La AFA tenía razón: Javier Milei y Daniel Scioli podían terminar mal

FOTO: xAI / Grok.

FOTO: xAI / Grok.

Horas atrás la autoridad bursátil estadounidense, SEC, denunció por fraude al fondo que promocionaban Javier Milei y Daniel Scioli. La AFA tenía razón.

17 de octubre de 2025 - 09:41

EN VIVO

Horas atrás, en la tarde del jueves 16/10, la Securities and Exchange Commission, o sea el Estado estadounidense, demandó a Josh Wander, cofundador de 777 Partners por estafar en US$ 500 millones a prestamistas e inversores que le aprotaron dinero para la compra de clubes de fútbol. 777 Partners llegó a intentar ingresar al mercado argentino aprovechando el respaldo de Javier Milei y La Libertad Avanza: un funcionario del Ejecutivo Nacional (Daniel Scioli) y una diputada nacional del partido gobernante (Juliana Santillán) colaboraron con la presentación de la empresa, que fue combatida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De acuerdo a la investigación de Tariq Panja y Benjamin Weiser para The New York Times, el martes 14/10 se declaró culpable Damien Alfalla, director financiero de 777 Partners, "y está cooperando con el gobierno, según un comunicado de prensa de la Oficina Federal de Investigaciones".

El jueves 16/10, "la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó por separado al Sr. Wander; a Steven Pasko, cofundador de 777 Partners; y al Sr. Alfalla. También demandó a 777 Partners y a otra firma fundada por el Sr. Wander" (acusado de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer cada uno de esos delitos).

"Los cargos criminales y la acción de la SEC fueron presentados 1 año después de que el Sr. Wander estuvo cerca de agregar uno de los clubes más históricos del fútbol inglés al grupo de clubes de su empresa" (el Everton Football Club, de la Premier League inglesa).

The New York Times: "Los cargos contra el Sr. Wander coronan casi dos años de acusaciones crecientes contra él y su empresa, que durante años hizo afirmaciones audaces sobre su salud financiera (anteriormente afirmó tener 10 mil millones de dólares en activos), incluso mientras era perseguida por una serie de demandas, quiebras corporativas y facturas impagas".

  • “Para obtener financiación para las operaciones de la empresa, por ejemplo, Wander ofreció como garantía más de US$ 350 millones en activos a prestamistas privados, a sabiendas de que 777 Partners no poseía la garantía o la había dado a otros prestamistas”, señala la acusación. También acusó al Sr. Wander de utilizar el dinero de los prestamistas para fines distintos a los que se había comprometido, como la compra de participaciones en equipos de fútbol y gastos relacionados con una aerolínea con pérdidas."
  • "El Sr. Wander formaba parte de un grupo más amplio de empresarios estadounidenses que buscaban lucrarse con la industria del fútbol adquiriendo los derechos de varios equipos a la vez, una práctica ahora extendida conocida como propiedad multiclub. Grupos de aficionados han argumentado que esta estructura de propiedad ha perjudicado a varios equipos . Este mismo año, un inversor estadounidense fue acusado de fraude en Bélgica y otro se vio obligado a ceder el control de uno de los equipos más importantes de Francia."

Por ahora, la Argentian zafó. Fin.

-------------------------------

Live Blog Post

Historia tremenda de 2023: El anticipo de la estafa

Albert Samaha escribió en The Washington Post una historia tremanda el 29/09/2023 que ni Daniel Scioli ni Guillermo Tofoni ni Juliana Santillán abrán leído. Pero es gravísima: Antes de que 777 Partners comprara clubes de fútbol en todo el mundo, ya había enfrentado acusaciones de utilizar prácticas financieras depredadoras.

"Lyndsy Noell estaba desesperada por dinero (…) tras las extenuantes secuelas de cada cirugía, dependía de analgésicos y llegó a la edad adulta con una adicción a los opioides. Para 2015, gastaba tanto dinero en heroína que sus pagos de pensión ya no cubrían sus necesidades, según su madre, Lori Goney.

