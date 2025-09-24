Talleres: Román Huespe, el hombre que quiere suceder a Andrés Fassi

Andrés Fassi Andres Fassi no supo cuando frenar su avaricia para acaparar todo en Talleres y hoy tiene los días contados.

Arrancó con declaraciones sobre cómo se sienten los socios:

“Hoy el socio se siente un número de débito en Talleres y es importante que vuelva a tener participación, que se abra la política en una gestión que es tan personalista”. Apuntando a que a Fassi no le interesa la opinión del socio, sino que pague la cuota.

Luego le apuntó directamente al actual presidente:

“Tiene que haber un director y una persona que lleve el faro del club con una mirada política y vínculos con otras instituciones. Se requiere de un director deportivo arriba. En todo este proceso, Fassi era el presidente y a su vez era el director deportivo". De esta forma deja en claro la monarquía de los Fassi (hijos incluidos) los cuales acaparaban todos los puestos importantes.

Sobre el proyecto deportivo que tiene su lista para Talleres, lo más importante realmente, dijo lo siguiente:

"Sevilla compraba barato, generaba producción futbolística y logros, y por otro lado vendía caro. A su vez, a eso tiene que sumarle el formato del Independiente del Valle de Ecuador, que por reglamento tiene el 50% tiene que ser de divisiones inferiores. Nosotros no podemos plantear eso en Talleres, pero sí podemos plantear por reglamento de que los pibes que debutan en Talleres tengan un número mínimo de minutos en cancha".

De esta forma deja en claro que no son ningunos improvisados, además es el hombre que elección tras elección busca suceder a Fassi, pero parece que el hincha de Talleres no está escuchando. Ahora tendrá la chance histórica de salvar al club el 19 de octubre, pero ojo, si Fassi gana las elecciones, entonces el hincha de Talleres no solo condenará al club, sino que dejará en evidencia que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

