El anuncio de Scott Bessent generó calma entre los inversores pero no convence

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance plantea una visión optimista, por lo menos hasta las elecciones de octubre:

Con los números que se manejan de swap del Tesoro americano por US$ 20.000 millones, más los US$ 7.000 millones del campo sumado a lo que compre el BCRA, el optimismo y la paz cambiaria se mantendrán al menos hasta las elecciones de octubre. Esos comicios serán determinante para lo que viene. Con los números que se manejan de swap del Tesoro americano por US$ 20.000 millones, más los US$ 7.000 millones del campo sumado a lo que compre el BCRA, el optimismo y la paz cambiaria se mantendrán al menos hasta las elecciones de octubre. Esos comicios serán determinante para lo que viene.

Bonos y riesgo país

Por eso, los bonos argentinos repuntaron hoy, miercoles 24/09, con subas de hasta 7,8% en el GD46, y otros aumentaron entre 5% y 6%.

El riesgo país, con esta noticia cayó en un principio a 800 puntos, pero luego subió hasta los 906 puntos básicos.

Dólar

El dólar también cayó. El mayorista tuvo una baja del 2,41%, cerrando en $1.336. El dólar oficial cerró igual que ayer, en $1.391,95.

El dólar blue cayó 0,35%, y finalizó la jornada en $1.405.

El dólar MEP y CCL cerraron en $1.376,68 y $1.398,59, respectivamente.

ADRs

Los ADRs también tuvieron una jornada positiva, producto de la oleada a favor que generó el respaldo de Estados Unidos a Javier Milei.

La cotización de las acciones de Banco Supervielle subió 3,43%, la de Globant aumentó 2,19%. En el caso de BBVA Banco Francés, creció 1,68%. Con aumentos más moderados, YPF y Mercado Libre tuvieron cotizaciones positivas por 1,17% y 0,15%, respectivamente.

Esta respuesta positiva de los inversores al apoyo de Donald Trump tiene algunos desafíos. Tal como informó Urgente24, la ex numero 2 del FMI, Gita Gopinath, realizó una publicación al respecto. “Un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”, sentenció en X.

Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina sigue sin aumentar sus reservas.

No solo desde Argentina se pide un tipo de cambio libre, ahora también la propia Gopinath —una mujer que conoce muy de cerca el caso argentino— ya por fuera de sus funciones en el FMI se animó a plantear esa necesidad.

