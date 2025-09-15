Caos en Crónica TV: Un hombre irrumpió con un cuchillo y puso en alerta al canal

El episodio puso en evidencia lo frágil que es la seguridad incluso en medios acostumbrados a recibir público. Tres periodistas del canal lograron acercarse cuando López ya había soltado el cuchillo, dialogaron brevemente y permitieron que el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) lo redujeran sin que hubiera heridos graves.

Momento de la evacuación. Se cumplió todo el protocolo.

Operativo policial y el final del caos

Tras la irrupción, la policía valló la zona y se activó un operativo que involucró al SAME psiquiátrico, Gendarmería y Policía de la Ciudad. López fue trasladado al Hospital Argerich para su evaluación médica y psicológica. La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, debido a los vidrios rotos y otros destrozos dentro del canal.

image El operativo policial detuvo al agresor y lo trasladó al Hospital Argerich. Días antes había rondado el canal, lo que sugiere que su irrupción no fue improvisada.

Lo llamativo es que días antes, López ya había estado rondando las instalaciones del canal, acompañado de otras personas, y se cree que su irrupción fue preparada y no improvisada. Gustavo Chapur, conductor histórico de Crónica TV, comentó: "Es raro que el jueves estaba con dos personas más, lo que puede dar a pensar que estaba estudiando la logística del lugar".

El ataque dejó vidrios rotos, televisores dañados y minutos de miedo intenso para quienes estaban en el canal. Pero más allá del caos físico, lo que quedó en evidencia es la fragilidad frente a situaciones de crisis y la necesidad de protocolos que contemplen la salud mental. Este episodio no habla de maldad, sino de una persona con problemas complejos que se desbordaron en un momento de vulnerabilidad.

