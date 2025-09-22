Daniel Matos, que tras la acefalía institucional declarada la semana pasada oficia de presidente de San Lorenzo por ser el presidente de la Asamblea que quedó a cargo, se pidió licencia. Estará ausente por 15 días, que según argumentó se relacionan a compromisos laborales impostergables.
UN BUCLE DE INCERTIDUMBRE
San Lorenzo es insólito: el presidente interino ¡pidió licencia! por 15 días
Daniel Matos, presidente de la Asamblea que dirige los rumbos de San Lorenzo hasta convocar a elecciones, acusó otros compromisos.
San Lorenzo es impredecible. Su crisis institucional (que tanto Miguel Ángel Russo antes como Damián Ayude ahora logran muy meritoriamente no trasladar al campo de juego) da coletazos permanentes que pueden cambiar hasta el curso de las cosas que más certezas parecen brindar.
Así es que, ahora, Daniel Matos se ausentará de su cargo de presidente de San Lorenzo durante dos semanas. Pidió licencia, una palabra escalofriante en la historia reciente del club, tras el escándalo de corrupción que obligó a Marcelo Moretti a pedirse licencia por un tiempo.
Tras ese periodo licenciado, Moretti volvió, y, tras muchas semanas de negociaciones, la fuerza política del club logró apartarlo. ¿Cómo? A través de la acefalía institucional, un proceso que se genera cuando la Comisión Directiva de la institución queda sin los representantes suficientes para que la gestión de turno siga gobernando.
Las distintas renuncias (ocurridas específicamente con el fin de destituir a Moretti), lograron la acefalía. Es entonces que quien quedó al mando de San Lorenzo fue la Asamblea de Representantes de Socios. La Asamblea tiene un presidente, y es Daniel Matos. Por ende, es Daniel Matos quien preside San Lorenzo.
La Asamblea Extraordinaria que necesita San Lorenzo para avanzar
Quedará en su reemplazo Ulises Morales, vicepresidente de la Asamblea. Morales quedará a cargo entonces de continuar con el proceso que exige el estatuto del club: que la Asamblea convoque a una Asamblea Extraordinaria para que sea esta Asamblea Extraordinaria quien establezca un gobierno interino. Ese gobierno interino es el que tiene la potestad de llamar a elecciones anticipadas, o continuar hasta el final del mandato que le hubiese correspondido a Moretti (2027).
Este lunes 22 correspondía la reunión de la Asamblea Extraordinaria para elegir los representantes de ese interinato. Sin embargo, Moretti logró bloquear la convocatoria a través de un recurso judicial.
El ex presidente de San Lorenzo argumentó que la convocatoria no respetó los plazos establecidos en el artículo 59 del estatuto social del club, que exige una antelación mínima de 48 horas para este tipo de reuniones. La Justicia hizo lugar a la medida.
Por el momento no hay una fecha establecida para reprogramarla.