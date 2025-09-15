El domingo (14/09) Juana Vialeestuvo al frente de una nueva emisión del programa que se emite por la pantalla de El Trece y en esta ocasión ninguno de sus invitados la hizo sonrojarse sino que lo provocó Jimena Monteverde.
"SON COMO LAS TUYAS"
Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa
Jimena Monteverde, la chef que acompaña a Juana Viale en los almuerzos por El Trece, la sorprendió cuando comparó un plato con una parte de su cuerpo.
Es que la cocinera se hizo presente entre los comensales, luego de sus vacaciones por Italia y luego de saludar, adelanto: "Hoy tenemos un menú siciliano". "De entrada uno aranciris que son como muy típicos de la zona, rellenos con hongos. Son como las tuyas, son iguales", dijo haciendo alusión al busto de la conductora.
Lejos de molestarse con la comparación, la artista sonrío y le aclaró a la audiencia: "Ella dice que se parecen a mis 'tetis'". Ante la risa algo incómoda de los participantes, la chef agregó: "Todos lo pensanron, no me digan".
Fue en ese momento que la nieta de Mirtha Legrand volvió a tomar la palabra y le contestó: "Nadie. Vos sola. Vos pensás o en tetas o en lo otro". Si bien no reveló a qué se quiso referir con "lo otro", lo cierto es que su compañera de ciclo decidió dejar atrás la broma y seguir presentando los platos.
La crítica de Juana Viale al periodismo de espectáculos
Además de liderar la mesa, Juana Viale suele hacer acotaciones al respecto de los temas que se van tratando.
Un claro ejemplo fue cuando hace algunas semanas el invitado Matías Vázquez, conductor de Puro show, le preguntó sobre su posición al respecto del periodismo de espectáculos y su opinión fue tajante al respecto.
"Yo creo que hay un límite para cualquier artista. Su vida personal y su vida profesional", comenzó diciendo la conductora y de inmediato indicó que la privacidad "no se respeta". "Como no se respeta queda en el artista poner el límite", opinó.
Sin embargo, también aprovechó para referirse a cómo puede repercutir el hecho de que una figura decida poner un freno ante el abasallamiento por parte de la prensa y añadió: "Lo que eso genere en el límite, no es mi problema. Eso es lo que yo considero".