En la televisión, una empresa ofreció pagar una suma global a cambio de rentas vitalicias futuras. Noell llamó al número y enseguida firmó un contrato que intercambiaba US$ 42.000 en rentas vitalicias futuras por US$ 20.000 en efectivo.

Tras registrarse la transacción en los registros judiciales públicos, otras empresas comenzaron a contactar a Noell, ofreciéndole acuerdos similares. Durante los cuatro meses siguientes, firmó 4 contratos más con 4 empresas diferentes, intercambiando un total aproximado de US$ 273.000 de su anualidad por US$ 74.000 en efectivo, según los registros judiciales. Cada contrato se presentó ante un tribunal para su revisión y fue aprobado por un juez. Cada transacción implicó menos de US$ 100.000 de la anualidad de Noell.

Luego, a fines de 2015, recibió un mensaje de Facebook de un representante de Liberty Settlement Funding, que entonces era una subsidiaria de una firma de capital privado con sede en Miami llamada 777 Partners. (…)

Semanas después de ese mensaje inicial de Facebook, el representante de Liberty le presentó a Noell un contrato que cedía la totalidad de su anualidad restante, unos US$ 793.000, por US$ 180.000 , según los registros judiciales. En febrero de 2016, lo firmó y un juez aprobó el acuerdo.

Sin embargo, meses después, Noell sintió que la habían estafado, escribió en una carta a Edward Stone, un abogado que contrató. Había llegado a confiar en 2 representantes de Liberty que se hicieron amigos suyos semanas antes de firmar el contrato, escribió. "Sentía que se preocupaban por mí y agradecía que no juzgaran mi adicción a las drogas". Uno de los hombres la recogía en su casa y la llevaba a un hotel, escribió, donde le suministraba heroína. Un día, le entregó el contrato de la anualidad. Ella no se dio cuenta de que estaba cediendo el resto de su dinero, escribió. Sin embargo, meses después, Noell sintió que la habían estafado, escribió en una carta a Edward Stone, un abogado que contrató. Había llegado a confiar en 2 representantes de Liberty que se hicieron amigos suyos semanas antes de firmar el contrato, escribió. "Sentía que se preocupaban por mí y agradecía que no juzgaran mi adicción a las drogas". Uno de los hombres la recogía en su casa y la llevaba a un hotel, escribió, donde le suministraba heroína. Un día, le entregó el contrato de la anualidad. Ella no se dio cuenta de que estaba cediendo el resto de su dinero, escribió.

“Me enfermaba de abstinencia si no tenía drogas, y siempre estaban ahí, ya sea presentándome a su camello o dándome sus drogas”, dijo Noell en la carta, que se incluyó en una demanda que sus padres presentaron posteriormente. “Me sentía obligada a firmar sus papeles cuando me recogían”. (...)

Después de que Noell amenazara con demandar a la empresa, las partes llegaron a un acuerdo que le devolvió parte del dinero con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad, según Stone, quien se negó a comentar los detalles del caso debido a las condiciones de confidencialidad.

Con los anticipos de efectivo como base de sus ingresos iniciales, 777 Partners amplió su cartera. La compañía es ahora uno de los compradores de clubes de fútbol profesional más prolíficos del mundo. (…)".

Debut de Chiquito Romero en Argentinos Juniors

Chiquito Romero, ahora ex arquero de Boca, está convocado en Argentinos Juniors para enfrentar a Newell´s Old Boys.

El encuentro será desde las 21:15 horas en la Paternal.

Racing vs Aldosivi: lo que hay que saber

  • Hora: 19.00
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Diego Ceballos
  • Estadio: Cilindro de Avellaneda

El formato del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Todo sigue igual, según informó el periodista Esteban Edul.

"Chape", tuiteó lo siguiente ayer 16 de octubre luego de que se celebrara la reunión de Comité Ejecutivo de AFA.

