La quita de las retenciones al campo motivó fuerte discusión entre Rial, Fantino, Canosa y Doman

El escándalo por los medicamentos para discapacidad

Doman: “Si los audios de Diego Spagnuolo son truchos y elaborados por inteligencia artificial, como dice el presidente Milei… ¿Por qué no lo reponen en la Agencia Nacional de Discapacitados?

Rial: “el presidente nos acosa, nos enjuicia. Nos trata de chimenteros berretas de peluquería. A pesar de todo eso, descubrí el tema que a usted lo atormenta y se la pusimos hasta el fondo. Cabe aclarar que los periodistas serios de otros medios no fueron capaces de desatar semejante tema. En este canal, que es la Armada Brancaleone, 5 pelotudos en 120 días lo llevaron hasta donde está hoy”.

Fantino: “Jorge, Milei te subió al ring. A vos y a Mauro Federico. El canal de streaming Carnaval es hoy su gran rival. YouTube de Estados Unidos ya nos reconoció que tenemos 100.000 suscriptores”.

Canosa: “ no le voy a agradecer al presidente que nos insulte y nos agreda. Que nos lleve a tribunales y nos cuestione. Está Milei a 5 minutos de que nos meta presos. Se usa al aparato del Estado para perseguir a los periodistas”.

Fantino: “a mí me hicieron operetas y me trataron de puto, falopero y pedófilo. Se sabía que el poder te apretaba de esa manera. El kirchnerismo te mandaba la AFIP y te aplicaban el derecho penal tributario”.

Rial: “Fanta, ya nos hizo varios juicios Javier Milei. Lo mismo me pasó con Mauricio Macri cuando era presidente. Me dijeron que era socio de Lázaro Báez en Bigbangnews. Todo vino desde arriba”.

Doman. “ yo también tuve acciones legales en mi contra por parte del presidente de la Nación. La voy a seguir a muerte”.