El internet satelital en Argentina suma un nuevo jugador que podría cambiar las reglas del juego. Tras el visto bueno del Enacom a través de la Resolución 990/2025, la compañía estadounidense Omnispace anunció su desembarco en el país con el objetivo de ofrecer un servicio 5G satelital más económico y con cobertura nacional, poniendo en jaque el dominio que hasta ahora mantenía Starlink, la empresa de Elon Musk.
Omnispace compite con Starlink lanzando el internet satelital 5G que promete ser más barato
Con la llegada de Omnispace, el internet satelital en Argentina podría experimentar una reducción en las tarifas y una mayor competencia tecnológica.
¿Cómo funcionará el sistema de internet 5G de Omnispace en Argentina?
A diferencia de Starlink, que requiere antenas externas para conectar hogares y empresas, Omnispace propone un modelo híbrido que combina redes terrestres y satelitales. La clave está en que los celulares y dispositivos IoT podrán conectarse directamente a satélites en órbita baja sin necesidad de equipos adicionales.
Esto no solo podría abaratar los costos de instalación y uso, sino también simplificar el acceso a internet en lugares donde la conectividad sigue siendo un desafío, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.
Omnispace, internet 5G y cobertura nacional: ¿qué ventajas ofrece frente a Starlink?
La propuesta de Omnispace apunta a cubrir tres sectores clave:
- Comunidades rurales: brindando internet en áreas sin infraestructura de calidad.
- Transporte y logística: garantizando conexión en rutas extensas y zonas aisladas.
- Defensa y emergencias: facilitando la comunicación en casos de catástrofes naturales o cortes de red.
En la práctica, si un usuario pierde señal de la red móvil tradicional, el teléfono podría conectarse automáticamente al satélite más cercano, asegurando continuidad en la comunicación.
Internet satelital 5G: qué exige el Enacom para autorizar a Omnispace
La autorización del Enacom no significa un camino libre de requisitos. Omnispace deberá gestionar la atribución de bandas de frecuencia, coordinar su servicio con otras constelaciones satelitales ya en funcionamiento y obtener la aprobación para sus estaciones terrenas y terminales de usuario.
Además, cada etapa del proyecto requerirá permisos específicos, lo que podría demorar la implementación total, aunque la expectativa es que el servicio esté disponible en los próximos meses.
