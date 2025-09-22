La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

Según establece la documentación oficial de la empresa, cualquier contacto que designemos como persona de confianza debe contar previamente con una cuenta activa en la plataforma. Además, la utilidad práctica de esta herramienta se manifiesta en situaciones críticas: cuando nuestro dispositivo móvil desaparece por robo o extravío, ese contacto previamente autorizado puede reportar inmediatamente la situación actuando en nuestro nombre. Un factor indispensable considerando que los procedimientos tradicionales de reclamo suelen extenderse durante días interminables, generando ansiedad y pérdidas económicas adicionales

Pasos simples para mantener tu cuenta a salvo

No obstante, para blindar completamente cualquier ingreso a la plataforma por parte de los ciberdelincuentes, la compañía desarrolló un protocolo preventivo contra estafas virtuales que todo usuario debería implementar religiosamente:

Mantener absoluta confidencialidad sobre contraseñas, códigos de verificación y números completos de tarjetas, sin excepciones.

Verificar que los correos electrónicos provengan únicamente de direcciones terminadas en @mercadopago.com antes de realizar cualquier acción.

Rechazar categóricamente descargas de archivos adjuntos o instalaciones de programas solicitadas mediante correo electrónico, ya que la empresa jamás solicita estas acciones.

Desconfiar sistemáticamente de enlaces compartidos por personas desconocidas a través de redes sociales, WhatsApp, correo electrónico o mensajes de texto, independientemente de su apariencia legítima.

