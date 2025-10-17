urgente24
La Liga: La increíble medida de los jugadores en protesta por la mudanza de partidos

Los jugadores de La Liga se oponen al traslado de los partidos fuera del territorio español, y tomaron una particular medida, telefono para Javier Tebas.

17 de octubre de 2025 - 19:40
Javier Tebas, el presidente de La Liga está en problemas por trasladar partidos fuera de España.

El padre de Lamine Yamal levantó polémica por no trabajar: "Hijo, viviré de ti"
Lamine Yamal, figura del Barcelona

La medida de los jugadores de La Liga

Este fin de semana se disputará la 9º fecha de La Liga española y los jugadores tomaron una decisión en protesta de los partidos que se jugarán fuera de territorio español. La medida fue propuesta por los capitanes y la llevarán a cabo los 22 jugadores, en los primeros segundos de cada partido los futbolistas pararán y no comenzarán a jugar, en forma de protesta contra la mudanza de partidos.

La razón es que se sienten ignorados ya que nunca participan de ese tipo de decisiones, y que como son los protagonistas del deporte entonces deberían ser consultados y no pasados por alto. Por esa razón todos los futbolistas harán esta medida de fuerza, esperamos que ninguno se rebele y termine jugando y anotando un gol, sería de locos.

Debido a esto Javier Tebas (Presidente de La Liga) envió una carta abierta dirigida a los jugadores:

“El traslado del partido Barcelona-Villarreal es para impulsar la marca del fútbol español en el mercado estadounidense, fortalecer el valor audiovisual internacional y acercar La Liga a una afición que ya supera los 60 millones de personas".

"En esta ocasión, la elección de los equipos se ha determinado en función de las posibilidades de calendario y la planificación del promotor del evento, Relevent".

Esto supone un partido de los 380 que se disputan en una temporada, manteniéndose por tanto la estructura y el equilibrio deportivo del campeonato. El objetivo no es trasladar la competición al extranjero, sino reforzar su presencia global mediante una acción puntual, cuidadosamente planificada y alineada con los intereses deportivos, económicos e institucionales de La Liga y de sus jugadores".

De esta forma el presidente de La Liga, Javier Tebas, se dirigió a los jugadores para tratar de explicarles los motivos del traslado de un solo partido, pero a los futbolistas les preocupa que esto se transforme en una constante y terminen jugando La Liga fuera del país.

