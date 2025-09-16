Omnispace compite con Starlink lanzando el internet satelital 5G que promete ser más barato

Comunidades rurales : brindando internet en áreas sin infraestructura de calidad.

: brindando internet en áreas sin infraestructura de calidad. Transporte y logística : garantizando conexión en rutas extensas y zonas aisladas.

: garantizando conexión en rutas extensas y zonas aisladas. Defensa y emergencias: facilitando la comunicación en casos de catástrofes naturales o cortes de red.

En la práctica, si un usuario pierde señal de la red móvil tradicional, el teléfono podría conectarse automáticamente al satélite más cercano, asegurando continuidad en la comunicación.

omnispace internet satelital

Internet satelital 5G: qué exige el Enacom para autorizar a Omnispace

La autorización del Enacom no significa un camino libre de requisitos. Omnispace deberá gestionar la atribución de bandas de frecuencia, coordinar su servicio con otras constelaciones satelitales ya en funcionamiento y obtener la aprobación para sus estaciones terrenas y terminales de usuario.

Además, cada etapa del proyecto requerirá permisos específicos, lo que podría demorar la implementación total, aunque la expectativa es que el servicio esté disponible en los próximos meses.

