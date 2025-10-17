Este domingo el Club Atlético Talleres tendrá su 19-O ya que habrá elecciones para conocer a su nuevo presidente, o el mismo, todo depende de quien gane. Las listas son 3, una de ellas del actual presidente, Andrés Fassi, que se perfila como claro ganador a pesar de los cuestionamientos de la gente y de la situación deportiva del equipo de fútbol. Golazo24 les cuenta porque volverá a ganar Andrés Fassi.
OPINIÓN
Elecciones Talleres: Por qué volverá a ganar Andrés Fassi
El domingo 19 de octubre habrá elecciones en Talleres de Córdoba y el actual presidente Andrés Fassi tiene a dos competidores, pero volverá a ganar.
El legado de Andrés Fassi
Andrés Fassi es un gran empresario futbolístico que hizo milagros con Talleres a nivel institucional y deportivo, pero esos logros hicieron que se duerma en los laureles, y su arrogancia se lo terminó comiendo, y hasta casi le cuesta la presidencia.
Nadie discute su capacidad para administrar un club, pero la arrogancia que lo caracteriza y el poner por delante siempre el dinero a lo deportivo, le costó lo que hoy está jugando Talleres, y hoy Talleres juega por no descender al infierno de la Segunda División, donde hay 38 equipos y solo ascienden 2 por temporada, sino pregúntenle a Colón que este año se salvó de descender a 3º División, y hace 3 temporadas que está en la “B”.
Esa actualidad deportiva le sirvió de una especie de advertencia, de semáforo amarillo, y hasta casi le cuesta la silla presidencial, ya que muchos hinchas pedían su renuncia hace un par de fechas con Talleres en descenso directo. Pero ahora logró sacar la cabeza del pozo, no se salvó aún, pero está un poco mejor, y las aguas se serenaron y parece que será reelecto.
Talleres 19-O: Los motivos por los cuales ganará Andrés Fassi
En las elecces tendrá a dos rivaionles (Adrián Druppi “Talleres es de su Gente” y Román Huespe “Talleres somos Todos”) que no pueden ofrecer lo mismo que ofrece Fassi, un empresario internacional, que lo que aplica acá lo aprendió en México.
Hay una realidad que aceptar más allá de lo deportivo, nadie puede hacer crecer institucionalmente a Talleres como lo hizo Fassi, lo trajo desde el Federal “A” con 3000 socios a jugar Copa Libertadores y ser campeón de primera y con más de 60 mil socios. Ese crecimiento fue el más grande del fútbol argentino en los últimos 15 años, ni Boca ni River crecieron de esa forma.
Todo esto la gente lo sabe, y si bien en su momento querían que llegue otra persona debido a la soga en el cuello que tenía Talleres (deportivamente hablando), hoy las cosas son distintas, ante esta delicada situación deportiva prefieren malo conocido que bueno por conocer, y más por lo que generaría un cambio de presidente a pocas fechas del final.
Además Andrés Fassi hizo una jugada que para muchos fue fundamental, aceleró el tema del estadio nuevo, viajó a Estados Unidos a reunirse con una empresa constructora China (la información no confirmada por el club dice que está todo cerrado el acuerdo pero esperan a ganar las elecciones para anunciarlo con bombos y platillos) para cerrar el acuerdo, y eso le recordó a los hinchas de Talleres que ese tipo de cosas no la pueden hacer los otros dos candidatos, con Druppi y Huespe la gente tendrá un Talleres de cabotaje, con Andrés Fassi un Talleres internacional, pero hay una realidad y un error que el actual presidente de Talleres no puede volver a cometer.
Ese error es que la arrogancia no se lo vuelva a comer, que no se deje influir por la soberbia de su hijo, un gran error haberlo metido en el club ya que la gente no lo quiere, y que escuche a la gente, que no cometa el error de descuidar nuevamente el aspecto deportivo, sino será su sentencia, porque Talleres, Talleres es de la gente.
