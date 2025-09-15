Una madrugada que arrancaba tranquila en Crónica TV terminó con un ataque que sorprendió a todo el canal. El responsable, un hombre con problemas de salud mental, ingresó armado con un cuchillo, amenazó al personal y rompió vidrios, dejando a los trabajadores en estado de alerta mientras la policía intervenía para controlar la situación.
"ME SIENTO MUY MAL"
Caos en Crónica TV: Un hombre irrumpió con un cuchillo y puso en alerta al canal
Un hombre en situación de calle entró a Crónica TV armado y generó tensión total. La situación expuso problemas de salud mental y la vulnerabilidad en medios.
Falló la seguridad de Crónica TV e irrumpió un hombre armado
Todo ocurrió poco después de las 5.30 en los estudios de avenida Juan de Garay 140. Alexis Walter López, un hombre con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, logró pasar los controles de seguridad del canal y llegar hasta los estudios. Allí gritó: "Soy el mejor y me quieren matar", mientras rompía vidrios y exigía salir al aire. Desde Crónica TV confirmaron que el primer noticiero de la mañana debió ser interrumpido de inmediato.
Según fuentes policiales y del canal, López ya tenía antecedentes penales y una condena en suspenso dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59. Durante la intervención, declaró: "Me siento muy mal, siento que mi familia está muy en peligro últimamente. Tengo cinco hijos. Hasta mi madre. Mi hermana es policía. Terminé viviendo en la calle por problemas de adicción".
El episodio puso en evidencia lo frágil que es la seguridad incluso en medios acostumbrados a recibir público. Tres periodistas del canal lograron acercarse cuando López ya había soltado el cuchillo, dialogaron brevemente y permitieron que el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) lo redujeran sin que hubiera heridos graves.
Operativo policial y el final del caos
Tras la irrupción, la policía valló la zona y se activó un operativo que involucró al SAME psiquiátrico, Gendarmería y Policía de la Ciudad. López fue trasladado al Hospital Argerich para su evaluación médica y psicológica. La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, debido a los vidrios rotos y otros destrozos dentro del canal.
Lo llamativo es que días antes, López ya había estado rondando las instalaciones del canal, acompañado de otras personas, y se cree que su irrupción fue preparada y no improvisada. Gustavo Chapur, conductor histórico de Crónica TV, comentó: "Es raro que el jueves estaba con dos personas más, lo que puede dar a pensar que estaba estudiando la logística del lugar".
El ataque dejó vidrios rotos, televisores dañados y minutos de miedo intenso para quienes estaban en el canal. Pero más allá del caos físico, lo que quedó en evidencia es la fragilidad frente a situaciones de crisis y la necesidad de protocolos que contemplen la salud mental. Este episodio no habla de maldad, sino de una persona con problemas complejos que se desbordaron en un momento de vulnerabilidad.
