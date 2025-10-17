Javier Milei en modo Alberto Fernández: no irá a ver la final del Sub-20

Si bien este jueves (16/10) había trascendido que Javier Milei viajaría a Chile para presenciar la final de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos, que se disputará exactamente una semana antes de las elecciones de medio término en nuestro país, el presidente canceló toda su planificación y finalmente no acudirá. ¿Por riesgo mufa?
Supuestamente, el mandatario tenía craneado ir a ver el partido final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, que tendrá de un lado a la Argentina de Diego Placente y del otro al sorprendente combinado africano, que venció a la Albiceleste en el debut de los JJOO y que además, a nivel Mayor, terminó en el cuarto lugar en el Mundial Qatar 2022. Marruecos había eliminado a España en 8vos, a Portugal en 4tos. pero cayó ante Francia en semis y versus Croacia en el partido por el tercer y cuarto puesto.
Para eso, la Presidencia se habría comunicado con protocolo de FIFA y pidió servicio de carabineros al gobierno chileno, según una nota publicada por el sitio Doble Amarilla, medio vinculado al Tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, que a su vez es enemigo acérrimo de gobierno mileísta.
¿Javier Milei suspendió su viaje a Chile para ver a la Selección Argentina o jamás estuvo en agenda?
El propio Doble Amarilla tiene una nota colgada en su sitio que se titula "Luego de confirmarle a FIFA y el Gobierno chileno su presencia, y por comentarios negativos, Milei canceló su viaje a la final del Mundial Sub-20".
El dirigente liberal libertario no se ha pronunciado en relación al tema. Ni en X, ni en Instagram, y tampoco en sus entrevistas con Eduardo Feinmann en A24 y Esteban Trebucq en LN+. Ello, sumado a la marcada posición de Doble Amarilla en contra suya, produce solapadamente la idea de que, tal vez, fue más una operación que otra cosa. Ya que además, el presidente de todos los argentinos no se ha mostrado de manera pública alentando por la Selección Mayor... ¿por qué lo haría con las juveniles ahora?
Otra manera de analizar el panorma político-futbolero es que Javier Milei sí tenía ganas de cruzar la cordillera para ver a los pibes en la final del Sub-20 de Placente y la gente le bajó el pulgar, como le sucedió a Alberto Fernández cuando lo trataron de mufa por osar ir a la definición entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar.
Otro al que los tuiteros le pidieron que ni se acerque al partido definitorio entre Argentina y Marruecos es a Claudio Fabián Tapia.
Cuándo y dónde es la final del Mundial Sub 20
El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de octubre a las 20.00hs en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile.
Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.
