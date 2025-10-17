La AFA tenía razón: Javier Milei y Daniel Scioli podían terminar mal.

Live Blog Post

Historia tremenda de 2023: El anticipo de la estafa

Albert Samaha escribió en The Washington Post una historia tremanda el 29/09/2023 que ni Daniel Scioli ni Guillermo Tofoni ni Juliana Santillán abrán leído. Pero es gravísima: Antes de que 777 Partners comprara clubes de fútbol en todo el mundo, ya había enfrentado acusaciones de utilizar prácticas financieras depredadoras.

"Lyndsy Noell estaba desesperada por dinero (…) tras las extenuantes secuelas de cada cirugía, dependía de analgésicos y llegó a la edad adulta con una adicción a los opioides. Para 2015, gastaba tanto dinero en heroína que sus pagos de pensión ya no cubrían sus necesidades, según su madre, Lori Goney.

En la televisión, una empresa ofreció pagar una suma global a cambio de rentas vitalicias futuras. Noell llamó al número y enseguida firmó un contrato que intercambiaba US$ 42.000 en rentas vitalicias futuras por US$ 20.000 en efectivo.

Tras registrarse la transacción en los registros judiciales públicos, otras empresas comenzaron a contactar a Noell, ofreciéndole acuerdos similares. Durante los cuatro meses siguientes, firmó 4 contratos más con 4 empresas diferentes, intercambiando un total aproximado de US$ 273.000 de su anualidad por US$ 74.000 en efectivo, según los registros judiciales. Cada contrato se presentó ante un tribunal para su revisión y fue aprobado por un juez. Cada transacción implicó menos de US$ 100.000 de la anualidad de Noell.

Luego, a fines de 2015, recibió un mensaje de Facebook de un representante de Liberty Settlement Funding, que entonces era una subsidiaria de una firma de capital privado con sede en Miami llamada 777 Partners. (…)

Semanas después de ese mensaje inicial de Facebook, el representante de Liberty le presentó a Noell un contrato que cedía la totalidad de su anualidad restante, unos US$ 793.000, por US$ 180.000 , según los registros judiciales. En febrero de 2016, lo firmó y un juez aprobó el acuerdo.

"Me enfermaba de abstinencia si no tenía drogas, y siempre estaban ahí, ya sea presentándome a su camello o dándome sus drogas", dijo Noell en la carta, que se incluyó en una demanda que sus padres presentaron posteriormente. "Me sentía obligada a firmar sus papeles cuando me recogían". (...)

“Me enfermaba de abstinencia si no tenía drogas, y siempre estaban ahí, ya sea presentándome a su camello o dándome sus drogas”, dijo Noell en la carta, que se incluyó en una demanda que sus padres presentaron posteriormente. “Me sentía obligada a firmar sus papeles cuando me recogían”. (...)

Después de que Noell amenazara con demandar a la empresa, las partes llegaron a un acuerdo que le devolvió parte del dinero con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad, según Stone, quien se negó a comentar los detalles del caso debido a las condiciones de confidencialidad.

Con los anticipos de efectivo como base de sus ingresos iniciales, 777 Partners amplió su cartera. La compañía es ahora uno de los compradores de clubes de fútbol profesional más prolíficos del mundo. (…)".