2026

  • Los torneos serán iguales a los de este año.
  • Apertura antes del mundial, Clausura post.
  • Los grupos se vuelven a sortear.
  • Pocas fechas entre semana, solo 2 en el año.
  • Queda a votación de los clubes agregar un clásico mas por semestre (al interzonal sumarle fecha de Clásicos). La mayoría votaría en contra, así que no creo que suceda.
Boca vs Belgrano: Lucas Blondel y Edinson Cavani son noticia

Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba mañana sábado desde las 18 horas en la Bombonera y tanto Lucas Blondel como Edinson Cavani son noticia en el equipo de Claudio Úbeda.

Por un lado, el uruguayo estará nuevamente ausente por su molestia en el psoas. Por el otro, el lateral vuelve a ser convocado (el último partido en el que sumó minutos fue ante Independiente por el Torneo Apertura).

El equipo que tiene en mente Claudio Úbeda es:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez

San Lorenzo, Marcelo Moretti, Cristian Malaspina y los jugadores

Ayer jueves 16 de octubre ha sido otro día particular en el mundo de San Lorenzo de Almagro.

Marcelo Moretti fue a la reunión de CD de AFA y cuando se acercó para participar de la misma, fue eyectado como un resorte. Moretti es uno de los 9 Vocales titulares de la entidad que preside Chiqui Tapia, por lo que le correspondía formar parte de la reunión, pero desde AFA le dieron la negativa.

Según le dijeron, deberá resolver primero su situación con la Justicia y ordenar la crisis institucional en el club para poder participar activamente del Comité Ejecutivo.

Además, se dio a conocer que Jhohan Romaña intimó al club por falta de pago mientras que Alexis Cuello hizo lo propio porque aún no le abonaron su parte de cuando fue transferido desde Almagro.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA, habló sobre el presente político del Ciclón.

  • “Hasta que Moretti no realice la reunión de Comisión Directiva que le pidió la justicia no puede participar del Comité Ejecutivo”
  • “Moretti dijo que es VÍCTIMA de un GOLPE”
  • “Moretti no tuvo intención de participar de la reunión del Comité”
  • “Lo que pasa en CASLA lo deben resolver los socios”
La fecha 13 del Torneo Clausura

Se avecina una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Viernes 17 de octubre

  • 19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Diego Ceballos
  • 21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Giménez. VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • 21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Felipe Viola. VAR: Álvaro Carranza

Sábado 18 de octubre

  • 15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Perez. VAR: Fabrizio Llobet
  • 18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Fernando Espinoza
  • 22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Ariel Penel. VAR: Adrian Franklin

Domingo 19 de octubre

  • 15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Juan Pafundi
  • 15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Facundo Tello. VAR: Hernán Mastrángelo
  • 18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Lucas Novelli
  • 18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Andrés Merlos. VAR: José Carreras

Lunes 20 de octubre

  • 19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Hector Paletta
  • 19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Fernando Echenique
  • 21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Sebastian Martinez

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Daniel E. Zamora

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Lucas Cavallero

Fin de semana particular para Andrés Fassi: hay elecciones

Fin de semana particular para Talleres de Córdoba ya que además de enfrentar a un grande como River, habrá elecciones en el club.

Aquí toda la información al respecto:

¿Cuándo y dónde se vota?

El domingo 19 de octubre de 2025, los socios y socias de Talleres elegirán a las nuevas autoridades del Club. La votación se llevará a cabo de 09:30 a 17:30 horas en dos espacios:

  • Estadio “La Boutique” de Barrio Jardín Espinoza
  • Polideportivo “Juan Pelatto” (Avendaño y Valdivia 3136, aledaño a La Boutique).

¿Qué se elige?

Ese día, los socios votarán lista completa, que incluye:

  • Comisión Directiva
  • Comisión Revisora de Cuentas
  • Asamblea de Representantes

¿Cuáles son las listas?

