3 posturas de yoga que te harán tener sexo fascinante

En concreto, describen que algunas posturas y estiramientos de yoga que pueden ayudar a liberar la tensión pélvica y, en consecuencia, mejorar la vida sexual de las personas, son las siguientes: Estiramiento de mariposa, postura del niño y sentadilla profunda. Así se hacen:

Estiramiento de mariposa

El estiramiento de mariposa es bastante conocido en el mundo del yoga: Es simple y relajante. El sitio especializado Healthline comparte un paso a paso para realizarlo:

Siéntate en el borde de un cojín o una manta doblada

Dobla suavemente las rodillas y junta las plantas de los pies

Entrelaza los dedos alrededor del dedo meñique o coloca las manos sobre los tobillos o las espinillas

Estira la columna y ensancha el pecho

Contrae los hombros hacia abajo y hacia atrás

Permanece en esta posición hasta 5 minutos

Extiende las piernas hacia adelante y recuéstate sobre las manos

Postura del niño

Una de las posturas de yoga que se considera más beneficiosa es la postura del niño. Se cree que esta posición mejora la salud cardíaca, alivia la tensión muscular, estimula la digestión y mejora la vida sexual.

La Clínica Mayo explica cómo hacer la postura del niño:

Arrodíllate y siéntate sobre los talones

Inclínate hacia adelante, mantén los glúteos sobre los talones y apoya la frente sobre el piso

Luego, mueve los brazos de manera que queden junto a las piernas, con las palmas hacia arriba

Inhala y exhala, lenta y profundamente, durante al menos ocho respiraciones

Sentadilla profunda

Esta postura de yoga también es ideal para disminuir la tensión pélvica que a menudo impide tener un encuentro sexual placentero.

Esta posición de yoga puede sentirse rara al principio, pero los expertos animan a probarla. El sitio especializado Yoga International detalla cómo hacer la sentadilla profunda:

Separa los pies un poco más que el ancho de las caderas, luego apunta los dedos de los pies un poco hacia afuera

Lleva las caderas lo más abajo que puedas, mientras lo sientas cómodo

Tus talones pueden despegarse un poco, no hay problema. Procura mantenerlos abajo, pero no los fuerces

Coloca los codos por dentro de las rodillas y presiona las palmas de las manos una contra la otra. Utiliza los codos para separar las rodillas

Alarga la columna vertebral todo lo que puedas

Embed - Ankle Mobility for Deep Squats / Malasana with Dr. Ariele Foster (Physical Therapist)

