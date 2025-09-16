Moretti dejó de ser presidente de San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional

La única forma de provocar su salida era a través de la acefalía institucional. Es decir: desmembrar la Comisión Directiva, el órgano de gobierno del club. Eso se lograba con la renuncia de al menos 11 de los 20 miembros de la CD, quedando así sin la mayoría absoluta necesaria para que el club continúe con su conducción formal y se active el mecanismo estatutario que obliga a reorganizar el poder institucional.

Tras largas semanas, finalmente eso ocurrió. Una vez Moretti afuera, quien se hacer cargo ahora de las riendas del club es una Asamblea Extraordinaria. Esta Asamblea debe decidir si continúa hasta el fin del mandato de Moretti (es decir, hasta 2027), o llama a elecciones anticipadas para un gobierno transitorio.

Es así que es posible decir que, hoy, Daniel Matos es el presidente de San Lorenzo. ¿Quién es Daniel Matos? El presidente de la Asamblea.

Martín Cigna: "Jamás imaginábamos este final"

En la conferencia de prensa, Martín Cigna evitó precisar sobre lo que hará la Asamblea a futuro. Sin embargo, dio detalles sobre el proceso que llevó a la acefalía. "No es fácil lograr la acefalía, llegamos con los justo. Llegamos a esta situación porque a quien le tocó conducir el barco de San Lorenzo no lo hizo como correspondía. Fui muy crítico hace ya más de un año".

"Le pedí a Moretti que todos aquellos que lo acompañaban, acompañen las renuncias a los fines de producir la acefalía de modo integral, sin que haya dudas ni quede nadie por hacerlo. No hizo caso, pero por suerte por el trabajo de todos y la responsabilidad política, se ha logrado que se produzca esta acefalía".

Luego añadió: "Quienes no hayan renunciado pueden integran una comisión transitoria, no significa que estén obligados o en condiciones de hacerlo".

"Es un día muy triste para todos", añadió el ex secretario general. "Jamás imaginábamos este final, pero hubo un montón de situaciones que se fueron agravando", dijo. "Lamentablemente por responsabilidad principal del ex presidente Marcelo Moretti hoy está como está", sostuvo.

