La monarquía de Andrés Fassi en Talleres parece que tiene los días contados. Peleado con AFA, con el equipo peleando en descenso y gran parte de los hinchas en su contra, ahora le apareció un candidato firme en la oposición, y con este panorama parece que derrotará a una Fassi debilitado. Su nombre es Román Huespe, “candidato de Todos Somos Talleres”.
ELECCIONES
Talleres: Román Huespe, el hombre que quiere suceder a Andrés Fassi
Román Huespe se presenta como el líder de la oposición a Andrés Fassi en las próximas elecciones, puede ser el golpe de timón en Talleres.
Román Huespe, ¿El sucesor de Andrés Fassi en Talleres?
Román Huespe tiene 52 años, es administrador de empresas y funcionario provincial (asesor legislativo), y anteriormente fue Director de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, en el mandato de Martín Llaryora como intendente. Además de todo eso es el candidato opositor en las elecciones de Talleres de Andrés Fassi por la lista “Todos por Talleres”.
Su lista “Todos por Talleres” hizo la presentación de la candidatura el martes con la fortaleza de todos los que quieren que Fassi se vaya del club. El actual presidente y sus familiares (hijos) hicieron uso abusivo de su poder, y su soberbia los traicionó, debido a esto y a querer manejar todos los movimientos del club (a algo de esto se refirió Huespe) llegaron a esta situación.
Ahora el hombre que se perfila a suceder a Andrés Fassi habló con el programa “Futbolémico” de la radio cordobesa Showsport y dejó más de una declaración interesante. Uno de los temas más importantes que dejó fue esto de que Fassi manejaba todo el club, cumpliendo múltiples funciones, además de como se lo trata al socio y el proyecto a futuro.
Arrancó con declaraciones sobre cómo se sienten los socios:
“Hoy el socio se siente un número de débito en Talleres y es importante que vuelva a tener participación, que se abra la política en una gestión que es tan personalista”. Apuntando a que a Fassi no le interesa la opinión del socio, sino que pague la cuota.
Luego le apuntó directamente al actual presidente:
“Tiene que haber un director y una persona que lleve el faro del club con una mirada política y vínculos con otras instituciones. Se requiere de un director deportivo arriba. En todo este proceso, Fassi era el presidente y a su vez era el director deportivo". De esta forma deja en claro la monarquía de los Fassi (hijos incluidos) los cuales acaparaban todos los puestos importantes.
Sobre el proyecto deportivo que tiene su lista para Talleres, lo más importante realmente, dijo lo siguiente:
"Sevilla compraba barato, generaba producción futbolística y logros, y por otro lado vendía caro. A su vez, a eso tiene que sumarle el formato del Independiente del Valle de Ecuador, que por reglamento tiene el 50% tiene que ser de divisiones inferiores. Nosotros no podemos plantear eso en Talleres, pero sí podemos plantear por reglamento de que los pibes que debutan en Talleres tengan un número mínimo de minutos en cancha".
De esta forma deja en claro que no son ningunos improvisados, además es el hombre que elección tras elección busca suceder a Fassi, pero parece que el hincha de Talleres no está escuchando. Ahora tendrá la chance histórica de salvar al club el 19 de octubre, pero ojo, si Fassi gana las elecciones, entonces el hincha de Talleres no solo condenará al club, sino que dejará en evidencia que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
