UEFA: El nuevo formato que planea para las Eliminatorias del Mundial 2030

Lo que se agregaría es que se usaría el sistema suizo completo, esto significa que cada selección jugaría contra otra de ranking similar, o sea las potencias se enfrentarán entre sí, y los débiles como San Marino y Gibraltar también.

Veremos que sucede en las próximas reuniones del Comité Ejecutivo de UEFA y que es lo que se decide, pero obviamente siempre pensando en el bolsillo, nunca en el hincha y menos en el jugador. No sabemos hacia dónde va y donde terminará nuestro amado fútbol.

