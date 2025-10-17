Explota todo en River: Escándalo por Germán Pezzella y la "doble vida" de su esposa

La panelista detalló cómo habría sido el desarrollo de la relación paralela: “Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano'”.

Pezzella y Bascerano, quienes no tuvieron hijos, siempre habían mantenido un perfil bajo y no se han pronunciado públicamente sobre la separación. La noticia de la supuesta infidelidad arroja nueva luz sobre el repentino fin de su matrimonio, que tomó por sorpresa a su entorno.

EXPLOTATODOENRIVERESCANDALOPORGERMANPEZZELLAYLADOBLEVIDADESUESPOSAFOTO3 River quedó envuelto en un verdadero escándalo tras conocerse que Germán Pezzella se separó de su esposa por llevar una “doble vida”.

¿Quién es Agustina Bascerano, la ex de Germán Pezzella que habría descubierto su doble vida?

Nacida en Argentina, la mujer de 31 años tiene más de 143 mil seguidores en Instagram y logró construir una carrera que trasciende el rol de acompañante de un campeón del mundo.

Sin embargo, según trascendió, la pareja puso fin a su relación tras descubrir que el futbolista tenía una vida paralela.

Desde joven, Agustina Bascerano supo combinar su pasión por el modelaje con una formación académica en nutrición, un campo que supo integrar a su vida cotidiana y a su influencia en redes.

Bascerano incursionó en el mundo del fitness, compartiendo sus rutinas y consejos de bienestar con una creciente audiencia. Esto no solo la consolidó como una influencer en las redes, sino que también la llevó a emprender en la moda con la creación de su propia marca, Pure Spain. Esta marca refleja su estilo personal y su amor por la moda, convirtiéndose en un referente para sus seguidores.

La relación entre Agustina Bascerano y Germán Pezzella comenzó en 2012, cuando ambos se conocieron a través de intercambios de mensajes en Facebook. En ese entonces, Pezzella recién iniciaba su carrera profesional en River Plate, mientras que la mujer comenzaba a destacar en el modelaje.

Desde el principio, la relación estuvo marcada por la distancia, dado que la carrera futbolística de Pezzella lo llevó a jugar en diversos equipos en Europa. No obstante, esto no fue un obstáculo para que la pareja consolidara una relación sólida y duradera.

En 2023, después de más de una década juntos, decidieron dar un paso más y casarse en una ceremonia íntima que reunió a sus familiares y amigos más cercanos. Este hito en su relación marcó el inicio de una nueva etapa, fortaleciendo aún más su vínculo y compromiso mutuo.

Así hablaba Agustina Bascerano sobre su relación con Germán Pezzella

En una entrevista, Agustina Bascerano compartió detalles sobre la dinámica de su relación con Germán Pezzella y cómo lograron mantener vivo su amor a lo largo de los años. “Germán me sostuvo e incitó a que yo siga mi camino, porque no quise estar a la sombra, sino que a la par y apoyándolo. Pero también me quería desarrollar como mujer y persona y lograr mis propias cosas”, afirmó Bascerano, destacando el apoyo incondicional que ambos se brindan.

Para Agustina, el compañerismo es el elemento clave que mantuvo su relación fuerte y equilibrada. “Lo que sigue manteniendo la relación viva es el compañerismo que tenemos el uno con el otro. En el día a día nos apoyamos mucho e intentamos que nuestra cabeza esté serena”, expresó.

La llegada de Germán Pezzella a River Plate representa un nuevo desafío profesional, y Agustina estará a su lado para apoyarlo en esta etapa.

Los hinchas de River explotaron contra los jugadores tras la caída ante Sarmiento de Junín 0-1

Una vez consumada la caída del “Millonario” ante el “Verdolaga”, los hinchas riverplatenses cantaron el unísono en el transcurso de la segunda mitad, momento cumbre del partido en donde los dirigidos por Facundo Sava se aferraban con fuerza a su ventaja: “Movete River movete, movete dejá de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”.

Ya sobre el cierre, la explosión fue total del público rojiblanco. “Jugadores, la c… de tu madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie” fue el sonido que retumbó desde todos los rincones del Antonio Vespucio Liberti en la noche de este último domingo 12/10.

El marcador no se pudo torcer, y River consumó su sexta caída en las últimas siete presentaciones, siendo el triunfo ante Racing por Copa Argentina su único triunfo en ese periodo. El pitazo final de Sebastián Zunino dio lugar a la continuidad de los insultos, y a una ensordecedora silbatina que inundó el aire.

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el final del primer tiempo del partido por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.

A los 30’, “El Verdolaga” abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.

En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión. Pero, las imprecisiones en las definiciones lo condenaron en su propia cancha.

Con este resultado, el equipo liderado por Marcelo Gallardo se queda con el quinto lugar del Grupo B.