  • Adelante Talleres, encabezada por Andrés Fassi como presidente, acompañado por A. Miguel Cavatorta (vicepresidente 1º), Gastón Atelan (vicepresidente 2º) y Rodrigo Escribano (vicepresidente 3º).
  • Talleres Somos Todos, liderada por Román Federico Huespe como presidente, junto a Osvaldo Tahan (vicepresidente 1º), Leonardo Chamorro (vicepresidente 2º) y Juan Pablo Theaux (vicepresidente 3º).
  • Talleres es de su gente, con Adrián Luis Gruppi al frente de la presidencia, acompañado por Juan Patricio Bulich (vicepresidente 1º), Luis Oscar Mammana (vicepresidente 2º) y Paola Di Marini (vicepresidente 3º).

Talleres vs River con cambio de horario

Talleres vs River, que originalmente se iba a jugar a las 22:15, cambió su horario y finalmente se jugará desde las 20:30 horas en el Mario Alberto Kempes.

Los de Carlos Tévez buscarán sumar de a 3 para tomar cierto respiro en cuanto a la posibilidad descender.

Los de Marcelo Gallardo, necesitan un triunfo como el agua para sostenerse dentro de los clasificados a la Copa Libertadores 2026 y cortar con la racha de seis derrotas sobre siete partidos posibles.

Se viene el clásico de La Plata

Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán el próximo domingo 19 de septiembre desde las 15 horas en el Jorge Luis Hirschi.

El Lobo llega en crisis tras la salida de Alejandro Orfila y la conducción del equipo para afronar el partido ante el Pincha será Fernando Zarinatto.

Los de Eduardo Domínguez vienen de tres igualdades consecutivas y buscan ganar para posicionarse bien arriba en la zona A del Torneo Clausura.

En cuanto al historial oficial, se han enfrentado 189 veces de manera oficial, con 67 victorias para el "Pincha", 51 para el "Lobo" y 71 empates.

Manuel Adorni (Javier Milei) vs Doble Amarilla

Luego de la clasificación a la final del Mundial sub 20 por parte de la Selección Argentina de Diego Placente, el portal Doble Amarilla aseguró que Javier Milei tenía pensado viajar a Chile para ver dicho partido.

Las repercusiones no fueron las mejores y el vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó que la noticia difundida por el portal vinculado a Pablo Toviggino es fake.

Dicha página, posteó lo siguiente luego:

"Luego de confirmarle a FIFA y el Gobierno chileno su presencia y por los comentarios negativos, Milei dio de baja su viaje a la final del MundialSub20 entre #Argentina y Marruecos

Pese al diálogo previo que existió entre las autoridades de los entes para diagramar los operativos de seguridad y el protocolo FIFA, el presidente de la Nación decidió no asistir al encuentro programado para el domingo a las 20hs, según pudo saber @okdobleamarilla"

Brasileirao con malas noticias para Santos de Neymar

Por el momento Santos de Brasil está safando del descenso a la segunda división pero ayer 16 de octubre, Vitoria de Brasil le ganó 2 a 1 a Bahía y se puso a tres unidades del equipo en el que juega Neymar.

Sao Paulo de Hernán Crespo perdió 0-2 ante Gremio y Fluminense hizo lo propio con Juventude.

Así están las posiciones hasta el momento:1. Palmeiras - 61 pts - 27 PJ

2. Flamengo - 58 pts - 27 PJ

3. Cruzeiro - 53 pts - 28 PJ

4. Mirassol - 49 pts - 28 PJ

5. Botafogo - 43 pts - 28 PJ

6. Bahia - 43 pts - 27 PJ

7. Fluminense - 41 pts - 27 PJ

8. São Paulo - 38 pts - 28 PJ

9. Vasco Da Gama - 36 pts - 28 PJ

10. Bragantino - 36 pts - 28 PJ

11. Grêmio - 36 pts - 27 PJ

12. Ceará - 35 pts - 27 PJ

13. Corinthians - 33 pts - 28 PJ

14. Atlético Mineiro - 33 pts - 27 PJ

15. Internacional - 32 pts - 27 PJ

16. Santos - 31 pts - 27 PJ

17. Vitória - 28 pts - 28 PJ

18. Fortaleza - 24 pts - 27 PJ

19. Juventude - 23 pts - 28 PJ

20. Sport Recife - 17 pts - 27 PJ

