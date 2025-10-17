Javier Milei en modo Alberto Fernández: no irá a ver la final del Sub-20

Otra manera de analizar el panorma político-futbolero es que Javier Milei sí tenía ganas de cruzar la cordillera para ver a los pibes en la final del Sub-20 de Placente y la gente le bajó el pulgar, como le sucedió a Alberto Fernández cuando lo trataron de mufa por osar ir a la definición entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar.

image La Selección Argentina fue campeona del Mundo en tres oportunidades. Alberto Fernández fue presidente en la tan ansiada tercera estrella pero se tuvo que quedar en su casa (cuando ya no había cuarentena...).

Otro al que los tuiteros le pidieron que ni se acerque al partido definitorio entre Argentina y Marruecos es a Claudio Fabián Tapia.

Cuándo y dónde es la final del Mundial Sub 20

El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de octubre a las 20.00hs en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile.

Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.

ARGENTINA ELIMINÓ 1-0 A COLOMBIA Y ES FINALISTA DEL MUNDIAL SUB 20, JUEGA LA FINAL LUEGO DE ¡18 AÑOS!

ESPECTACULAR TORNEO DE LOS PIBES

DOMINGO 20HS, VS MARRUECOS.



ESPECTACULAR TORNEO DE LOS PIBES



DOMINGO 20HS, VS MARRUECOS. pic.twitter.com/vip2f07Knt — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 16, 2025

