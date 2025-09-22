Alejandro Fantino: “Mi papá no tenía campos pero era dueño de máquinas que trabajaban la tierra. Tenía a su cargo tractoristas, maquineros, chimanguistas y cocineros. Les daba laburo a unas 15 personas. El campo es muy amplio, no solamente ganan los oligarcas. Hay un derrame que es cierto y concreto sobre la gente que trabaja en el interior. Si la medida es electoralista… ¿Cuál es el problema?”.
CÓNCLAVE, CARNAVAL STREAM
La quita de las retenciones al campo motivó fuerte discusión entre Rial, Fantino, Canosa y Doman
Alejandro Fantino defendió la quita de retenciones para los productores mientras que Rial y Canosa pidieron "la misma sensibilidad con los más postergados”.
Jorge Rial: “Mirá que el campo tiene su partido. El peronismo le hizo ganar mucha guita y luego le votaron en contra al justicialismo”.
Fabián Doman: “el mismo día que el presidente le dice a los discapacitados que no aplicará la ley de emergencia para el sector porque no dicen de dónde saldrán los recursos, le perdona al campo US$ 1.500 millones. Eso es perverso”.
Viviana Canosa: “el que tiene soja en las silo bolsas no es el pequeño productor. El que especula es el que tiene mucha guita y puede aguantar sin vender. No tengo nada en contra del campo, pero me hinchan las bolas los que son oligarcas. Le quitan subsidios a los pobres y les dan a los ricos”.
El escándalo por los medicamentos para discapacidad
Doman: “Si los audios de Diego Spagnuolo son truchos y elaborados por inteligencia artificial, como dice el presidente Milei… ¿Por qué no lo reponen en la Agencia Nacional de Discapacitados?
Rial: “el presidente nos acosa, nos enjuicia. Nos trata de chimenteros berretas de peluquería. A pesar de todo eso, descubrí el tema que a usted lo atormenta y se la pusimos hasta el fondo. Cabe aclarar que los periodistas serios de otros medios no fueron capaces de desatar semejante tema. En este canal, que es la Armada Brancaleone, 5 pelotudos en 120 días lo llevaron hasta donde está hoy”.
Fantino: “Jorge, Milei te subió al ring. A vos y a Mauro Federico. El canal de streaming Carnaval es hoy su gran rival. YouTube de Estados Unidos ya nos reconoció que tenemos 100.000 suscriptores”.
Canosa: “ no le voy a agradecer al presidente que nos insulte y nos agreda. Que nos lleve a tribunales y nos cuestione. Está Milei a 5 minutos de que nos meta presos. Se usa al aparato del Estado para perseguir a los periodistas”.
Fantino: “a mí me hicieron operetas y me trataron de puto, falopero y pedófilo. Se sabía que el poder te apretaba de esa manera. El kirchnerismo te mandaba la AFIP y te aplicaban el derecho penal tributario”.
Rial: “Fanta, ya nos hizo varios juicios Javier Milei. Lo mismo me pasó con Mauricio Macri cuando era presidente. Me dijeron que era socio de Lázaro Báez en Bigbangnews. Todo vino desde arriba”.
Doman. “ yo también tuve acciones legales en mi contra por parte del presidente de la Nación. La voy a seguir a muerte”.