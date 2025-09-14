"El problema de Milei no es con gobernadores sino con la gente: puede colapsar en Octubre"

El Síndrome de Hubris afectó mucho al presidente Milei

“He tratado con unos 30 presidentes de América Latina. Al menos 29 terminaron enfermos. Les pasa a casi todos y le está pasando al Jefe de Estado de Argentina. Los saludos de los militares y los granaderos terminan por enfermarlos”.

El Hubris llevó a Milei al desastre. Nunca pasó que un ex presidente como Mauricio Macri vaya a Olivos a ver a Karina y el presidente se quedó mirando televisión y ni siquiera fue a saludarlo. La pedantería es una muy mala consejera. El Hubris llevó a Milei al desastre. Nunca pasó que un ex presidente como Mauricio Macri vaya a Olivos a ver a Karina y el presidente se quedó mirando televisión y ni siquiera fue a saludarlo. La pedantería es una muy mala consejera.

“El PJ va a seguir en torno al 37 % a nivel nacional porque es su piso y su techo. Los votos del PRO se fueron al nulo, blanco o ausencia. La mitad de la Argentina está enojada con La Libertad Avanza y el PRO. Se han desilusionado. Es la oportunidad para que ingrese una tercera opción que sea nueva, con alguien aggiornado” evaluó Durán Barba en canal 26.

“El caos es bastante amplio. Quien debe haber tenido un papel importante en unir a los peronistas para organizar ese sector político debe haber sido Sergio Massa”.

Finalmente, el analista, docente y escritor sentenció:

“El hecho de que en una cancha de fútbol o un vagón de tren se cante Alta Coimera te está marcando que las cosas han cambiado. La imagen es un conjunto de detalles. La nueva política gana si hace su trabajo pensando en la gente y olvidándose de los viejos líderes”.