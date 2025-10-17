La Liga: La increíble medida de los jugadores en protesta por la mudanza de partidos

"En esta ocasión, la elección de los equipos se ha determinado en función de las posibilidades de calendario y la planificación del promotor del evento, Relevent".

Esto supone un partido de los 380 que se disputan en una temporada, manteniéndose por tanto la estructura y el equilibrio deportivo del campeonato. El objetivo no es trasladar la competición al extranjero, sino reforzar su presencia global mediante una acción puntual, cuidadosamente planificada y alineada con los intereses deportivos, económicos e institucionales de La Liga y de sus jugadores".

De esta forma el presidente de La Liga, Javier Tebas, se dirigió a los jugadores para tratar de explicarles los motivos del traslado de un solo partido, pero a los futbolistas les preocupa que esto se transforme en una constante y terminen jugando La Liga fuera del país.

+ de Golazo24

Elecciones Talleres: Por qué volverá a ganar Andrés Fassi

UEFA: El nuevo formato que planea para las Eliminatorias del Mundial 2030