aLEJANDRO dOMINGUEZ.jpeg
Alexander Cefer&iacute;n, Presidente de UEFA, junto a Alejandro Dom&iacute;nguez.

Alexander Ceferín, Presidente de UEFA, junto a Alejandro Domínguez.

El segundo punto y el más importante es el sistema, se utilizará el sistema suizo, muy utilizado en otros deportes para emparejar a los participantes, y el mismo es similar al que utiliza hoy la Champions League, una sola zona grande y jugando contra cierta cantidad de equipos (en Champions es contra 8) y que no se repita rival, al final de esta ronda salen los clasificados.

Lo que se agregaría es que se usaría el sistema suizo completo, esto significa que cada selección jugaría contra otra de ranking similar, o sea las potencias se enfrentarán entre sí, y los débiles como San Marino y Gibraltar también.

Veremos que sucede en las próximas reuniones del Comité Ejecutivo de UEFA y que es lo que se decide, pero obviamente siempre pensando en el bolsillo, nunca en el hincha y menos en el jugador. No sabemos hacia dónde va y donde terminará nuestro amado fútbol.

+ de Golazo24

Embed

Explota todo en River: Escándalo por Germán Pezzella y la "doble vida" de su esposa

Arne Slot cruzó a Alexis Mac Allister por sus polémicos dichos

Marcelo Moretti tomó otra decisión que paraliza a todo San Lorenzo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES