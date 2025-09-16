Marcelo Moretti sufrió el K.O. Atornillado a la silla de presidente de San Lorenzo, la única forma de lograr su salida era si se declaraba la acefalía institucional del Ciclón. Finalmente, eso se logró. Así lo confirmó Martín Cigna, ex secretario general del club, en una conferencia de prensa.
"ES UN DÍA MUY TRISTE PARA TODOS"
Moretti dejó de ser presidente de San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional
La dirigencia de San Lorenzo sufrió todas las renuncias posibles de la Comisión Directiva para que Marcelo Moretti no pueda continuar con su presidencia.
"Entendemos que en este momento era lo más importante, el mejor camino para que San Lorenzo vuelva a tener tranquilidad, paz", dijo Cigna, que fue uno de los que presentó su renuncia a la Comisión Directiva, a principios de septiembre.
San Lorenzo, acéfalo: quién se hace cargo de la presidencia del club tras la salida obligada de Moretti
Marcelo Moretti se mantenía hasta hoy como presidente de San Lorenzo, tras volver de su licencia de manera oficial (la licencia se la había tomado por los escándalos de soborno que salieron a la luz a partir de una cámara oculta).
Si su figura ya se encontraba debilitada previo a ese suceso, la cámara oculta le quebró la mandíbula. Pero volvió. A pesar del fuerte rechazo de los hinchas azulgranas, Marcelo Moretti estaba empeñado en terminar su mandato, que finalizaba en 2027.
La única forma de provocar su salida era a través de la acefalía institucional. Es decir: desmembrar la Comisión Directiva, el órgano de gobierno del club. Eso se lograba con la renuncia de al menos 11 de los 20 miembros de la CD, quedando así sin la mayoría absoluta necesaria para que el club continúe con su conducción formal y se active el mecanismo estatutario que obliga a reorganizar el poder institucional.
Tras largas semanas, finalmente eso ocurrió. Una vez Moretti afuera, quien se hacer cargo ahora de las riendas del club es una Asamblea Extraordinaria. Esta Asamblea debe decidir si continúa hasta el fin del mandato de Moretti (es decir, hasta 2027), o llama a elecciones anticipadas para un gobierno transitorio.
Es así que es posible decir que, hoy, Daniel Matos es el presidente de San Lorenzo. ¿Quién es Daniel Matos? El presidente de la Asamblea.
Martín Cigna: "Jamás imaginábamos este final"
En la conferencia de prensa, Martín Cigna evitó precisar sobre lo que hará la Asamblea a futuro. Sin embargo, dio detalles sobre el proceso que llevó a la acefalía. "No es fácil lograr la acefalía, llegamos con los justo. Llegamos a esta situación porque a quien le tocó conducir el barco de San Lorenzo no lo hizo como correspondía. Fui muy crítico hace ya más de un año".
"Le pedí a Moretti que todos aquellos que lo acompañaban, acompañen las renuncias a los fines de producir la acefalía de modo integral, sin que haya dudas ni quede nadie por hacerlo. No hizo caso, pero por suerte por el trabajo de todos y la responsabilidad política, se ha logrado que se produzca esta acefalía".
Luego añadió: "Quienes no hayan renunciado pueden integran una comisión transitoria, no significa que estén obligados o en condiciones de hacerlo".
"Es un día muy triste para todos", añadió el ex secretario general. "Jamás imaginábamos este final, pero hubo un montón de situaciones que se fueron agravando", dijo. "Lamentablemente por responsabilidad principal del ex presidente Marcelo Moretti hoy está como está", sostuvo.