Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa

La crítica de Juana Viale al periodismo de espectáculos

Además de liderar la mesa, Juana Viale suele hacer acotaciones al respecto de los temas que se van tratando.

Un claro ejemplo fue cuando hace algunas semanas el invitado Matías Vázquez, conductor de Puro show, le preguntó sobre su posición al respecto del periodismo de espectáculos y su opinión fue tajante al respecto.

"Yo creo que hay un límite para cualquier artista. Su vida personal y su vida profesional", comenzó diciendo la conductora y de inmediato indicó que la privacidad "no se respeta". "Como no se respeta queda en el artista poner el límite", opinó.

Sin embargo, también aprovechó para referirse a cómo puede repercutir el hecho de que una figura decida poner un freno ante el abasallamiento por parte de la prensa y añadió: "Lo que eso genere en el límite, no es mi problema. Eso es lo que yo considero".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."

Bomba: 'Efecto Contagio' de PBA amenaza a gobernadores aliados de LLA