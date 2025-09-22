La escalofriante película de 1 hora y 50 que explota en reproducciones

Por su parte, Luis Martínez del Diario El Mundo profundizó en los aspectos técnicos y narrativos: "Beck y Woods se las arreglan para mantener al espectador en permanente estado de alerta (...) resulta imposible apartar la mirada de una memorable provocación tan gloriosamente 'spinozista' como aterradoramente divertida (...)". Esta observación subraya cómo los directores han conseguido mantener la tensión durante toda la proyección, convirtiendo cada escena en una montaña rusa emocional.

Mark Hanson de Slant aportó una perspectiva particularmente reveladora sobre la construcción dramática: "La película juega de manera fascinante con nuestras expectativas sobre quiénes son los héroes y los villanos". Esta reflexión toca el corazón mismo de lo que hace especial a "Hereje", su capacidad para desestabilizar constantemente las percepciones del público.

image "Hereje", película disponible en Amazon Prime Video.

La unanimidad crítica, prácticamente suplica al público que se sumerja en esta experiencia cinematográfica. Sin embargo, como siempre ocurre con las grandes obras del séptimo arte, la decisión final recae inevitablemente en cada espectador, quien deberá determinar si está preparado para enfrentar los demonios que "Hereje" despierta tanto en pantalla como en la conciencia.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

El estreno más esperado del año ya tiene pantalla en Telefe

La miniserie de 5 capítulos que todos ven en un solo día

Perú contrarreloj para salvar el Machu Picchu: Por qué peligra su lugar entre las 7 maravillas

Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece