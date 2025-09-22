San Lorenzo es insólito: el presidente interino ¡pidió licencia! por 15 días

Marcelo-Moretti Moretti ya no es más presidente del Ciclón

Las distintas renuncias (ocurridas específicamente con el fin de destituir a Moretti), lograron la acefalía. Es entonces que quien quedó al mando de San Lorenzo fue la Asamblea de Representantes de Socios. La Asamblea tiene un presidente, y es Daniel Matos. Por ende, es Daniel Matos quien preside San Lorenzo.

La Asamblea Extraordinaria que necesita San Lorenzo para avanzar

Quedará en su reemplazo Ulises Morales, vicepresidente de la Asamblea. Morales quedará a cargo entonces de continuar con el proceso que exige el estatuto del club: que la Asamblea convoque a una Asamblea Extraordinaria para que sea esta Asamblea Extraordinaria quien establezca un gobierno interino. Ese gobierno interino es el que tiene la potestad de llamar a elecciones anticipadas, o continuar hasta el final del mandato que le hubiese correspondido a Moretti (2027).

Este lunes 22 correspondía la reunión de la Asamblea Extraordinaria para elegir los representantes de ese interinato. Sin embargo, Moretti logró bloquear la convocatoria a través de un recurso judicial.

image Comunicado del Ciclón: la Asamblea Extraordinaria debe esperar

El ex presidente de San Lorenzo argumentó que la convocatoria no respetó los plazos establecidos en el artículo 59 del estatuto social del club, que exige una antelación mínima de 48 horas para este tipo de reuniones. La Justicia hizo lugar a la medida.

Por el momento no hay una fecha establecida para reprogramarla.

