En los últimos 9 meses, los guarismos de la oposición han ido creciendo tanto por méritos propios como por desventuras del presidente Javier Milei.
ENCUESTA DE CASA 3
El 47% cree que en Octubre ganará la oposición: 38% estima que lo hará Javier Milei
A menos de un mes de los comicios nacionales, una encuesta de Mora Jozami señala que ganaría la oposición aunque un 18% aún no ha decidido su voto.
Mora Jozami, Directora de Casa 3, es Licenciada en Relaciones Internacionales, Analista de opinión pública y Ex coordinadora de encuesta de opinión pública de Jefatura de Gabinete del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
En la opinión pública argentina han impactado con enorme fuerza los escándalos que rodearon al gobierno nacional:
-detención del ex senador nacional oficialista Edgardo Kueider
-estafa con la cripto moneda $LIBRA
- 10 valijas que no fueron controladas en Aeroparque y estaban a cargo de una militante cercana a Milei
-contratos con el Banco Nación de empresa de la familia Menem (Tech Security)
-caída de Ficha Limpia en el Senado Nacional por pacto Casa Rosada-Carlos Rovira
-causa judicial por coimas en Agencia Nacional de Discapacitados.
La grieta por las retenciones sigue a full
Para Casa 3, las opiniones sobre el tratamiento de las retenciones al sector agropecuario están muy divididas.
Un 40% pide bajarlas mientras que un 39 % se inclina por mantenerlas (20%) o directamente subirlas (19%).