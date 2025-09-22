El 47% cree que en Octubre ganará la oposición: 38% estima que lo hará Javier Milei

-estafa con la cripto moneda $LIBRA

- 10 valijas que no fueron controladas en Aeroparque y estaban a cargo de una militante cercana a Milei

-contratos con el Banco Nación de empresa de la familia Menem (Tech Security)

-caída de Ficha Limpia en el Senado Nacional por pacto Casa Rosada-Carlos Rovira

-causa judicial por coimas en Agencia Nacional de Discapacitados.

La sumatoria de conflictos de la Casa Rosada en apenas 9 meses motivaron al votante a pensar que no tendrán los libertarios una buena perfomance.

La grieta por las retenciones sigue a full

Para Casa 3, las opiniones sobre el tratamiento de las retenciones al sector agropecuario están muy divididas.

Un 40% pide bajarlas mientras que un 39 % se inclina por mantenerlas (20%) o directamente subirlas (19%).