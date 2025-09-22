El yoga no deja de sorprender al mundo con sus beneficios. Se sabe que practicar yoga puede ayudar a aliviar el estrés, reducir la ansiedad, combatir la depresión, dormir mejor, aliviar el dolor, mejorar el estado de ánimo y mucho más. Pero lo que muchos desconocen es que el yoga también puede ser un aliado del sexo.
ASÍ SE HACEN
3 posturas de yoga que te harán tener sexo fascinante
Estas posturas de yoga pueden ayudar a liberar la tensión pélvica y tener mejor sexo que nunca. Mira cómo se hacen.
Hay varias maneras en que esta práctica ancestral puede ayudar a tener relaciones sexuales más fascinantes. Una de ellas, y que quizá se imagine, es que mejora la mente, lo que puede ser muy positivo para la actividad sexual, tomando en cuenta que lo que ocurre en el cerebro puede influir en la libido.
El yoga también pueden ayudar a tener un mejor suelo pélvico, una zona crucial para la actividad sexual.
De hecho, se cree que algunas posturas de yoga pueden ser especialmente beneficiosas para las mujeres que experimentan tensión en los músculos del suelo pélvico y relaciones sexuales dolorosas.
De acuerdo con un artículo publicado en CNN, donde consultaron con expertas como la Dra. Anna Falter, fisioterapeuta especializada en terapia del suelo pélvico en la Clínica Cleveland, el yoga es un aliado de la salud sexual.
En concreto, describen que algunas posturas y estiramientos de yoga que pueden ayudar a liberar la tensión pélvica y, en consecuencia, mejorar la vida sexual de las personas, son las siguientes: Estiramiento de mariposa, postura del niño y sentadilla profunda. Así se hacen:
Estiramiento de mariposa
El estiramiento de mariposa es bastante conocido en el mundo del yoga: Es simple y relajante. El sitio especializado Healthline comparte un paso a paso para realizarlo:
- Siéntate en el borde de un cojín o una manta doblada
- Dobla suavemente las rodillas y junta las plantas de los pies
- Entrelaza los dedos alrededor del dedo meñique o coloca las manos sobre los tobillos o las espinillas
- Estira la columna y ensancha el pecho
- Contrae los hombros hacia abajo y hacia atrás
- Permanece en esta posición hasta 5 minutos
- Extiende las piernas hacia adelante y recuéstate sobre las manos
Postura del niño
Una de las posturas de yoga que se considera más beneficiosa es la postura del niño. Se cree que esta posición mejora la salud cardíaca, alivia la tensión muscular, estimula la digestión y mejora la vida sexual.
La Clínica Mayo explica cómo hacer la postura del niño:
- Arrodíllate y siéntate sobre los talones
- Inclínate hacia adelante, mantén los glúteos sobre los talones y apoya la frente sobre el piso
- Luego, mueve los brazos de manera que queden junto a las piernas, con las palmas hacia arriba
- Inhala y exhala, lenta y profundamente, durante al menos ocho respiraciones
Sentadilla profunda
Esta postura de yoga también es ideal para disminuir la tensión pélvica que a menudo impide tener un encuentro sexual placentero.
Esta posición de yoga puede sentirse rara al principio, pero los expertos animan a probarla. El sitio especializado Yoga International detalla cómo hacer la sentadilla profunda:
- Separa los pies un poco más que el ancho de las caderas, luego apunta los dedos de los pies un poco hacia afuera
- Lleva las caderas lo más abajo que puedas, mientras lo sientas cómodo
- Tus talones pueden despegarse un poco, no hay problema. Procura mantenerlos abajo, pero no los fuerces
- Coloca los codos por dentro de las rodillas y presiona las palmas de las manos una contra la otra. Utiliza los codos para separar las rodillas
- Alarga la columna vertebral todo lo que puedas
---------
Más noticias en Urgente24
Por qué deberías practicar sexo seguro incluso después de los 60
La dieta que un urólogo recomienda para la disfunción eréctil
Descubren cómo detectar el cáncer asociado al VPH y sexo oral muchos años antes
De la adicción al sexo al celibato: ¿Qué ha pasado con la vida de Charlie Sheen?
¿El dolor de espalda está afectando tu intimidad? Prueba esto