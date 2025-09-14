Estados Unidos desafía a China promoviendo la producción de tierras raras

Desde el anuncio, las acciones de MP Materials se han duplicado, con expectativas de generar $650 millones anuales en ganancias netas una vez que su nueva planta “10X” entre en operación plena en 2028. La empresa, que resurgió tras la quiebra de Molycorp en 2015, fue adquirida por el financiero James Litinsky.

George Gianarikas, analista de Canaccord, comentó a Barron’s:

Es un cambio de paradigma que rompe con décadas de políticas mercantilistas chinas.

Otros expertos aseguran que el modelo podría replicarse para equilibrar la balanza en un mercado pequeño pero vital.

image Producción de tierras raras. Fuente: USGS.

Aun así, MP no puede hacerlo solo. Con una capacidad estimada de 10.000 toneladas métricas anuales de imanes frente a una demanda interna de 50.000, otros jugadores como USA Rare Earth y Ramaco Resources también están avanzando en proyectos similares. Además, Estados Unidos ya firmó acuerdos con Ucrania para explotar sus vastos depósitos minerales.

La meta a largo plazo no es solo autonomía, sino transformación. MP ya planea expandirse en la cadena de producción hacia la fabricación de motores eléctricos, drones y componentes robóticos. Si lo logra, podría dejar de ser vista como una minera para convertirse en un proveedor clave del sector aeroespacial y de defensa.

La historia de MP Materials recuerda que la soberanía industrial no se improvisa. Pero con respaldo estatal, visión estratégica y tiempo, Estados Unidos parece estar en camino de reconquistar un sector que una vez dominó, pero en el que perdió la pulseada frente al gigante asiático, por ahora.

